20家「彰化肉圓名店」最強盤點！員林、北斗6大地區人氣必吃，還能宅配送到家

彰化美食吃起來，傳統好滋味想要直接外帶回家？科技時代讓傳統美食老店也紛紛崛起，外帶宅配服務了，讓我們在家也可以享受美食，肉圓在彰化一直都很知名的，打開彰化美食絕對會看見三寶，爌肉飯、肉圓與素食，跟朋友聊天提到彰化美食，不分說，大家都豎起打拇指說彰化肉圓真的讚！肉圓也是彰化最具代表的小吃，有人說喜愛吃蒸肉圓、溫油炸的肉圓、大火炸的肉圓甚至是特有名產彰化涼圓，都是彰化人及外地旅人們喜愛的肉圓啊，北中南的肉圓不少，但彰化美食的獨特魅力，讓外地旅人們心心念念，在彰化就會想要來彰化吃肉圓，這次推薦了20家彰化必吃肉圓，彰化在地美食推薦！這次有脆皮肉圓、電影走紅的肉圓、包肉角與肉絲的在地隱藏版肉圓、尬一條香腸肉圓，從彰化市吃到員林肉圓、北斗肉圓、溪湖肉圓、社頭肉圓、花壇肉圓絕對不容錯過啊！

彰化肉圓大評比，必吃肉圓20家

彰化老字號脆皮肉圓：北門口肉圓、阿三肉圓

彰化超人氣肉圓：阿璋肉圓

彰化樸實肉圓：過溝仔肉圓、肉圓川、楊家肉圓、寶珠肉圓、阿章肉圓、肉圓施、肉圓輝

彰化肉圓肉角、肉絲綜合板：順利肉圓、60年肉圓南、彰化燒肉圓(八卦山下肉圓)

彰化喜愛尬香腸肉圓：肉粽和、大竹肉圓、口庒枝肉圓

彰化重口味肉圓：北斗肉圓詹

彰化涼圓：林家彰化涼圓

彰化素食肉圓：彰化素食店、彰化石發肉圓

北門口肉圓中正店，近彰化火車站周邊美食

北門口肉圓在彰化市小有名氣，鄰近彰化火車站周邊美食，銅板小吃，在地數十年傳承三代，早期的小故事就不多說了，那酥皮肉圓好吃的秘訣在於高溫油炸，經過100度的熱油洗滌後，肉圓膨脹逐漸變渾圓飽滿，時間與油溫火候的控制也就變得十分重要。起鍋的同時是老闆的快手將肉圓叉入碗中，依序淋上獨家醬料，外酥內包覆著高油溫鎖住的肉餡湯汁與醃漬的豬肉，還有那香滑的炸鴨蛋、與精心挑選的花菇，厚實飽滿的讓每一口都能享受到肉圓的甘甜滋味。之前上新聞的百元大肉圓，裡頭有北海道干貝，還有其他餡料，高貴不貴的享受怎能不來嚐一嚐呢？

北門口肉圓

｜住址：彰化市信義里中正路一段494號｜電話：04-7229980｜營業時間：11:00-20:00(賣完就收)｜

內用 · 外帶 · 無外送服務

阿三肉圓彰化市宅配美食，傳統私房秘技讓老饕回味無窮

彰化肉圓無人不知無人不曉，一提起肉圓，此起彼落的聲音接踵而來，每個人都想要分享哪一家肉圓好吃，阿三肉圓，也是彰化在地傳統美食，彰化在地小吃太多，只能一一挖掘給你們，阿三肉圓傳承三代與北門口肉圓是出自同門，由於早期為了讓旅人吃到美味的肉圓，突發起想的肉圓就開炸了，沒想到意外受到好評，酥脆的大肉圓中裡面餡料滿滿，邊打字還猛吞口水，疫情時刻我們也先電話預約後再來取餐，外食族快點收一波起來吧，外地客也同樣可以宅配服務到家，免出們就能享有彰化在地老店美食，真的好幸福啊。

阿三肉圓

｜住址：彰化市三民路242號｜電話：04 724 0095｜營業時間：10:30–19:30週二週三休｜服務項目：內用 · 外帶 · 無外送服務 · 有宅配服務

彰化肉粽和肉圓，端午節肉粽、肉圓尬香腸

吃過彰化肉圓尬彎月型香腸嗎？彰化獨特的標準吃法，唯有彰化才有的膩！彰化肉粽和是Kiwi十幾年前吃到現在的店，一家店想吃肉粽又想吃肉圓、碗粿，一次滿足想吃三種美食慾望，銅板美食也能吃飽飽，對外食來說又來一家列入美食名單內了。

彰化市美食店家資訊：肉粽和肉圓

｜住址：彰化市民族路384號｜電話：04-7283747｜營業時間：10:00-20:00（不定休）｜內用 · 外帶 · 無外送服務

老担阿璋肉圓，老字號肉圓攤專屬彰化宅配美食

彰化以肉圓、爌肉飯出名，位在彰化市長安街上有兩家肉圓，一家是正彰化肉圓另外一家則是老担阿璋肉圓，老担阿璋肉圓因為那些年我們一起追過的女孩兒瞬間竄紅起來，假日可是一位難求啊！

彰化市美食店家資訊：老担阿璋肉圓

｜住址：彰化市彰化市長安街144號｜電話：047229517｜營業時間：09:00-22:00｜內用、外帶、可宅配

彰化涼圓（林家彰化涼圓），防疫宅配美食

彰化涼圓是在地特有的午茶點心，也是常被當作伴手禮的美食。那涼涼的粉皮，用甘藷粉製作而成，內餡用的是後腿肉與香菇，佐料入味才會包進蕃薯粉糊裡，蒸15分鐘後那剔透的涼圓就出爐了，淋上白醬油跟大蒜，夏天吃好爽口啊！

彰化涼圓（林家彰化涼圓）

｜住址：彰化縣彰化市南郭路一段182號｜電話：04-724-4810｜營業時間：08:00~18:00｜外帶，可宅配

順利肉圓，彰化彰南路上隱藏透天厝裡的美食

只要是彰化人就會有心中的那本肉圓美食經，說到彰化肉圓已經名聲遠播，肉圓何其多，不過當進入彰化市彰南路這裡又是一個美食天堂，當Kiwi進入庄頭(台語)，大竹尾美食，就是要帶你們來彰南路找隱藏版順利肉圓啊！順利肉圓也是食尚玩家有來報導過的人氣小店唷！順利肉圓結合肌絲與肉角賦予肉圓創意的生命，想吃就卯起來衝一波。

順利肉圓

｜住址：彰化市彰南路二段182號｜電話：04-7384261｜營業時間：10:00–18:00｜內用 · 外帶 · 無外送服務

彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓

彰化每一家老店的歷史都很悠久，八卦山腳下有著一家60年歷史的燒肉圓，是超人氣的肉圓店，也是彰化市秒殺級美食。想吃燒肉圓真的要趁早，肉絲肉圓、肉角肉圓綜合在一塊的肉圓讓你一次吃到豐富口感，彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓真的美味絕對要分享給你們。

彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓

│住址：彰化市東民街89號│電話：04 723 3710│營業時間：10:30-賣完│服務項目：內用、外帶

肉圓南，彰化市超隱藏的巷弄銅板美食

肉圓南是彰化市低調肉圓攤裡小有名氣的店，位在曉陽路上的巷仔口裡，是傳統老攤，簡單的攤位不太起眼，不過老饕也是因為他們家肉圓好吃而來訪，肉圓皮嫩也很細緻，像彰化燒肉圓的口感，竹片做的叉子再配上歷史悠久的碗，這滿載的肉圓回憶不知何時就會悄悄地瀉出來了呢！

肉圓南

｜住址：彰化市曉陽路201巷25號｜電話：04 723 5864｜營業時間：11:00–18:30｜內用 · 外帶 · 無外送服務

員林肉圓施，在地隱藏版銅板小吃

以彰化縣來說，肉圓攤販不少，但員林除了有寶斗肉圓外，還有這家肉圓施是上港有名聲的銅板美食，光開業時間就足足有60餘年。鄰近西門早餐店還有宋西門爆皮麵、新生圓仔冰都可以品嘗最棒的在地美食，騎乘youbike也可以抵達。絞肉部分也是一整團而不是散開的，扎實的Q彈在沾上特製微甜微鹹的白醬~都快敲碗還要再來一顆了呢！

員林市美食店家資訊：肉圓施

｜住址：彰化縣員林市中山路一段631號｜電話：04-835-2296｜營業時間：09:00–19:00

楊碗粿肉圓，員林在地銅板美食

清蒸肉圓上桌，老闆將皮剪開來，與我們彰化肉圓比較起來感覺略有不同的是肉餡是一塊一塊的肉裸露在外，非我們彰化肉圓是剪開來在中間。清蒸比炸得來的更清爽，肉圓皮帶點厚度卻是很Q很軟嫩，與平常吃到的不大相同。內餡豬肉以瘦肉為主，挑選部位是胛心肉，再加上獨家的醬料醃漬後，成為這個不澀的肉且香味十足。竹筍切丁，在與豬肉包再一起，筍子也沒有發現有苦的感覺，這兩者搭在一起恰到好處。

員林市美食店家資訊：楊碗粿肉圓

｜住址：彰化縣員林鎮靜修路74之16號｜電話：04-8351601 ｜營業時間：11:00–19:30週一休｜

溪湖古早味肉圓川，防疫美食宅配到家

一直以來都很喜歡古早味美食的Kiwi，這次在彰化溪湖國小旁尋覓到一家經營七十餘年載古早味肉圓川，早期從第一代黃煌川挑著扁擔一路吆喝，而定點販賣。隨著時代變遷，在溪湖已小有名氣也有自家店面，目前第三代已接手中，肉圓川最具獨特之處就是肉圓是當日全手工製作及限量販賣，完售收攤，網羅不少在地老饕們的味蕾。撥開皮來看，赫然發現這塊超大的肉塊就出現在眼前，天啊，老闆你也太佛心，銅板肉圓卻有超大肉塊還有自家切丁的古坑竹筍，好大器啊!肉圓的肉塊是採用CAS現宰的溫體豬後腿肉來做為肉圓的食材，醃漬過後是個不可多得的美味小吃。可以網路直接下單宅配，疫情時刻也很方便。

溪湖美食店家資訊：溪湖古早味肉圓川

寶珠肉圓，彰化花壇鄉野間美食

先前一提到彰化肉圓時，kiwi也發現花壇有賣肉圓而且是家超隱藏版的肉圓，寶珠肉圓，被食尚玩家稱為鄉野間的超大肉圓，寶珠肉圓是花壇在地隱藏版的小吃，推薦肉圓、肉粽、肉羹湯，喜愛的人就真的常常來報到啊！

花壇美食店家資訊：寶珠肉圓

｜住址：彰化縣花壇鄉橋頭村花橋街135號｜電話：04 786 6950｜營業時間：11:00-14:00(周一公休)｜內用、外帶、無外送服務

口庒肉圓，彰化花壇隱藏版美食

口庒肉圓跟大竹肉圓、肉粽和有異曲同工之妙，整體來說親戚肉圓，尬香腸則是他們的特色在。肉圓皮是用番薯粉看起來很透明，感覺就是很彈牙。細長的香腸肥瘦各半，跟坊間完全不同的體驗，略帶點油花咬下時很容易燙嘴，肉汁也在口中溢出，意外成為了最佳的配角。

花壇美食店家資訊：口庄肉圓枝

｜住址：彰化縣花壇鄉中口村中山路二段477號｜電話：04-7876128｜營業時間：周一到周五9:00 到 18:30、周六日8:30到 19:00｜店家可宅配與團購喔

肉圓輝，社頭老店美食

肉圓很有彈性，外皮也是用番薯皮製作而成，我覺得內餡還不錯的是有筍丁、醃漬過的豬肉，調味上看似很濃郁但也屬於爽口型的肉圓。淋上店家特有的醬汁，那鹹甜之間還有肉香，很扎實的肉塊，如果喜歡吃辣不妨就再加辣醬。湯品部分就比較淡，沒有在特別在推薦，不過肉圓還挺推薦的，跟北斗老街上的肉圓是不同味道與香氣的，有機會來就試試看啦！整體來說，高貴不貴的平民小吃，真的好推薦啊！

社頭美食店家資訊：肉圓輝

｜住址：彰化縣社頭鄉社斗路一段207號｜電話：04-8721459｜營業時間：8:00-18:00

彰化北斗詹肉圓，北斗公所旁在地隱藏銅板美食(北斗交流道下10分鐘車程)

北斗市區在北斗交流道下之後約5-10分鐘即可抵達，近距離的市區，裡面隱藏著不少美食，肉圓是北斗響噹噹的在地名產，雖不及彰化肉圓知名，但比起彰化肉圓更歷史悠久~這回Kiwi要推薦的北斗肉圓，是在地人推薦的銅板美食-肉圓詹。

肉圓詹

｜住址：彰化縣北斗鎮中正路75號｜電話：04-8783966｜營業時間：9:00-18:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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