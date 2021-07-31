外帶不到百元太超值！ 網評4.7星「8德司創意餐館」，一中必吃義大利麵+炸全雞

一中美食聚餐餐廳推薦!Google評論超過千則好評4.7星的8德司創意餐館餐點超澎湃，網美裝潢非常好拍又好吃，義大利麵、燉飯、披薩、火鍋、蒸煮鍋，浮誇餐點加上雞湯無限暢飲，免服務費好吃又好拍，大家吃得好開心。防疫期間推出各種外帶優惠餐，不到百元CP值大爆表!滿499免費外送太佛心啦～

8德司三級防疫外帶優惠，菜單標價已折扣，打電話或LINE點餐或線上訂購皆可

神仙雞湯煲粥最低68元起，小資族趕快打電話預約！！還有非常超值的三款義式炒飯+飲料通通99元有夠狂！CP值爆表啊～～

雙人紐澳良炸全雞套餐499元（建議提前至少半小時預訂，不然要等）

NEW防疫單人/雙人/四人套餐外帶優惠62折起，滿499還可外送（3公里內）。

8德司外帶餐點推薦

今天到店外帶了新推出的雙人紐澳良炸全雞套餐499元(現炸需要半小時，建議提前預約)、還有網友大推便宜好吃的龍蝦義式炒飯。都有附飲料，這樣的份量我們4個人吃飽到不行還吃不完，CP值真的很高！

龍蝦義式炒飯 附飲料 99元

義式炒飯份量不少，又香又Q乾爽不油膩，一隻龍蝦剖半身型完整放在炒飯上，龍蝦肉結實彈牙真的有料，還有滑蛋也好吃，這樣一套不到百元真的無敵超值!!推薦必點。

紐奧良炸全雞餐盒組499元 （現炸需要半小時，建議提前預約）

內容有：紐奧良炸全雞x1、客製精緻餐盒x2、飲品x2

精緻餐盒份量比前一道義式炒飯還要多，今天我們吃到的有蝦仁、蛤蜊搭配高麗菜、炒蛋、炸地瓜、青花椰等配菜，一大盒塞滿滿，兩個女生分享一盒剛剛好。

一整隻紐奧良炸全雞是這套的主角，炸雞非常香酥，打開就馬上聞到香噴噴的炸雞香氣，外皮有夠酥的吃起來很過癮！

用手扒開雞腿，馬上看到湯汁竄流，天啊~~太邪惡了！！這炸雞皮酥肉嫩又多汁，直接撕開來吃好過癮啊!這隻紐奧良炸全雞好好吃～大推大推～

這套紐奧良炸全雞套餐份量十足，菜單是2人份但其實我們4個女生吃也沒問題，如果小家庭2大2小分享，點一套絕對吃得飽。記得至少提前半小時預約，不然現場去買可是要等喔。

<以下為疫情前我們到店用餐的圖文食記>

8德司在哪裡？

8德司位在一中商圈中友百貨斜對面，地點很好找。附近有好幾個收費停車場，交通便利搭公車也很方便。

8德司環境

用餐空間分1.2樓，都是大長桌很適合多人聚餐，二樓的空間比較大，可以包場辦活動。

8德司裝潢非常漂亮很有特色，每個角落都很好拍，是IG一中熱門餐廳，點開IG滿滿的網美照與美食照。<IG照片>

二樓入口處特別規劃一區拍照打卡區， 來到這裡一定要多拍幾張，隨便拍都好好看。

8德司菜單

8德司經常推出新菜色，這份是年底最新菜單給大家參考。餐點種類很多，義大利麵、燉飯、披薩、火鍋、蒸煮鍋通通有，一人獨享或是多人分享都能滿足。

餐點都是套餐方式出餐，套餐含雞湯、招牌脆薯、特製沙拉、飲品。飲料想換其他可折抵50元。免服務費低消100元還有雞湯喝到飽，CP值很高。

8德司餐點

最猛雞湯

入座就送上一壺熱騰騰雞湯(可無限續)，不是燒肉店卻有雞湯喝到飽很妙耶～雞大骨加上蔬菜熬煮的雞湯味道很濃郁，鹹香好喝，如果覺得鹹可以請店員稀釋調整鹹度，免服務費服務卻很不錯。

套餐

內容除了雞湯，還有招牌脆薯、特製沙拉、以及飲料。套餐份量十足，再加上主餐連男生都能吃飽。飲料基本有綠茶/紅茶/蜜茶3種選項，我們換點奶蓋綠和檸檬紅茶補差價20元。兩杯都好喝，我特別喜歡厚厚的奶蓋，鹹香滋味很正點。

海鮮太太麵(橘醬義式麵) 330元

這一盤海鮮麵有不少料，炸魚塊、蛤蜊、甜蝦、草蝦、干貝、還有明太子魚卵，這裡的海鮮很新鮮，每一口吃的到鮮甜海味。

義大利麵可選5種醬。我們選招牌橘醬，醬汁濃郁巴附微Q的義大利麵，帶點咬勁越咬越香甜，喜歡海鮮的朋友直誇好吃。

冠軍蛤蜊麵(辣醬Q麵) 499元

這道是8德司的招牌餐點，畫面好吸睛～原本的蛤蜊就蠻大顆，牛奶貝更巨大!牛奶貝肉質厚實飽滿帶點Q度，口感及甜味都一級棒好好吃啊～

Q麵就是讚岐烏龍麵，算是創意義式料理，軟綿Q嫩的口感，吸附醬汁香辣入味，這道我個人很喜歡，覺得比前一道義大利麵還要讚，難怪是店內人氣招牌。

想吃嗎？？我們來抽獎送這一套如何，辦法請看文末。

炸雞們 118元

這道炸雞也是人氣必點，小雞腿和雞翅各3隻，淋上特調的辣醬味道香甜又有點微辣，外酥內嫩熱熱吃很好吃。

王子海盜船套餐 2~4人份 1988元

我的天啊~好大一艘海盜船！！上桌時讓我們好驚艷～波士頓龍蝦、大草蝦、白蝦、牛奶貝、鯛魚片、蛤蜊、干貝、還有蔬菜、蛋餃、菇類、烏龍麵…大大的海盜船裡頭好多料鋪滿滿超豐盛。

2~4人份海盜船好澎湃～真的很有份量，光是看就很過癮。

滿滿一船新鮮海味，要分好幾次下鍋才煮的完。先煮蔬菜、鯛魚片、蛤蜊、干貝，在香濃雞湯底涮煮後味道好甜。

龍蝦、草蝦、白蝦、牛奶貝每個個頭都不小，霸氣擠滿半艘海盜船，畫面超級浮誇。

特別來一張牛奶貝跟蛤蜊對比照，牛奶貝簡直是巨人～這裡的海鮮很新鮮，牛奶貝跟蛤蜊都是鮮活的，下鍋煮完味道超甜。

還好鍋子夠大，才能裝得下龍蝦和草蝦、白蝦，在8德司吃海鮮，視覺味覺大滿足。

波士頓龍蝦很新鮮，肉質紮實Q彈，原本味道就甜，在香濃雞湯中涮煮美味更加分。

草蝦跟白蝦也是很正點，肉質飽滿又新鮮，我們吃蝦吃得好開心。

牛奶貝和蛤蜊也是甜的很！蛤蜊的肉質比較軟嫩，牛奶貝則是厚實帶點脆度，平時很少機會吃到這麼多牛奶貝，今天真是大滿足啊～

香濃雞湯底煮過海鮮，湯頭味道鮮甜，來碗海鮮烏龍麵滋味超棒。喝不夠還可以加湯，愛喝湯的我們連喝好幾碗。

別以為王子海盜船套餐只有一整船海鮮而已，這套餐還有兩盤肉呢！

牛五花

牛五花油脂比較豐富，下鍋後逼出油脂香氣，越咬越香甜。

牛板腱

油花沒有那麼多，但是口感更嫩，下鍋幾秒就可以開吃，大口咬滿嘴牛肉香甜滋味好好吃。

蒸煮鍋套餐 499元

一個人也能獨享的蒸煮鍋非常特別，除了最底下是火鍋跟其中一層指定蛤蜊之外，其餘可以勾選喜歡的食材。

基本的火鍋菜盤與鮮蛤蜊之外，我們選了鯛魚片、大草蝦、甜白蝦，再加點牛奶貝，還沒開始蒸先拍給大家看食材有多豐盛。

蒸煮的方式很健康，吃到的完全是食材的天然美味。

免服務費卻有很優質的服務，店員幫我們加熱並計時，算好時間過來幫我們開鍋，每一層海鮮都是剛剛好的熟度，味道鮮甜最佳美味。

底下的火鍋湯頭裡都是上面4層海鮮蒸煮時低下來的精華，味道好甜啊~這道蒸煮鍋份量十足而且健康好吃，推薦必點～

8德司整體心得

8德司創意餐館套餐份量足又好吃，王子海盜船跟蒸煮鍋超級澎湃視覺味覺都滿足，今天聚餐點滿一桌大家都吃得很開心。環境有特色網美風非常好拍，免服務費還有各種優惠，位在一中商圈交通方便很適合約聚餐，Google評論超過1000則好評4.7星，有到一中夜市或是中友商圈可以試試。

8德司創意餐館

粉絲團：8德司創意餐館FB

地址：台中市北區三民路三段142-1號（地圖）

電話: 0908 778 598

營業時間: 平日11:00~15:00、17:00~21:30、假日11:00~21:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB:Sunny吃喝遊樂

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