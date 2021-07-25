防疫美味外帶！台中「明治廚房」超綿三層土司飽足感十足，還有減醣餐可選

位在台中弘孝路上的 「明治廚房」 ，鄰近台灣大道與新光三越，一直以來都深受附近居民與上班族的喜愛，「明治廚房」提供多元的餐點種類供民眾選擇，有別一般早餐店使用兩層吐司，「明治廚房」使用三層吐司做夾片，就為了給客人十足的飽足感！

▲店內三明治選項十分多元，加上飲料50元銅板就可搞定！拿了就走十分方便，可以說是上班族的最愛！

而在挑選食材上「明治廚房」也毫不馬虎，嚴選各式各樣的新鮮食材，創造健康無負擔的美味餐點給來訪的饕客，且店內使用的里肌肉片也是店家自行醃製而成，自製的里肌肉片鹹香滋味讓人難以忘懷。

▲竹炭黑堡系列之酪梨醬烤肉黑堡

▲吉士長堡系列之煙燻雞肉

「明治廚房」人氣第一名為超值套餐的2號餐(活力餐)，內含香蒜軟法片+美式炒蛋+德式香腸+飲品三選一，讓你以最豐盛的早餐開啟每一天！還有正在瘦身或健身的民眾必點的5號餐(減醣餐)，內含冰心地瓜+美式炒蛋+厚切雞腿排+蔬果沙拉等原型食物，讓民眾輕鬆享受健康早餐，誰說想瘦不能享受美食！

▲2號餐(活力餐)

▲5號餐(減醣餐)

現在 加入「明治廚房」的LINE好友 ，不僅可以不定時收到餐點優惠與新品資訊，還可以透過LINE訊息及打電話預訂餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。「明治廚房」也十分貼心的 提供免下車服務 ，預定餐點的民眾可以告知取餐時間等資訊，讓你不用找停車位也可以迅速拿餐、回家享受美味餐點。

meiji brunch明治廚房

店家地址：台中市西屯區弘孝路15號

營業時間：平日06:00-11:30/假日06:00-12:30(每週四公休)(隨疫情調整)

連絡電話：04-24526257/0982-180057

粉絲專頁：https://bit.ly/3dJtQ8H





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