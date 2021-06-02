全台獨創「沙嗲滷霸飯」在台中！平價台馬風味意外銷魂，還能吃關東煮

位於台中豐樂公園捷運站附近的「飛主流小吃研究所」，店內販售著各式各樣的小吃，從滷肉飯到乾麵都有，主打融合台灣、馬來西亞與日本的亞洲創新料理，只要銅板價就能飽食一餐！

飛主流以簡約的白底黑字為它的代表色，其中【飛】字有趣的斜向一邊，彷彿要跳脫這既有的框架般，店內裝潢明亮又整潔，乾淨的料理檯也打破了一般人對於小吃店髒亂的刻板印象。

因馬來西亞本身就是融合了不同種族的國家，餐桌上一攤開來時常就會有各個國家的元素，來自馬來西亞的老闆希望可以把這樣的理念帶進台灣，將台灣的滷肉飯、馬來西亞的沙嗲、日本的關東煮做結合，跳脫現有的框架去做融合跟創新，即為「飛主流」的精神。

沙嗲滷霸飯

飛主流的滷霸飯是挑選較肥美的豬五花，與傳統滷肉飯不同的是把豬五花切得較大塊，再搭配店家精心研發的特製沙嗲醬，一端上桌就可聞到撲鼻而來的香氣，讓人口水直流。

淺嚐一口，可感受到油花在嘴裡化開的完美口感，鹹香滷肉搭配上沙嗲特有的花生香氣，微辣微鹹的美好滋味讓人完食一碗也不覺得膩口。

來自馬來西亞獨門沙嗲醬，是使用各式辛香料搭配乾炒過的花生製成，所以吃起來花生香味濃郁又帶點微辣的刺激感，融合了台灣在地元素與馬來西亞的沙嗲做創新，使一碗樸實的滷肉飯再也不平凡，可以堪稱是滷肉飯界的霸主！

洛神花心大蘿蔔

說到這道洛神花心大蘿蔔不僅名字有趣，顏色也超美！以純天然的洛神花下去醃漬，晶瑩剔透的純白色染上高貴淡雅的嫣紅，滋味酸甜可口、脆度十足，酸爽口感中帶點洛神花的香甜，搭配飯剛剛好，而且因為是純天然的方式醃製，所以每次醃好的蘿蔔顏色都會有些微不同，也是純天然的最佳證明！

湯系關東煮

飛主流有別一般小吃店，用湯系關東煮取代小吃店的湯品，以長時間熬製而成的大骨高湯為基底，搭配各式各樣的新鮮食材，像是CP值超高的大根(蘿蔔)、軟Q的黑輪片、在地人最愛的和美噴水貢丸、個頭超大的翠玉娃娃菜等，都是關東煮系列的熱銷款，而且只要點湯系關東煮系列，內用即可無限續湯，順口鮮甜的大骨高湯讓你喝飽喝滿！

神奇豬五花

這個豬五花真的超神奇！這可是老闆特別向泰國師傅拜師學藝而習來的私密料理，嚴選台灣豬肉為原料，並以泰國烤肉風味粉下去醃製一個晚上，在巧手料理之下少了油膩、多了油花的濃厚感，再撒上嚴選過的胡椒鹽更能凸顯豬五花本身的甜味，既保留多汁且帶彈性的肉質，又能品嚐到鮮嫩醇厚的肉香。

泰式鴨王掌

飛主流採用精選過的鮮嫩鴨掌，並以泰式的作法下去製作，鴨掌皮滑口感Q彈，本身還含有豐富的膠原蛋白，吃起來稍有微辣感及蒜香味，口感細膩之餘還帶點清爽辛辣，也是一般小吃店少見的小菜選項，可以說是在飛主流才能享有的美味。

酥皮蘿蔔糕

看似平凡的蘿蔔糕在這裡也蛻變成不平凡的存在，將蘿蔔糕切成好入口的大小，以高溫油炸的方式炸到金黃，但仍保有外酥內嫩的完美口感，吃進嘴裡濃厚的蘿蔔香在口腔中蔓延開來，再佐以店家特調的蒜蓉醬，可堪稱是完美組合！

「飛主流小吃研究所」將台灣傳統小吃重新再定義，打破原本被侷限的框架，也把原本異國料理較昂貴的既定印象去除，期許將平價的南洋風味美食帶進台灣，讓飄洋過海的異國遊子能以平實價格享用到懷念的家鄉味。而除了一般的平價小吃，老闆也透露接下來將推出家庭份量的套餐，人多時前來用餐不用再煩惱該怎麼搭配，不僅份量十足還兼顧了菜色的多樣化，讓全家大小一次得到滿足！

「飛主流小吃研究所」附近有收費停車場(豐富停車場)，不管是坐捷運或是開車前來用餐都很方便，店家也有提供外送服務，若需要大量訂餐的朋友，前一天打電話預定還可以享有優惠喔！

▲即將推出的家庭套餐，種類豐富且份量十足，不知道點什麼就點這個！

▲飛主流店內販售的飲品種類也十分獨特(金鑽旺來冰茶/古早味琥珀烤茶/黑旋風烤奶/紅寶石蔓越莓醋)

飛主流小吃研究所

店家地址：台中市南屯區永春東路363號

連絡電話：0424730299

營業時間：11:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3str7F3





延伸閱讀>>重現眷村好滋味！台中濃郁系牛肉麵湯濃肉大塊，人情味滿滿！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」