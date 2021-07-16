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小鎮3.0達人帶路／騎賞田園風光 「台中霧峰」光復新村旅遊新亮點

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

霧峰位處台中市最南端，因鄰近山峰多霧籠罩而得名。區內農特產品富饒，尤其菇類栽培及香米種植更是全國出名。田園風光透過自行車道串連，與光復新村、亞洲大學現代美術館及霧峰林家花園等眾多特色館舍形成數種觀光遊程路線。人文風貌美不勝收，霧峰小鎮等您蒞臨。

-----------------台中市霧峰區區長／陳宗祈

【自行車道介紹】

乾溪自行車道

乾溪自行車道以永續概念打造，從921地震教育園區一路延伸至北峰橋，騎經霧峰林家花園、光復新村、亞洲大學現代美術館等景點。其中新厝橋至中正橋間的路段，兩岸種植了數百棵台灣欒樹，秋季會盛放繽紛的美麗花海。

-地址：台中市霧峰區

乾溪自行車道；圖片來源／台中市霧峰區公所提供
乾溪自行車道；圖片來源／台中市霧峰區公所提供

【景點推薦】

1、霧峰林家宮保第園區

霧峰林家古蹟範圍，包括頂厝、下厝、萊園三大部分。宮保第園區為下厝所屬的宮保第、大花廳及草厝等三個建築群落，為19世紀台灣地區閩南建築官宅的代表。目前園區提供專業導覽解說服務，並配合政府政策推動文創產業並開發各式文創商品。

-地址：台中市霧峰區民生路26號

-電話：（04）2331-7985

霧峰林家宮保第園區；圖片來源／欣傳媒提供
霧峰林家宮保第園區；圖片來源／欣傳媒提供

2、光復新村

光復新村以英國「花園城市」概念設計，規劃完整的公共設施及生活場域，包含學校、公園、市場，更有全台第一座雨水、汙水分流的下水道系統。早期作為省政府「疏遷計畫」的員工宿舍，是二戰後台灣第一個新市鎮。近年來，在台中市政府的摘星計畫推動下，透過文化、藝術及創作，成為青年創業基地及新興旅遊亮點。

-地址：台中市霧峰區光復新村

-電話：0966-523-671

光復新村；圖片來源／台中市霧峰區公所提供
光復新村；圖片來源／台中市霧峰區公所提供

【伴手禮推薦】

黑翅鳶米

霧峰區農會推廣有機、友善農法稻米耕作，並設置棲架讓黑翅鳶捕獵田鼠，更常見白鷺鷥、黃頭鷺、紅冠水雞與田蛙出現田間。實踐友善環境的農法，種植出的健康香米，便命名為黑翅鳶米。

黑趐鳶米；圖片來源／台中市霧峰區公所提供
黑趐鳶米；圖片來源／台中市霧峰區公所提供

【交通】

開車：

行駛國道3號→霧峰交流道→台3線→霧峰區。

搭車：

搭乘火車、高鐵於台中站下車→台中市公車（往大里、霧峰）→霧峰區。

【鐵馬驛站資訊】

光復新村創業青年服務中心

-地址：台中市霧峰區和平路2-3號

-電話：0966-523-671

【自行車租借資訊】

iBike霧峰區公所

-地址：台中市霧峰區大同路／民生路口

-電話：（04）2369-2255

iBike霧峰農工

-地址：台中市霧峰區中正路／林森路口

-電話：（04）2369-2255

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194898

文創 美術館 觀光

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