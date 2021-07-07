一人也能獨享的合菜料理？台中「丰盛町」白髮魔女鍋必吃、潮茶如平價春水堂

台中智選假日飯店靠近台中公園、火車站、一中街，而且跟日曜天地同一棟大樓，集購物商場、餐廳、飯店一次搞定。住這裡必吃日曜天地OUTLET中庭的『丰盛町 台式茶餐廳』，將傳統台式古早味大菜小做，是一個人也可以獨享的合菜料理。

位置：

位於中區自由路二段，台中人最熟悉的路口。

這裡鄰近台中公園、台中火車站、一中街、繼光街、台中第二市場⋯反正住這裡就是各種方便，美食景點任你選，步行就可以去錢櫃唱唱歌。更別提位於日曜天地樓上，走到樓下就能逛街。

日曜天地OUTLET中庭是天井設計，白天時光線會自然灑落，加上溫馨的燈光，有那種室內偽日光浴的FU。

用餐空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，呈現出跨時代既衝突又融合，無國界混搭設計路線。

本來擔心天井中庭會太熱，畢竟空間比較寬敞，但冷氣還挺強的，帶筆電來這裡商務辦公也很可以。

智選假日飯店的早餐也是在這裡。

雖然老闆引用歐風街燈搭配巴洛克元素，但我因為『丰盛町』這個LOGO，莫名覺得很港味，不過我朋友說光看名字不看裝潢會以為是日式料理。我想老闆就是想要有這種無國界混搭的效果，你覺得像那一國都可以，反正吃得出來是傳統台菜就好了。

透明廚房，餐廳全天營運，不管早中晚餐都可以看到主廚在這裡忙碌的身影。

主打『黑白滷、砂鍋菜、潮茶』等台式新風味

歐風街燈下照映著茶葉禮盒組，顯得很高貴，根本精品。

丰盛町 MENU

全新菜單，延續大菜小做的精神，重現記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹『黑白滷、砂鍋菜、潮茶』等台式新風味。

推薦潮茶！

口味不輸春水堂，價格更便宜。

新式台菜五種吃法推薦

看到菜單有沒有選擇困難症發作！不管一人還是兩人還是多人聚餐，這裡都可以幫你搭配組合，還有根據不同主題、興趣推薦，讓你完全客製化。以往吃台菜都要揪一堆人才吃得到的辦桌菜，在這裡可以一人獨享 超爽der，我邊緣我驕傲（挺）。

單人獨享餐

蔥油仿土雞套餐+甘蔗檸檬

直接幫你升級成台菜定食＋潮茶組合，一個人也可以吃很豐盛。懶得思考的話點這種獨享套餐最快，有湯、小菜、白飯還有美味台菜主食。其實吃起來真的是傳統的蔥油仿土雞，濃郁的蔥油香氣，土雞滑潤帶著鮮甜扎實的肉質，原本辦桌菜常見到的菜色做成精緻小盤加上小菜、湯，一個人就可以獨享啦。

雙人台式午茶

綜合滷味+鹽水海蛤沙拉+芝麻豆乳雞+甘蔗檸檬+旺來汁

不想吃太飽的話，點潮茶搭配台式熱炒、滷味剛剛好，邊聊天邊吃也很涮嘴。

芝麻豆乳雞

這個好吃！就算冷掉也好吃！豆乳雞帶點甜甜的獨特香氣，外酥內嫩還有汁，裹上芝麻一起炸，讓口感層次更豐富。

鹽水海蛤沙拉

台菜裡最常見的炒蛤罵，吃這個搭配潮茶真的很妙。

綜合滷味

這個必點，有這個就很有茶坊的感覺。竟然在餐廳裡吃得到滷味 真的太酷了，我喜歡。

飯扒光組合

炸蛋豬油飯/越光米白飯+皮蛋蒼蠅頭+椒鹽炸豆腐+鹽水涼拌菜

毫無疑問就是很下飯的台菜熱炒系列。

鹽水涼拌菜

爽口的涼拌菜搭配，顏色繽紛看起來超開胃。

椒鹽炸豆腐

看到這炸豆腐我好想叫一打啤酒，這天氣很需要喝一下。

皮蛋蒼蠅頭

我最愛的皮蛋蒼蠅頭，還搭配蝦餅也太有創意，就算不點白飯也可以搭蝦餅吃，其實很搭捏，這個我可以。

炸蛋豬油飯

傳統古早味豬油飯，加上炸半熟蛋，光賣相就無敵了。

無麵不歡組合

花雕烏雞麵+炙燒麻牛麵+甘蔗檸檬+手工茶

花雕烏雞麵

麻油烏骨花雕雞加上白細麵！感覺就很滋補養身，除了湯頭太淡以外，視覺上真的很超值。

炙燒麻牛麵＋麻油蛋麵線

光炙燒牛肉就很吸引眼球了，還搭配麻油蛋麵線到底想逼死誰！這麼搭配方法我第一次見，真的超有創意，這樣吃 超滿足。

只想吃鍋組合

白髮魔女鍋+旺來汁

每日限量供應，為小卷米粉湯的升級版。

精選澎湖小卷、白銀鱸、花蛤等食材汆燙，加入香芹、九層塔、蒜酥，再鋪上炸膨酥香的米粉上桌，視覺效果真的超有！由餐廳人員提供桌邊服務，淋上慢火熬煮的蔬菜海鮮湯，猶如白髮的米粉吸附滿滿湯汁熬煮過後就是鮮味十足的白髮魔女鍋啦。

潮茶推薦

凍檸檬、綠拿鐵、茶香拿鐵系列最推，另外台味旺來汁也是很受歡迎，還有手工茶是我最愛。

尤其是米香拿鐵的創意讓我很驚艷，原來是鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香調製而成，口感好濃郁，滋味多層次，堆疊出不一樣的驚喜。就算不吃飯，光為了潮茶而來丰盛町 我也可以！

丰盛町 FENG SHENG PLACE

地址：台中市中區自由路二段94號（日曜天地OUTLET 中庭）

電話：04-35055500

時間：11:30–22:00

粉絲團：https://www.facebook.com/FSP2019/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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