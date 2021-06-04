千坪日式造景、山坡上的茶室！台中新社「飛花落院」空間禪意美學兼具

來到目前台中最有話題性的日式懷石料理餐廳，聽說一開放訂位，已經滿到七月了。籌備了十年，上千坪的空間，隱藏在新社山林中。透過空拍圖可以感覺得到視野的遼闊，非常有禪意的氛圍，透過服務人員的園區導覽，會感受到每一個空間以及動線設計都非常用心，每來一趟就讓你感覺身心靈都沈澱淨化了。

飛花落院

今天天空飄著細雨紛紛，山邊蒙上一層白紗，增添了一份神秘感，原本就是主打禪意空間美學的飛花落院，聽著雨水從屋簷流下滴在水池上，令人心理層面更加沉澱。

飛花落院

飛花落院，『磨十年於一院』，籌備了十年終於在4/24開放營業了，就在新社的半山腰上，從餐廳外觀就可以感受到濃濃的日本味。入口兩旁還特地規劃了石子路及竹林，就好像走在京都的老街，因為餐廳目前是採預約制，沒有開放給遊客參觀，進門前需要按電鈴才有服務人員上前迎接。

一進門後，走在山水瀑布造景的小橋流水上，看著眼前非常壯觀的餐廳，非常的細緻，每個角落都有屬於它的故事，今天天空剛好飄起雨來，好像更有這麼一點詩情畫意。

庭院中，種植數多植物，希望開花落葉時，就如同店名『飛花落院』，構成一幅很美的畫面。沿著木棧穿廊，首先會來到接待空間，此時服務人員會獻上熱茶，讓食客可以坐著邊用茶邊等待。下雨天帶著徐風涼意，耳邊傳來日本傳統音樂以及風鈴聲，讓你暫時感覺到平靜及遠離塵囂的氛圍。

戶外區，很特別還有增設座位，可以供食客喝茶發呆用。

服務人員會帶著食客稍微介紹環境，從主建築的迴廊可以瞭望新社的山景，天氣好一點可以看到大肚山，搭配超美的水池，看出去整個心胸開闊。

庭院中看到一艘扁舟落在砂石中，砂石劃出漂亮的，猶如水波漣漪的紋路。

看到一旁的小山坡上，有個茶室。

主建築的一樓主要是用餐空間，以榻榻米為底，大片落地窗可以邊看風景邊用餐，氛圍非常有禪意也非常日式，整個打開了眼界。

一樓單純享用主餐，如果是享用茶點或甜點，則是請食客移駕到二樓，可以品嘗隨餐贈送的茶點，當然也可以選擇更高級的茶葉，環境非常的清幽自在。

二樓的空間非常的有美學概念，你會不由自主的放輕腳步，沉澱心靈，有一種心靈獲得療癒的感覺。

有一區泡茶區，甚至設計了小橋流水，從戶外引導流水、穿過室內，別出心裁的設計，令人讚嘆。

二樓戶外設計庭院，超有日本庭院的感覺，中間放的枯木，據說被雷擊過，所以仔細一看是有燒焦的痕跡。業主覺得這個枯木很特別，特別收藏起來，終於在設計飛花落院時，派得上用場，加上劃有紋路的石子，形成很美的畫面。

從二樓茶室走出來，這一條迴廊，腳邊照明的燈具、石子路，搭配一旁木製的建築，有人說：好像來到京都的二年坂。

從二樓往下走向一樓，玻璃帷幕讓視覺無遮攔，也算是最靠近這些樹木的距離，可以更清楚看見整個庭院的全景。

以上就是將飛花落院的環境部分，帶大家巡禮一次。非常大的空間，每個角落都耐人尋味，可以好好的觀賞或品嚐，因為陰錯陽差我把預約時間給改掉了，所以美食的部分，再請大家稍等囉！先看看環境過過乾癮，分享給大家。

飛花落院

官網：http://www.inflorescence.com.tw/

營業時間：週一、週二公休 ｜ 11 : 30 至 14 : 30 ｜ 17 : 30 至 21 : 30

電話：04-25822388

地址：台中市新社區中興嶺街一段111號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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