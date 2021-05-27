南投埔里「多肉秘境」太療癒　200元就能手作多肉盆栽

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-09-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 多肉祕境、多肉祕境、菊肉圓。 原來盆栽可以這麼的療癒，最適合懶人養的多肉植物不只是可愛還能夠抗輻射和淨化空氣

多肉祕境 | 3 小時

位於埔里小鎮的多肉秘境佔地不大，但卻可以讓人玩到流連忘返，業者用心打造的戶外景色，讓人瞬間來到愛麗絲夢遊仙境場景。 免門票，免費🆓廣大停車場🅿️

多肉祕境 | 1 小時

來到手作小教室，多肉手作平日無需預約，假日人潮較多請預約，價位為$200-$500，以盆栽底座的價格為主，包含教學費用&多肉植物和裝飾吃到飽。 老師非常的溫柔有耐心，細心的教導如何換盆和照顧方式。結束後跟朋友聊到手作多肉植物盆栽，在台北費用動輒$1000左右，這價位在中部是可以做一個非常澎湃的豪華型盆栽。

菊肉圓 | 30 分鐘

老闆和員工們非常的客氣親切，肉圓皮薄肉大塊，在埔里吃肉圓都會附帶一壺高湯，喜歡吃到一半時加一點高湯，吃完時再加，然後ㄧ飲而盡。 每天手作的肉圓數量有限，賣完為止，當天大約下午3:00到店，剩下最後4顆肉圓，覺得幸運，離開時老闆娘還送了自家手作的草仔粿，非常的好吃😋 位於巷弄內，無停車場，可以暫停埔里農會停車場🅿️。

廣興紙寮 | 30 分鐘

全台第一家造紙觀光工廠，每30分鐘一場定時專人導覽，造紙DIY體驗&拓印體驗。 由於抵達時已將近結束營業時間，只能參加拓印DIY體驗，教學大姐很熱心的快速講解造紙的流程，建議安排1-2小時參加體驗活動。 門票$50，可以抵消費。

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