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懶人露營落伍了，「懶人野餐」才是懂玩！台中東勢景點必去收起來

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@zora.taiwan；IG@sakulauejum
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Shelly@ReadyGo

東勢是台中的水果之鄉，因為氣候、地形的影響，非常適合種植農產，尤其夏季更是東勢高接梨盛產季，每年這個時候都會有大批人潮前往享受採梨樂趣，而東勢附近還有哪些景點好玩呢？這篇都幫你整理好了，懶人野餐、騎自行車、必吃美食甚至賞螢都有，下次去東勢就這樣玩！

梨之鄉休閒農業區

梨之鄉休閒農業區是高接梨的盛產地，大約每年11月到隔年2月開始嫁接梨枝，休閒農業區內不但許多農場果園開放觀光採果、DIY工藝體驗，並有登山步道、自然森林生態，每年4月份左右也會舉辦賞螢系列活動，在微涼的月光下，散步去看完整的螢火蟲生態，很值得找間民宿在這歇息一晚。

圖/IG@sakulauejum
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圖-宇勝觀光果園/IG@realmei_mei
圖-宇勝觀光果園/IG@realmei_mei

地址｜台中市東勢區東崎路四段242號

東勢林場

有「中部陽明山」之稱的東勢林場遊樂區以春夏的螢火蟲生態復育、油桐花以及冬季櫻花聞名，每年四月到五月吸引眾多遊客，帶著小朋友去東勢林場露營，享受自然的芬多精沐浴。而東勢林場內的螢火蟲之多，可說是螢光黃色小點滿山滿谷從眼前溢出，非常推薦的觀賞螢火蟲景點。

圖/IG@wanzhenlin
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圖/IG@e5j11
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地址｜台中市東勢區第五橫街66號

營業時間｜06:30–22:00

東勢客家文化園區(文物館)

東勢客家文化園區戶外月台展示了復刻版騰雲號蒸汽火車，文物館則由東勢舊火車站候車室的閒置空間改建而成，保留火車站內旅客等車時的長條椅，陳列出客家文物並不定期舉辦展覽。客家文物館後方則是東豐綠色走廊自行車道路線，騎單車之餘別忘了停下來走走。

地址｜台中市東勢區中山路1號

營業時間｜09:00-17:00

老黑輪肉圓店

台中東勢生意很好的老黑輪肉圓店，傳統肉丸外皮很有Q又有嚼勁，瘦肉餡料不油膩；而關東煮豆腐、菜頭鮮甜入味，貢丸扎實且香氣十足，黃金炸彈口感Q彈，湯頭更是沒話說，身為湯桶可以連續喝個五碗都沒問題。

圖/IG@eating_lu_
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圖/IG@ifoodylife
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地址｜台中市東勢區第五橫街66號(點我導航

營業時間｜11:00-18:30 (星期一公休)

日日木木

懶人露營正夯，懶人野餐也正在崛起！一間主打野餐風的戶外咖啡廳，進去就能看到矮小可愛的橘子樹，分為沙發區及草地架高的野餐區，小桌子和野餐墊都幫你擺好了！而園內唯一的兩大帳棚則需事先預約，日日木木每個角落都清新可愛，不只網美們，大人小孩毛孩都玩得不亦樂乎。

圖/IG@zora.taiwan
圖/IG@zora.taiwan

圖/IG@zora.taiwan
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地址｜台中市東勢區石城街石山巷

營業時間｜週五15:00-19:00，週六日11:00-19:00

二餘草堂咖啡工作室

木質裝潢的老宅咖啡廳，從木工到咖啡豆的烘焙都是由老闆及老闆娘自已來，自製手作甜點每日口味隨機，店內座位雖然不大，但牆上的花磚、磨石子地板都能感受的到老屋氛圍，是間很有溫度的咖啡廳，放假鑽進東勢的巷弄內，給自己一個放鬆的時光吧！

圖/IG@laitoby0515
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地址｜台中市東勢區新盛六街113號

營業時間｜週六-週日 09:00-18:00

東勢林業文化園區

東勢林業文化園區前身是60年代東亞地區最大林業製材廠，園區內保留了燃料倉、鍋爐間、原木梯及切片倉，並邀請國內外大師進行漂流木雕創作，展現林業史蹟之餘，也致力於生態保育，貯木池更成為了候鳥、昆蟲等動物的最佳棲息環境。

圖/IG@katherine_ching0515
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地址｜台中市東勢區東關路六段1368號

營業時間｜06:00-18:00 (週一二休息)

延伸閱讀>>台中石岡小而美的城鎮，探訪景點背後懷舊故事

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