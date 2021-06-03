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令人眷戀的美景！南投鹿谷「溪頭大學池步道」森林綠意 滿滿芬多精

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在南投鹿谷的~溪頭海拔介於800-2000公尺 年均溫在16.6度上下 是許多人夏季避暑趨之若鶩的地方 每每151縣道在假日總是排上滿滿的人車潮… 

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這天週五 剛好社區的一日行有人取消遞補的名單 因而上山享受山林芬多精

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我們從第二停車場來到售票口 雖是非假日還是有不少遊人 包括裝備齊全的登山客

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因有集合時間12:00的限制 這天預計走到大學池及青年活動中心來回

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溪頭屬於溫暖重濕氣候型到 這裡最多加一件薄外套即可相當舒適

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園區還有收費遊園車提供給較年長或行動不便藉此遊賞

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沿途除了滿眼的綠意 還有一些昆蟲植物的裝置藝術

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陽光微微穿透的朦朧特別好看

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一旁的邊坡上一群人看似在做晨運??練氣功??總之在這鳥語花香之處非常適合…

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除了主路線沿途還有分岔路可以前去神木， 孟宗竹林…銀杏林….等地

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園區遍植杉， 柏， 紅檜….木本…草本…植物…鳥類宛如一座大自然教室

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即使走在主步道上運氣好一些還能遇上不怕生的松鼠

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大學池是溪頭很經典的一個地標海拔1150公尺人工挖掘的景觀池

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過去是用來浸泡木材以去木中雜質及害蟲避免木頭乾裂的功用

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20181207_181207_0119.jpg碧綠池水一彎竹橋架設於上四周環繞的群樹天氣晴朗的時候潔淨的藍天白雲倒映池中美得像一幅畫

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行過大學池 我們在這裡小憩片刻 涼亭裡不少結伴的登山客也在這裡用餐 聽他們聊著應該都已退休

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練練身體話話家常懂得安排退休生活下半場的人生也能活得充實

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來溪頭這麼多回 還是頭一次遇上如此大好的晴朗天光是立於大學池周邊 都讓人眷戀這景色不想離去

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接著我們再行走至青年活動中心救國團各處的青年活動中心5.60年代曾經伴隨許多學子度過很美好的青春記憶

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20181207_181207_0190.jpg非假日的停車場已經是滿滿的車輛一到假日車位難求的盛況不難想像20181207_181207_0191.jpg

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因為有預備中午的餐食就從妖怪村隨意逛回停車場

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溪頭園區內的面積相當廣闊包括: 大學池..銀杏林…神木區….天空步道….銀杏林很適合安排來此住上一晚閒情逸致的享受山林芬多精伴隨蟲鳴鳥叫肯定不會失望^.^

城市漫遊。 gina

溪頭 銀杏 神木

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