台中必吃！ 台灣第一家「朴大哥的韓式炸雞」外帶85折
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
防疫宅在家無聊總是在追劇？追劇當然要配來自逢甲商圈超轟動的韓式炸雞「朴大哥的韓式炸雞」，它可是由正統韓國老闆開的台灣第一家韓式炸雞店，防疫期間全品項自取可享85折的優惠，店內的韓國酒類也通通買一送一，宅在家追韓劇就是要吃炸雞配燒酒才是王道！
店內除了招牌韓式炸雞，還有韓式拉麵、炸醬麵、部隊鍋、辣炒年糕、起司薯條等熱銷商品，防疫期間「朴大哥的韓式炸雞」全品項自取皆享85折的優惠，除此之外還有韓國酒類買一送一的超殺優惠，吃韓式炸雞配上燒酒才是饕客的正統吃法！
若說起台中的韓式炸雞絕不會忘記「朴大哥的韓式炸雞」，它可是台灣第一家韓式炸雞店，來此能夠吃到正統韓國老闆做的韓式炸雞，以及從韓國空運來台的各式酒類飲料，目前「朴大哥的韓式炸雞」有兩間分店，一間位在逢甲商圈、一間則在一中商圈，來到朴大哥一定要來一份招牌炸雞翅，一份雞翅含有7個小雞翅、7個小雞腿，旁邊還會附上爽口解膩的蘿蔔泡菜，有招牌火辣黑醬、火辣紅醬、招牌黑醬、紅醬風味等多種口味可以選擇。
今晚就出發「朴大哥的韓式炸雞」外帶餐點回家吧！
店家地址：台中市西屯區逢甲路20巷28弄5號
連絡電話：0988328178
營業時間：17:00-00:00
外帶優惠：全品項自取85折/韓國酒類買一送一/蔘雞湯真空包外帶299元(原價350元)(以上優惠不得與其他優惠併用)
店家地址：台中市北區三民路三段60號
連絡電話：0422296551
營業時間：17:00-00:00
外帶優惠：全品項自取85折/韓國酒類買一送一/蔘雞湯真空包外帶299元(原價350元)(以上優惠不得與其他優惠併用)
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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