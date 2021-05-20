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加麵免費還有無限暢飲！ 台中平價百元拉麵丼飯　巨無霸叉燒肉、大生蠔、牛肋條吃到你怕

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

udn走美食／水星人

台中大里浮誇系美食——兆曜日式拉麵丼飯

平價大份量拉麵100元起，爆量叉燒蓋滿碗，海陸總匯大滿足，內用加麵免費，麥茶無限暢飲，Google評價4.3顆星，CP值很高！

大里兆曜拉麵丼飯位於新仁路二段近福溝巷口，附近可停CITY PARKING益民停車場(定位：益民路一段62巷24號)，步行約4分鐘即可抵達。

用餐空間舒適明亮，不提供事先訂位，需現場等候，可依聚餐人數併桌，因停水原因6月底前週三公休，詳細營業訊息請關注粉絲團

抬頭看有夢幻星空天花板，客人畫的繪馬，每個都超有才，窗邊擺設老闆收藏的貓頭鷹，氣氛溫馨，很適合家庭聚餐。

提供麥茶無限暢飲，免服務費，無低消、不限時，內用可免費加麵一次，兩個人共吃一碗拉麵也ok。

兆曜拉麵丼飯菜單

平價拉麵最便宜100元，手工熬煮9款拉麵湯頭，超過60道餐點任你選，還有貼心供應素食拉麵。

店家常常會研發新菜色，每次都讓我瞠目結舌，巨無霸份量堪稱大胃王美食。

泡菜 45元

酸甜爽脆的台式泡菜，配上爆炸肉量拉麵，既開胃又解膩。

雪片脆蘿蔔 60元

切得大塊有厚度，咬下去會發出脆口的聲音，清爽酸甜微辣，保留蘿蔔原有的甜味。

豚骨豬棒腿叉燒拉麵 220元

最新浮誇叉燒系列新登場！一碗就能吃到叉燒肉和豬棒腿，爆食肉肉大滿足。

超霸氣整隻豬棒腿，這時候不需要顧忌形象，拿起來大啃就是，口感比雞腿再紮實些，醬烤肉香入味。

足足有四大片巨無霸叉燒肉，費時滷製將肉汁鎖在裡面，肥瘦適中又有厚度，吃起來超過癮。

豚骨醬燒叉燒拉麵 220元

如果你本身不是肉肉控，千萬不要輕易點這碗，四片叉燒＋四片豬五花，像是吃了燒肉套餐的肉量。

選用肉質較嫩的豬前腿肉，醬烤豬五花香氣誘人，肥瘦相間Q彈，而且沒有豬肉腥味。

驚人份量吃到你怕，從肉控天堂跌到地獄的感覺，滿需要配泡菜來解膩。

香嫩雞腿叉燒拉麵 220元

每碗拉麵都放了整顆溏心蛋，豬大骨熬煮出濃郁豚骨高湯，散發淡淡的柴魚香。

這碗是四片叉燒+整隻雞腿，給料同樣不手軟。

醃漬入味的雞腿肉，舒肥料理保留鮮嫩口感，雞豬雙拼超澎湃。

醬油炙燒干貝生蠔拉麵 300元

網路搜尋浮誇系拉麵，兆曜拉麵絕對榜上有名！帶殼生蠔、日本干貝、叉燒肉，海陸總匯蓋滿整碗。

醬油湯頭不死鹹，越喝越順口。

美國生蠔已事先燙熟去腥，還附上新鮮檸檬片。

一口咬下海味噴發，肥美鮮嫩太銷魂了，有種瞬間到海邊的錯覺。

日本生食級干貝

表面炙燒帶點焦香，口感軟嫩鮮美，好好吃～

叉燒肉吸附醬油清香，味道超級match，雖然今天吃叉燒吃到厭世...

紅燒牛肋條叉燒拉麵 260元

兆曜不走傳統日式拉麵路線，不按牌理出牌的創意料理，顛覆你對拉麵的想像。

加入大量蔬菜紅燒料理，發現牛肋條都藏在湯底下，肉量也是滿滿誠意，帶筋帶肉，油花分布均勻，每一口都是軟嫩又有嚼勁。

由於配料太豐富，麵條已經淪為配角，手工拉麵條細Q彈牙，內用還能免費加麵一次。

豚骨湯頭融合紅燒風味，變得更有層次感，喝到一滴湯都不剩。

透抽叉燒拉麵 300元

超浮誇的塞滿畫面，料多到看不出麵在哪裡，其實滿建議兩人共吃一碗，除非你是大胃王啦！

放有一整隻大透抽、四片叉燒和鮮美蛤蠣，我喜歡海鮮和肉肉的組合，較不會吃到很膩。

霸氣盤踞在碗中的透抽，不會煮到太韌太硬，老實說光是嗑掉這隻，我就已經飽了。

滿滿海味的清燉蛤蠣湯頭，沒有添加味精，喝得到自然鮮甜。

柳橙汁/可爾必思/葡萄柚 30元

500c.c.玻璃杯裝飲料，喝起來都是酸酸甜甜，搭配拉麵比較解膩。

百元平價就能飽到撐，給料真的超級阿莎力，鮮嫩雞腿叉燒肉蓋滿碗，拉麵都變成配角了。推薦肉肉控們手刀吃一波！

兆曜日式拉麵丼飯

地址：台中市大里區新仁路二段212號

電話：(04)2483-4006

營業時間：平日11:00-14:00，16:30-21:00

假日11:00-15:00，16:00-21:00

粉絲團：兆曜 日式拉麵丼飯

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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