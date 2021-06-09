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有緣人才喝得到？南投隱藏版下午茶 「嵐卡咖啡屋」人情味最對味
udn走跳美食／Kiwi
南投望鄉嵐卡咖啡屋，是一家特別的咖啡店。有緣人才能喝得到的咖啡店，只有六、日營業，平常不營業，等願意上門的客人造訪～有沒有讓你覺得很帥啊！
嵐卡咖啡屋的外觀有點像工寮，種植很多不多花草，環境很清幽！不管是部落裡的人、登山客都會來這喝上一杯飲品跟老闆聊起天來，夜晚還有螢火蟲圍繞，很特別。
嵐卡咖啡屋裡面的裝飾是經過老闆的巧手，闆娘就負責烘焙咖啡與手作甜點，也是個很充滿人情味的咖啡店。
店內裝潢是老闆一手設計，在裡面也有不少的乾燥花讓你覺得很漂亮～有鄉村風。
享受生活花藝的手作樂趣，也可以提前預約課程體驗呦！乾燥花圈，這款是我喜歡的，不過因為錢沒帶夠就可以買了～哈
偶爾覺得乾燥花手作很棒，咖啡館裡也可以讓你有輕鬆的空間，很愜意。芳香磚與不凋花、乾燥花的結合下，很適合擺放家中。
部落裡的愛情故事可不是三言兩語就可以道出的，牆上的畫真的很漂亮。
望鄉嵐卡咖啡屋裡充斥著手作的花藝，有緣就來喝杯咖啡感受這浪漫氛圍。
望鄉 嵐卡 咖啡屋
住址：南投縣信義鄉望美村望和巷22號
電話：0982 680 939
營業時間：週六08:00–21:00、週日12:00–21:00
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