防疫也要大口吃肉！員林歐風餐館&蔬食火鍋打造「安心餐食」 一次享3品牌菜色

在彰化員林深耕十幾年的「亞米餐飲集團」，旗下品牌不管是充滿異國風的地中海式義大利小餐館 「關於餐桌」 、或是以歐式輕食餐點出名的 「希拉餐廳」 ，還是蔬菜控最愛、日式副食超強的特色火鍋店 「日常与菜」 都深受在地人喜愛，這次為了讓民眾在家就能享用到美味餐點，「亞米餐飲集團」特地聯合旗下三個品牌聯手打造「安心餐食」，並且 統一在希拉餐廳取餐 ，讓民眾不用東奔西跑也可以一次享受到三間餐廳的經典美食！

位於員林火車站附近的「關於餐桌About Tables」，可是員林人們平時聚餐的熱門選擇，店家堅持選用當季、健康的食材，採取清爽調味與獨特的烹調手法。在防疫期間無法外出的時刻，讓饕客們把最熱銷的經典菜餚帶回家，店內超人氣餐點爐燒德國豬腳只要$360即可在家品嚐到，這價格實在是太佛心了！不過特別要注意到，想吃爐燒德國豬腳以及橄欖油蕃茄海午魚可得記得提早1.5小時前預約才吃得到唷！

▲爐燒德國豬腳

▲餐桌12oz燒烤牛肉

而在食材用料十分挑剔的「希拉餐廳」，秉持著少油、少鹽、低負擔的烹調堅持，因而成為員林人的愛店，這次也要讓民眾把店內招牌的義大利麵帶回家，在餐點任何細節上毫不馬虎的「希拉餐廳」，這次也特地選用適合外帶的寬扁麵條，就為了讓民眾外帶回家也能品嚐到最美好的滋味。而「日常与菜」這次也趁勢讓民眾把平日裡最愛的日式副食帶回家享用，像是日式雞肉咖哩飯、日式豚肉壽喜燒飯通通都在菜單內。

另外因餐點都採現點現做，建議大家提前30分鐘訂購，避免到現場久候，且店家也提供外送服務， 員林市區消費滿1000元即可享有免費外送 ，讓民眾不用出門也可以在家大啖異國美食。

關於餐桌、希拉餐廳、日常与菜聯合安心餐食

統一取餐窗口

希拉餐廳

店家地點：彰化縣員林市和平東街40號

營業時間：11:00-13:00/16:30-19:00

預約專線：04-8372406

粉絲專頁：https://bit.ly/3zj9tIv





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