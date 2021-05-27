快訊

疫苗分配新北比高雄少 專家：雙北配送數量要比較多

南投埔里「多肉秘境」太療癒　200元就能手作多肉盆栽

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-09-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 多肉祕境、多肉祕境、菊肉圓。 原來盆栽可以這麼的療癒，最適合懶人養的多肉植物不只是可愛還能夠抗輻射和淨化空氣

多肉祕境 | 3 小時

位於埔里小鎮的多肉秘境佔地不大，但卻可以讓人玩到流連忘返，業者用心打造的戶外景色，讓人瞬間來到愛麗絲夢遊仙境場景。 免門票，免費🆓廣大停車場🅿️

多肉祕境 | 1 小時

來到手作小教室，多肉手作平日無需預約，假日人潮較多請預約，價位為$200-$500，以盆栽底座的價格為主，包含教學費用&多肉植物和裝飾吃到飽。 老師非常的溫柔有耐心，細心的教導如何換盆和照顧方式。結束後跟朋友聊到手作多肉植物盆栽，在台北費用動輒$1000左右，這價位在中部是可以做一個非常澎湃的豪華型盆栽。

菊肉圓 | 30 分鐘

老闆和員工們非常的客氣親切，肉圓皮薄肉大塊，在埔里吃肉圓都會附帶一壺高湯，喜歡吃到一半時加一點高湯，吃完時再加，然後ㄧ飲而盡。 每天手作的肉圓數量有限，賣完為止，當天大約下午3:00到店，剩下最後4顆肉圓，覺得幸運，離開時老闆娘還送了自家手作的草仔粿，非常的好吃😋 位於巷弄內，無停車場，可以暫停埔里農會停車場🅿️。

廣興紙寮 | 30 分鐘

全台第一家造紙觀光工廠，每30分鐘一場定時專人導覽，造紙DIY體驗&拓印體驗。 由於抵達時已將近結束營業時間，只能參加拓印DIY體驗，教學大姐很熱心的快速講解造紙的流程，建議安排1-2小時參加體驗活動。 門票$50，可以抵消費。

延伸閱讀：🌳埔里多肉秘境🌳手作多肉盆栽超療癒

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

肉圓 秘境 觀光工廠

延伸閱讀

影／感動！南投埔里農民組車隊 橫掃全鎮助消毒

彰化再公布確診新足跡 包括肉圓、高麗菜飯名店

南投埔里向善農田和道路落差3米 縣府籌錢設護欄

萬華茶室女傳竄逃至中南部 這鄉鎮被點名居民氣炸了

相關新聞

南投埔里「多肉秘境」太療癒　200元就能手作多肉盆栽

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-09-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 多肉祕境、多肉祕境、菊肉圓。 原來盆栽可以這麼的療癒，最適合懶人養的多肉植物不只是可愛還能夠抗輻射和淨化空氣🌳

防疫糧食補給送到家！台中知名烘焙坊超值「抗疫滿福包」免下廚吃得飽

新冠疫情的陰雲下，許多人已開始自主性不出門，但張羅三餐一樣是必須面對的課題，台中知名烘焙坊推出了「抗疫滿福包」，可宅配到府幫民眾補給糧食、長期抗戰。

台中最大「中央公園」美照拍不膩、爬「大坑步道」賞美景！最後別忘了彰化名產

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 大坑九號步道、甜Q坊 椒鹽杏鮑菇、JAI 宅。 台中新地標最美最大的中央公園，是大安森林公園的2.58倍，雙手買滿滿的大坑步道爬山兼逛市場，彰化名產遠近馳名，送禮自用兩相宜

人氣漫畫「咖波」實體店面！台中「咖波屋＆奶泡貓咖啡」萌翻天超好拍

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 貓貓蟲咖波，是由台灣漫畫家亞拉所創造出的漫畫角色，因為可愛而聞名，進而開了實體店面在台中，可愛度爆表。還有販賣周邊商品以及漫畫場景可以拍照，好買好拍。

見證奇蹟的時刻！台中西區「幻覺博物館」給你最魔幻的體驗

想感受無以倫比的視覺饗宴嗎？台中「幻覺博物館」或許是你來台中遊玩的好選擇！

懶人露營落伍了，「懶人野餐」才是懂玩！台中東勢景點必去收起來

東勢是台中的水果之鄉，因為氣候、地形的影響，非常適合種植農產，尤其夏季更是東勢高接梨盛產季，每年這個時候都會有大批人潮前往享受採梨樂趣，而東勢附近還有哪些景點好玩呢？這篇都幫你整理好了，懶人野餐、騎自行車、必吃美食甚至賞螢都有，下次去東勢就這樣玩！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。