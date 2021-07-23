到台中指名要喝的綠豆沙！隱身東海的飲料店，古早味也能是主流

台灣身為國際知名的飲料王國，許多傳統飲品自然也是名聞遐邇，其中，「綠豆沙」無疑是夏天解暑抗熱的好夥伴。但隨著時代巨輪的前進，前衛、時尚的各類手搖飲成為市場的主流，傳統的綠豆沙難道要黯然消失？那可不！台中「草根豐味」重新定義了「綠豆沙」的美味，讓原本開始凋零的傳統飲品重獲新生。而防疫期間，草根豐味綠豆沙更推出了 「外帶自取買五送一」的優惠 ，讓大家防疫解暑兩不誤。

草根豐味龍井總店位於車水馬龍的東海商圈，時常能見到學生三五成群的前來購買，文青風的裝潢隱隱透出不凡的格調，隔著玻璃還能看見店員熟稔的將翠綠豆沙舀入杯中，夏天看見此景果真清涼無比。當然，除了喝入口中沁人心脾外，那顆粒般的沙沙口感也讓人欲罷不能，是消暑的良藥。店家還採用了柳營鮮乳，讓整杯綠豆沙牛乳多出了滿滿濃郁感，製作過程不添加任何化學品，用心做出最優質的飲料，保證一喝就上癮！

遠近馳名的綠豆沙牛乳

而咀嚼系愛好者也有驚喜！同為傳統美食的粉角與粉圓各有千秋，口感Q軟、彈牙，是下午茶飽足感的源頭，這些同樣能加在綠豆沙裡面增添口感，內行人都會點上一杯。夏天必喝的還有一味，就是冬瓜茶，香甜的滋味是很多人兒時的回憶，在「草根豐味」同樣喝的到，無論你想加入粉角或是檸檬原汁製成的冰沙，都是速配的組合。

冬瓜粉角

夏季限定！每日現切現做的芒果冰沙，以整顆完整的芒果果肉放進冰沙機製作，不添加任何香料，是夏天最熱門的飲品，芒果控務必來上一杯消暑解渴。

芒果冰沙(夏季限定)

草根豐味彷若傳承了來自過去的記憶，將美好滋味帶給人們。解大家的饞，還附贈回憶的甜美與溫馨，是有溫度的一家飲品店。這樣一杯情感豐沛的綠豆沙，從東海商圈開始開枝散葉，目前在台中逢甲以及一中商圈也都喝得到，來訪台中的朋友可別錯過，此外，店家也有與外送平台ubereats合作，讓懶得出門的你也能喝到沁涼綠豆沙，趕緊動手訂起來吧。

草根豐味綠豆沙 (龍井總店)│外帶優惠：來店外帶自取買五送一

店家地址：台中市龍井區新興路3之1號

店家電話：04 2632 7997

疫情營業時間：平日11:30-21:00；假日11:30-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3wcqvFH





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