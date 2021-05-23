見證奇蹟的時刻！台中西區「幻覺博物館」給你最魔幻的體驗

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

圖片來源：IG@yu_chian1006
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台中幻覺博物館自去年4月開幕以來人氣一直居高不下，是相當具有特色的景點，裡面不但有各式各樣的打卡熱點，還有許多運用視覺錯位打造的設施，讓來到這裡的遊客們都拍到流連忘返。

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幻覺博物館起源於東歐，原本是期間限定的特別企劃，沒想到大受歡迎，也開枝散葉到全世界各地，成為頗具代表性的博物館之一。館內空間雖然不大，設施卻頗為密集，從可以讓人輕鬆倒立的神奇房間、驚悚的「斷頭台」、五光十色的旋轉隧道、鏡子形成的「賭桌」，各式各樣的裝置設施讓人目不暇給。

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幻覺博物館雖然營業時間到晚上9點，不過建議大家在晚上6:00前入場較佳，也才更能體驗幻覺博物館的魅力。另外，單人票價為$380/人，但多人同行另有優惠，建議呼朋引伴一同參觀，才有人幫你拍出完美的照片。來台中還不知道要去哪嗎？不妨往「幻覺博物館」衝就對了！

圖片來源：IG@yu_chian1006
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幻覺博物館

地址：台中市西區精誠路66號

營業時間：10:00-21:00

票價：$380/人

*配合中央疫情指揮中心，幻覺博物館將持續暫停對外開放至6/8


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