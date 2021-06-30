解封後的台中這樣玩！採葡萄、老字號肉圓店、屋馬燒肉...吃喝+美照一樣不少

作者：Funliday-小腦袋的旅行🧳

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-07-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 台中肉員、朗舍行館 Petrichor Hotel、新峰農場（採果體驗）。 回味無窮的一趟旅行

第 1 天

台中肉員 | 30 分鐘

老頭子知道我以前來台中從來沒吃過也沒聽過台中肉員覺得不可思議，而我聽到他每次來都一定要吃甚至外帶回家我也覺得不可思議，所以呢～這次鼓起勇氣抱持著“真的有那麼好吃？”的心態嘗試，我的媽呀！人生第一次吃完一份還會想要加點。老頭子說這家內陷很新鮮口感很嫩，更重要的是祖傳秘方的醬汁，讓人回味無窮！我掛保證，都是真的！好好吃！已收入台中必吃名單👍

朗舍行館 Petrichor Hotel | 1 小時

小而美！乾淨！方便！半開放式浴室，讓泡澡變得不無聊，可以一邊放鬆一邊聊天再一邊看電視，另外還有兩間分開的廁所和淋浴間，完全不用擔心上大號霸佔整間廁所害其他人不能使用。步行6分鐘有ubike站，10分鐘到第二市場，騎腳踏車15分鐘到一中街。推這間，cp值爆表！

新峰農場（採果體驗） | 1 小時

葡萄！是葡萄！是一堆新鮮的葡萄！葡萄園分為兩個部分，有套袋和沒套袋的，沒套袋是給大家先採拍照，最後再以秤重的方式把自己採的帶回家，葡萄園不高，你們看我家老頭子真的是老頭子了，一路彎著腰走，他說累到腰快斷，所以啊～果農真的是很辛苦的！很幸運在關園前10分鐘趕上，更幸運的是，整個葡萄園都是我們的！怎麼拍都好美，一串一串的🍇，好療癒。農場在不同月份、不同季節產不同的水果，來之前建議先上官網或是電話詢問喔！

高美野生動物保護區 | 1 小時

葡萄園位置偏台中山區，高美剛好完全相反，所以要一路往沿海開40分鐘才會到，採完了葡萄心血來潮的老頭子，看著天空想說天氣這麼好，應該要去看看海看看夕陽，衝一波！夕陽緩緩落下配上潮汐漸漸上漲，這40分鐘的景浪漫無比，拍的照片也是各種美！

屋馬燒肉崇德店 | 2 小時

凹嗚～屋馬真的名不虛傳耶～哈哈！老頭子又再次傻眼，台北俗是我，第一次吃屋馬，雙人套餐根本足夠三個人吃到飽，準備好你的肚子好好享受吧！獨有特色的雞湯，真的喝的好過癮，一整壺想怎麼喝就怎麼喝！真的覺得慶幸前幾天鍥而不捨的打電話，差點放棄之際，感謝貴店服務生終於接起電話，不然真的會後悔怎麼不早一點預約啊！

第 2 天

王家菜頭粿糯米腸 | 40 分鐘

啊姆啊姆好好吃，吃一點點就好，因為等等還有第二個早餐要吃！

山丸日式飯糰 | 早午餐 (店休看粉專) | 30 分鐘

是一間不認真找會不小心錯過的日式飯糰早餐店，只提供外帶，口味多元，建議早點來，不然熱門口味很快就賣完！

津鹿堂鮮萃茶舖 JINLUTANG TEA SHOP | 8 分鐘

蝶豆花檸檬，解渴消暑！店員十分熱心而且有耐心介紹菜單上我們有疑問的品項，他們家的茶葉很多是國外比賽得獎的喔！是一家色香味俱全的飲料店。

綠光計畫范特喜文創聚落 | 2 小時

色彩繽紛的小店，商品以美式復古風格為主，很多可愛小樣，小小一家店逛下來也花了我半小時呢！

EliubiS愛留彼此 瑞士頂級霜淇淋 （寵物友善、浪浪中途之家） | 40 分鐘

Eliubis霜淇淋店同時也是寵物友善、浪浪中途之家，所以在店裡享用霜淇淋的同時，也有幾隻可愛狗狗陪伴，霜淇淋最重要的成分是牛奶，老闆講求用料必須要好，於是他親自尋找牛乳供應商，從亞洲第一的北海道到酪農產業發達的荷蘭一路找到了瑞士的一個農場，因緣際會之下在世界第一的牛乳生產地待上了一個月，從飼養牛隻到最後擠牛奶，都實際參與和體驗，農場老闆細心照料牛隻，感動了霜淇淋店老闆，講求自然生態平衡的原則，老闆堅持使用小牛吃剩的牛乳為原料，牛沒吃飽我們也不可以搶食，這就是大自然的真理。經過的朋友們，不妨進去品嚐何謂瑞士頂級霜淇淋，一吃即懂。

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