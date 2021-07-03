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日式豬排丼飯人氣第一！ 台中私密酒吧藏日料，購餐還送天婦羅

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近東海大學與台中工業區，位在西屯區擁有英式酒吧氛圍的「Bar Easy」，一直以來都是學生族群與上班族解憂的好去處，除了小酌幾杯外，隱藏在酒吧裡的美食更是不容小覷，這也是饕客們中的小秘密，現在除了來店必點的薄片披薩可以外帶回家享用外，「Bar Easy」也結合旗下的新創品牌「味。イージー」(Easy日式餐盒)推出了一系列的日式餐點，讓大家不用花大錢也可以在家享用高CP值的美食。

▲日式什錦烏龍麵
▲日式什錦烏龍麵

▲日式豬排咖哩飯
▲日式豬排咖哩飯

喜愛日式料理的「Bar Easy」老闆對於餐點從不馬虎，除了食材用料嚴格把關外，更堅持呈現道地日本風味，店內嚴選台灣豬的日式豬排丼飯(139元)是點閱率第一名，其他人氣主食還有日式什錦烏龍麵(139元)、日式豬排咖哩飯(139元)等，而且現在點購主食還附贈一杯紅茶，CP值是不是很高？若喜愛小點的朋友也別錯過日式炸天婦羅(79元)，酥脆的口感再沾點特製醬汁讓人一吃就上癮！

經典款的薄片披薩(280元)則有三種口味可以選擇，分別是墨西哥辣椒培根、義式臘腸、BBQ雞肉，另外採用鰹魚醬油來製作醬汁的日式烏龍冷麵也即將上市，盛夏中來點帶酸甜的日式冷麵清爽又開胃！

▲日式炸天婦羅
▲日式炸天婦羅

▲薄片披薩共三種口味可選(墨西哥辣椒培根、義式臘腸、BBQ雞肉)
▲薄片披薩共三種口味可選(墨西哥辣椒培根、義式臘腸、BBQ雞肉)

防疫期間「Bar Easy」也推出了外帶優惠，現在只要購買兩份餐點即送一份日式天婦羅，只能說老闆也太佛心！另外店家也提供外送服務，3公里內滿600元可享免費外送3公里內滿600元可享免費外送，超過4公里可來電詢問店家。而且為了減少接觸，「Bar Easy」還貼心提供免下車外帶服務，建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

Bar Easy x 味·イージー│外帶優惠：買兩份餐送一份天婦羅

店家地址：台中市西屯區永福路118巷3號

店家電話：0424631428

營業時間：11:00-14:30/17:00-20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2TFeavY

外送資訊：滿600元外送免運費(3公里以內)


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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豬排 酒吧 CP值

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