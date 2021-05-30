快訊

北市兵推若四級警戒 將全面停班停課、非採購等不得外出

獨／嘉縣確診男子參加宗親會 衛生局未匡列恐成破口

每扇窗都是離囂風景！日月潭旁「日式私人民宿」清水模＋原木設計美翻

聯合新聞網 / 行遍天下
八番私人住宅的「曦．呢喃」四人房設有客廳及臥室，每一扇窗景都綠意盎然。
八番私人住宅的「曦．呢喃」四人房設有客廳及臥室，每一扇窗景都綠意盎然。

【圖／文：行遍天下】

八番私人住宅藏身於南投貓山腳下，離人潮熙來攘往的日月潭水社碼頭不遠，卻又有著暫離塵囂的寧靜逸趣。

順著林蔭夾道的小路前行，當眼前豁然開朗的時刻，八番私人住宅到了！純白色的現代建築與土角老厝相互依偎，門前花草扶疏、綠意盎然，可愛的狗狗奔向前迎賓，民宿主人郭郭也趨前問候：「要幫忙拿行李嗎？」這與世無爭的山中歲月即將展開。

用溫潤木材做家具的公共空間有大片對外窗引入天光與芬多精。
用溫潤木材做家具的公共空間有大片對外窗引入天光與芬多精。

落實環保傳遞疼惜土地之心

步入大廳，清水模牆面帶來純粹、質樸的感受，而原木家具巧妙妝點其中，又營造了溫馨、自然的氣息。才剛坐下，郭郭送上了迎賓點心，季節食用花卉在晶瑩剔透的水信玄餅中綻放，魚池鄉紅茶飄送著氤氳香氣，舌尖上的清新滋味令人愉悅，再遙望著窗外的水社大山，景美、味好、茶香，帶來前所未有的放鬆。

土角老厝與日式風格的現代建築相互依偎，融入山色之中。
土角老厝與日式風格的現代建築相互依偎，融入山色之中。

這片土地是郭媽媽的娘家，原本種植著農作物，逢年過節時，郭郭也會偕同家人來與阿公、阿嬤喝下午茶，但因長輩日益年邁而荒廢了好一陣子。原本在台北當社工的郭郭，徵詢了妹妹的意願，兄妹兩人一同返鄉重修老宅，並在旁邊蓋起了日式風格的民宿，選用對環境友善的建材之外，也將環保概念徹底融入空間之中，「我希望客人來了之後，可以透過我們的呈現及體驗，而對環保產生概念，知道怎麼做可以對環境好一點。」因此，民宿內不提供一次性備品，牙刷是竹製的可重複使用，沐浴用品選用訴求純淨天然的品牌，房間也不供應茶包，而是提供玻璃瓶裝的冷泡茶，以及各式可泡茶的果乾，也以布拖鞋取代紙拖鞋，垃圾減量、減塑愛地球的用心從吃的到用的，皆能充分感受到。

可自然分解的竹牙刷傳遞著郭郭的環保理念。
可自然分解的竹牙刷傳遞著郭郭的環保理念。

房內以果乾取代茶包，可以沖泡品味果香，也為環保盡心。
房內以果乾取代茶包，可以沖泡品味果香，也為環保盡心。

用心分享自己喜愛的生活

笑說「民宿就是隨著自己喜歡的模式打造」的郭郭，堅持每扇窗戶就是一面風景，因此無論入住哪間客房，都能躺在床上看山、看雲、看樹，而客房內也融入不少原木元素，保留樹枝原有的姿態作為層架或天花板的裝飾，讓人彷彿也嗅到了植物的生命力。

喜愛料理的郭郭因為喜歡早上喝湯，特地設計了麵包搭配湯品的早餐組合，再搭配上豐富的水果及蔬菜，既讓脾胃暖呼呼，也為客人開啟活力滿滿的一天。
喜愛料理的郭郭因為喜歡早上喝湯，特地設計了麵包搭配湯品的早餐組合，再搭配上豐富的水果及蔬菜，既讓脾胃暖呼呼，也為客人開啟活力滿滿的一天。

「山裡日夜溫差大，起霧的時候唯美，天氣好時則可看到太陽從水社大山升起，4至5月中是螢火蟲的季節，在民宿周邊就能看到螢光漫舞，因為沒有光害星空也燦爛。」在城市悶久了？心靈疲憊了？暫離塵囂，到郭郭與郭妹的家，度過寧靜安適的一天吧！

四人房的陽台可以眺望水社大山，坐擁美麗風景。
四人房的陽台可以眺望水社大山，坐擁美麗風景。

四人房的陽台可以眺望水社大山，坐擁美麗風景。
四人房的陽台可以眺望水社大山，坐擁美麗風景。

清水模牆面刻畫著貓頭鷹、松鼠等動物，增添逸趣。
清水模牆面刻畫著貓頭鷹、松鼠等動物，增添逸趣。

　

景點推薦

八番私人住宅

地址：南投縣魚池鄉中山路270巷8號

電話：049-285-6737

網址：八番私人住宅【Residence8】

營時：入退房時間15:00／11:00

價位：雙人房平日4,080∼4,480元、假日4,880∼5,280元，四人房平日6,880元、假日7,980元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 螢火蟲 下午茶

延伸閱讀

日月潭水力電廠可4分鐘緊急發電 10部機組歲修完畢備載

親民的賞景步道！ 南投魚池小百岳「貓囒山」紅葉地毯襯著綠意青山

因應疫情綠島、蘭嶼有民宿建議封島 2鄉長：會往上反映

日月潭畔原風管所閒置建築 活化成餐旅服務中心

相關新聞

每扇窗都是離囂風景！日月潭旁「日式私人民宿」清水模＋原木設計美翻

順著林蔭夾道的小路前行，當眼前豁然開朗的時刻，八番私人住宅到了！純白色的現代建築與土角老厝相互依偎，門前花草扶疏、綠意盎然，可愛的狗狗奔向前迎賓，民宿主人郭郭也趨前問候：「要幫忙拿行李嗎？」這與世無爭的山中歲月即將展開。

南投埔里「多肉秘境」太療癒　200元就能手作多肉盆栽

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-09-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 多肉祕境、多肉祕境、菊肉圓。 原來盆栽可以這麼的療癒，最適合懶人養的多肉植物不只是可愛還能夠抗輻射和淨化空氣🌳

防疫糧食補給送到家！台中知名烘焙坊超值「抗疫滿福包」免下廚吃得飽

新冠疫情的陰雲下，許多人已開始自主性不出門，但張羅三餐一樣是必須面對的課題，台中知名烘焙坊推出了「抗疫滿福包」，可宅配到府幫民眾補給糧食、長期抗戰。

台中最大「中央公園」美照拍不膩、爬「大坑步道」賞美景！最後別忘了彰化名產

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 大坑九號步道、甜Q坊 椒鹽杏鮑菇、JAI 宅。 台中新地標最美最大的中央公園，是大安森林公園的2.58倍，雙手買滿滿的大坑步道爬山兼逛市場，彰化名產遠近馳名，送禮自用兩相宜

人氣漫畫「咖波」實體店面！台中「咖波屋＆奶泡貓咖啡」萌翻天超好拍

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 貓貓蟲咖波，是由台灣漫畫家亞拉所創造出的漫畫角色，因為可愛而聞名，進而開了實體店面在台中，可愛度爆表。還有販賣周邊商品以及漫畫場景可以拍照，好買好拍。

見證奇蹟的時刻！台中西區「幻覺博物館」給你最魔幻的體驗

想感受無以倫比的視覺饗宴嗎？台中「幻覺博物館」或許是你來台中遊玩的好選擇！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。