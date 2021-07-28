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重量級「豬蹄套餐」一家人當2餐吃！台中一桶韓式新食　豆腐鍋&拳頭飯也好吃

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

自從看到「QQ的懶骨頭」分享一桶韓式新食推出的「香辣豬蹄套餐」外帶美食，我立刻被燒到！還記得之前吃一桶韓式新食時，就對它們家韓式燒肉印象很好，想不到現在還有份量十足的韓式香辣豬腳，加上套餐裡的韓式辣豆腐鍋與拳頭飯都是我的菜，不買來吃看看怎麼可以。趁著週末媽媽休廚日先在線上訂購後，等預約時間準時到中科附近的一桶韓式燒肉餐廳外帶。

一桶韓式新食的外帶菜單如下，除了香辣豬蹄套餐外，石鍋飯、部隊鍋、豆腐鍋、年糕鍋、豬五花、拳頭飯團…等餐點都可以單點，平均一人消費在150-350元之間。

想念燒肉的也可以購買「經典烤肉套餐」，自己在家裡烤。

香辣豬蹄套餐(3-4人份)，一份980元

包含：韓式香辣 D 咖x1、拳頭飯糰x1、韓式辣豆腐鍋x1、白飯x2、生菜盤x1、韓式小菜x5、醬料，我們家兩大兩小整整吃了兩餐才吃完，份量十足。

韓式小菜，5種小菜樣式好像會變化但大同小異，我這次拿到的是韓式泡菜、韓式黃豆芽、韓式海帶、醃蘿蔔、馬鈴薯泥~

韓式香辣 D 咖，滿滿一盤豬蹄肉量超多，我們一家四口能分兩餐吃，皮Q入味，肉也帶有嫩度、不會太乾，而且大小用來包生菜剛剛好很方便吃，搭配韓式辣醬與特製沾醬金厚呷！

生菜盤，裡頭有生菜、青辣椒、蒜片，包著豬蹄、沾醬更爽口有層次。

韓式辣豆腐鍋，我很喜歡它們家的辣豆腐鍋，湯頭濃醇而且不會太辣，裡頭有泡菜、 肉片、蝦、豆腐等食材，配飯淋麵都很搭。

拳頭飯糰，這道是小孩的天菜，紅豆薏仁兩姐妹都超愛，附手套自己捏成小飯團。餡料有海苔、蛋、鮪魚、芝麻等。

白飯，拳頭飯團完全被小孩搶走，白飯就留給我跟VC~

記得之前在一桶 tone 韓式新食吃雙人套餐，我跟璇兩個人飽到天靈蓋還吃不完打包，這次的「香辣豬蹄套餐」依舊是份量十足，而且每道餐點都蠻好吃的，會讓人想回購喔~

【消費資訊】

外帶消費時間：2021年7月

一桶 tone 韓式新食

電話：04-2461-9090

地址：台中市西屯區西屯路三段166-60號

營業時間：中午11:00-晚上20:00

一桶韓式新食 FB 粉絲頁 https://www.facebook.com/onetonekor/

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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