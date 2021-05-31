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天然食材的逆襲！台中「嵐芝宸」銷魂美味也健康　外帶還能免下車取餐

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

現代人外食十分普遍，難免吃進一些化工添加物與不新鮮的食材，對身體造成極大的損害。但健康的食物卻往往給人不好吃的印象，不願意吃那些低脂低卡餐的人究竟該怎麼辦呢？別擔心！魚與熊掌兼得不再是幻想，位於台中北屯區大坑步道附近的「嵐芝宸」就是一間既健康又美味的庭園餐廳，「嵐」代表山林中的雲霧；「芝」比喻品質優良的蕈菇；「宸」則是讓人賓至如歸的大屋子，這樣的象徵也代表了嵐芝宸食材的新鮮、烹調的用心與服務的親切熱情，是不可多得的優質餐廳。

(別出心裁的櫃台設計)
(別出心裁的櫃台設計)

(公開透明的開放式廚房)
(公開透明的開放式廚房)

香糙米炒飯佐脆皮雞腿

(香脆可口的雞腿)
(香脆可口的雞腿)

嵐芝宸最受歡迎的餐點就是他們家的炒飯。一般的炒飯多是使用白米並放入大量的油進行拌炒，導致炒飯成為不健康食物的代名詞。但嵐芝宸的炒飯可不同，用糙米取代白米不但讓口感更加粒粒分明，糙米的特殊香氣隨著大火快炒變得更加濃郁，吃起來又香又涮嘴，完全沒有「糙米口感不佳」的刻板印象。

(嵐芝宸使用的優質糙米)
(嵐芝宸使用的優質糙米)

(健康而單純的配料)
(健康而單純的配料)

嫩煎的雞腿呈現金黃的色澤，僅僅只用鹽與胡椒調味就將雞腿天然的鮮美肉質凸顯出來，一口咬下肉汁在嘴裡綻放，嫩白的雞肉絲滑潤順口，配上炒飯一起吃實在太享受。炒飯裡面同時也有添加蔬菜，食材多半來自日月潭地區或與小農合作，山嵐霧氣滋養之下的蔬菜汁多味美又香脆，給這份餐點增添了更多的口感，也難怪顧客紛紛稱之為來店必點的美味了。

(小農手作區有許多驚喜)
(小農手作區有許多驚喜)

海鮮薑黃燉飯

(豐盛的海鮮薑黃燉飯)
(豐盛的海鮮薑黃燉飯)

四人份的海鮮薑黃燉飯有著驚人的份量與存在感，上面鋪滿了鮮美的海產，包含鮮蝦、蛤蜊、與花枝，經過爆香的海鮮將海味滲入了燉飯中，一開始端上桌會顯得有些濕潤，降溫後米飯卻吸收了海鮮與蔬菜的精華，變得粒粒飽滿，配上薑黃的香氣一口放入嘴裡，那多元滋味讓人欲罷不能、一不小心就吃太多了。薑黃是相當養生的一種香料，同時具備抗癌、抗老、預防心血管疾病的功效，同時也是咖哩的重要成分，料理過程可見店家直接將一大匙薑黃粉加下去，用料毫不手軟，為的就是要讓顧客吃到最濃郁的燉飯口味，也是一群人來嵐芝宸時最適合分享的美味餐點。

(加入湯汁)
(加入湯汁)

(剛完成時的模樣，等米粒吸飽湯汁會更美味)
(剛完成時的模樣，等米粒吸飽湯汁會更美味)

香烤鯖魚沙拉

(肥美的鯖魚)
(肥美的鯖魚)

嚴選含有大量礦物質、維生素與鐵質的「台灣鯖魚」，下鍋煎至魚肉呈現金黃色澤，再將牠放於生菜與水果沙拉上，肥美鯖魚的魚油還會悄悄滴落其中，增添沙拉的風味。醬料的部分可以從柳橙油醋與胡麻醬中作選擇，蔬果都是最新鮮並擁有產地證明的，可以放心食用。

鯖魚因為經過挑選，每一尾都又大又肥美，一入口鮮美的魚油就會和魚肉一起化開、溶入嘴中，或許很多人不喜歡吃魚，但像嵐芝宸這樣的鯖魚口感外酥內嫩，即使是小朋友也會輕易愛上這樣的口味。如果吃飯時間到了卻還沒什麼胃口，來份美味的香烤鯖魚沙拉吧！清爽的口感絕對會讓你再次胃口大開的！

(鐵鍋上煎得吱吱作響作響的鯖魚)
(鐵鍋上煎得吱吱作響作響的鯖魚)

薑黃時蔬燉飯(全素)

(製作燉飯的材料)
(製作燉飯的材料)

一聽到素食是否就卻步了呢？別害怕！嵐芝宸的薑黃時蔬燉飯扭轉人們對素食的想像，不但加入了薑黃與大量蔬菜，還有超特別的孜然粉，增添了不少南洋風味，既不會淡而無味也不會死鹹，健康、美味且不會帶給身體任何負擔，是茹素者的好選擇，肉食者也同樣會愛上。

台灣單品手沖咖啡

(極有質感的單品咖啡)
(極有質感的單品咖啡)

手沖咖啡可說是位居咖啡界的頂點！嵐芝宸的單品咖啡運用手沖的方式凝鍊香氣，每一杯咖啡都擁有著獨一無二的味道。在悠閒的午後來一杯手沖咖啡，可以說是最棒的享受，再搭配一塊起司蛋糕，這也是嵐芝宸下午茶的人氣組合。

因為嵐芝宸的美味餐點與優質環境，許多團體都會挑這裡舉辦活動，嵐芝宸的二樓有裝設投影幕與投影機，想舉辦讀書會或是說明會都很方便。若是三五好友來此，二樓還有提供免費的桌遊可以遊玩，也有專為小朋友準備的故事書，讓大人小孩都不怕無聊。這裡更有一台鋼琴佇立在旁，會有不定時的演奏會安排在此，為嵐芝宸增添不少藝文氣息。

(二樓的寬闊空間)
(二樓的寬闊空間)

(桌遊與故事書)
(桌遊與故事書)

(辦活動、會議會用上的投影幕)
(辦活動、會議會用上的投影幕)

這是一間有所堅持的餐廳，最透明、新鮮的食材選擇與最健康的烹調方式是嵐芝宸的中心思想，嵐芝宸這樣的理念也成了人們愛上這間店的最大原因。來到大坑爬山，想要享受一些真正健康、美味的食物，嵐芝宸絕對是你的不二選擇！

因應國內疫情三級警示，提前訂餐外帶自取，滿兩份套餐即送一瓶新鮮自製黑木耳飲，且提供免下車服務，取餐可送至車邊。另外也提供期間限定外送服務，距嵐芝宸五公里範圍內，五份套餐即可外送，外送適用於11點-14點以外的時段，最晚點餐時間為16點。

嵐芝宸庭園餐廳

店家地址：台中市北屯區松竹路一段5之1號

店家電話：04 2437 3937

營業時間：9:00-17:30(六、日9:30開始營業)

粉絲專頁：https://bit.ly/3l3ZOOC

官方網站：https://bit.ly/3l5is8D


延伸閱讀>>一吃就爆汁的現烤雞！ 北屯「甕窯雞」美味無人能敵

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