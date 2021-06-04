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防疫在家吃燒烤！台中素食燒烤「將進酒」祭外帶優惠　爽嗑超豪華蔬食饗宴

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台中知名素食燒烤「將進酒-素 燒烤殿」因應疫情推出了【居家燒烤超值套餐】，只要$999元就能吃到宴客級的蔬食精緻料理！

將進酒-素 燒烤殿vegetarian BBQ│防疫期間外帶限定優惠：【$999居家燒烤超值套餐】

期間限定的【居家燒烤超值套餐】內含的食材有「主廚特製招牌七仙女烤料組」、「小農嚴選時蔬11種類」並加贈「七大附餐好料」。

主廚特製招牌七仙女烤料組：

老醬青龍*2、雞腿捲*2、北平烤鴨*2、猴菇沙嗲*2、新疆羊肉*2、綠咖哩雞*2、滷味雞皮*2

11種小農嚴選時蔬：

北海道水果玉米、日本山藥、綠如意櫛瓜、球芽甘藍、小農秋葵、紅鬚玉米筍、冰心地瓜、埔里美人腿、波特貝勒菇、白靈芝菇、有機甜椒

七大附餐好料：

壇燒八寶佛跳牆*2、手作開胃小菜、韓國空運紫蘇葉*4、手作墨西哥烤餅*4、冰糖雪燕釀桂花、牛肝菌野菇炊飯*2、零卡可口可樂

在5/22到6/14防疫期間，【居家燒烤超值套餐】都有供應，但須注意的是將進酒-素 燒烤殿在這段期間「不提供現場用餐服務」，僅提供外帶及外送。喜愛燒烤的人們不妨點份將進酒的【居家燒烤超值套餐】來度過枯燥的防疫時光吧！

將進酒-素 燒烤殿vegetarian BBQ

店家地址：台中市西區精誠五街27號

店家電話：04 2327 8012

營業時間：11：30-15：30（最後點餐時間15：00）

17：00-20：00（最後點餐時間19：45）

粉絲專頁：https://bit.ly/2RDpGqE

停車資訊：餐廳門口設有專屬停車位置


延伸閱讀>>外帶最優惠！薄多義「外帶主餐買1送1」、「指定主餐65折」

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