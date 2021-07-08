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彰化秒殺級肉圓！八卦山下「燒肉圓」淡淡中藥味＋肉絲肉角雙口感超過癮

Kiwi樂活食旅 / 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

彰化每一家老店的歷史都很悠久，八卦山腳下有著一家60年歷史的燒肉圓，是超人氣的肉圓店，也是彰化市秒殺級美食。想吃燒肉圓真的要趁早，肉絲肉圓、肉角肉圓綜合在一塊的肉圓讓你一次吃到豐富口感，彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓真的美味絕對要分享給你們。

彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓外觀招牌超火紅

八卦山周邊美食很多，燒肉圓那遠看火紅的招牌是在地客，外地遊客認明的標章，也是深受在地人摯愛的一家老店呦！

彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓歷史故事

燒肉圓，第一代老闆扛著扁擔沿街叫賣，好不容易有了自己店面，賣氣超高，常常在下午三點後一掃而空，想吃燒肉圓要趁早才能吃到燒呼呼的肉圓。

彰化燒肉圓的價目表

看著鍋底滿滿的肉圓，已經開始讓你食指大動了嗎？那油盤上一顆顆小巧的燒肉圓，各個飽滿等待著客人來點餐。燒肉圓的價格，肉角肉圓$30元、肉絲肉圓$30元、丸子湯$10元，外帶湯品一律20一包湯呦！

喜愛吃他們家的老饕就會一次點兩顆綜合（肉角+肉圓各一），燒肉圓好吃的秘方就是在於內餡啊！還有火候跟這一瓢瓢特製的醬料。

搭配做粿的糯米磨粉下去做漿，特殊醬料就能完美的上桌了。

手工的肉圓內餡用的是豬後腿肉加入十幾種中藥材跟竹筍，再裹上蕃薯粉，先蒸後油炸～

清爽的肉圓，是沒有膩感，油溫與火候是讓美食好吃的秘訣所在，要角的筍丁也多了不少咀嚼口感在。

一個人吃兩顆應該會稍嫌不足，因為好吃到想要再多吃一個呢！嗜辣者必吃燒肉圓的辣醬，以朝天椒為主然後跟其他醬料融合在一起，好吃。

再一碗用大骨熬煮的湯，大骨熬湯讓湯頭更加的鮮甜，一碗肉圓一碗湯，就是最好的搭配。彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓真的太過邪惡了，令人喜愛不已，想吃就等疫情趨緩再來吧！

彰化燒肉圓，八卦山下燒肉圓

住址：彰化市東民街89號

電話：04 723 3710

營業時間：10:30-賣完

服務項目：內用、外帶

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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肉圓 老店 必吃 走跳美食 彰化美食

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