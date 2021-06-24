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天天爆單！台中晨牧防疫甜點「四寶包」限時77折　免運送到家

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

防疫期間心情不好，想吃點甜食壓壓驚，但不能去網美店坐著享受點心，也不想出門人擠人，該怎麼辦呢？此時總會希望能有一間知名、美味、CP值高又能送貨到家的甜品店現身，解決廣大消費者的煩惱。晨牧老闆聽到大家的心聲了！在台中家喻戶曉的「晨牧手作烘焙坊」隆重推出「四寶包」，其品項包含芒果波士頓派、蜂蜜蛋糕、馬蹄酥、生乳銅鑼燒共4款經典甜食在內，讓選擇困難症的你能一次坐擁數種美味，台中地區的粉絲還享有「送貨到府」的服務，螞蟻人們紛紛歡聲雷動。

晨牧甜品不但價格經濟實惠，更有著飯店甜品的精緻與細膩，配茶、咖啡都是一絕，是台中在地人的口袋名單，每次新品一推出就熱銷一空。這次集結店內4款超夯甜點，推出超值四寶包，每一樣都是下午茶好物！

「晨牧四寶包」含有7吋芒果波士頓派*1、蜂蜜蛋糕*1、馬蹄酥*1罐、生乳銅鑼燒*6，原價$779，防疫期間特價77折，只要$599！加51元還能獲得隨機口味吐司一條，根本是防疫期間的好心情大補帖，買上一個「晨牧四寶包」，讓你擁有幸福感滿滿的午茶時光，絕對是甜食黨的一大福音。

如果家中吃甜食的人較少，或是品項太多吃不完，「晨牧三寶包」也是不錯的選擇。三寶包包含7吋芒果波士頓派*1、蜂蜜蛋糕*1、馬蹄酥*1罐，原價$659，防疫期間特價$499，超划算價格慢來可就沒有了。

想吃晨牧甜點的消費者，可以透過晨牧FB粉專私訊訂購，或直接從網頁下單，大家可得要手刀購買，因為一猶豫，就可能賣光了！不誇張，晨牧的甜點真的就是這麼夯。另外住在台中的消費者還享有另一項好康，凡位於台中屯區、西區、東區、北區、南區、中區、太平、大里、霧峰、潭子、大雅、豐原的朋友都能享有「親自送貨到府」的服務，晨牧將於週一、週三、週四、週六親送，讓你宅在家也能輕鬆吃到美味的甜點；若迫不及待想享用四寶包的朋友，也可提前預訂，直接到北區門市取貨唷。

(本活動與"我是台中人LINE@ "共同推出，記得先加入好友，才享有優惠：https://bit.ly/2I05zso)

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號


延伸閱讀>>免出門，防疫糧食補給！台中知名烘焙坊推超值「抗疫滿福包」

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