台中人假日出遊首選！親子農場、新社花海、鄉村彩繪怎麼拍都美

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台中新社著名的不只有新社花還和香菇，身為台中人的後花園，多個花海園區是必須的！像是桃李河畔、沐心泉休閒農場等也都是台中人假日要親近大自然的首選，以下幾個是網友實際走過拍過覺得又美又值得新社景點推薦，假日想出遊又不想跑太遠就宅在台中吧！

新峰農場

新峰農場坐落在台中新社區，裡頭滿是結實纍纍的紫色葡萄，園區可以體驗採果，品嘗隨手摘下的鮮果，更是甜美！一圓採果的美夢。農場採用網室自然栽培，以套袋處理、清潔衛生；水果粒粒飽滿、口口香甜；如果沒有採過水果是個特別的體驗，入場門票可折抵消費，裡頭的餐食雖然有點小貴，但很用心準備像大地餐桌一樣豐盛。

圖 / IG @mia_tsai_

圖 / IG @ccleez

地址：臺中市新社區大南里中和街二段264號

電話：04-25811938

又見一炊烟

來到這裡就像來到另一個空間，整體的日式禪風氛圍，讓人遠離塵囂、寧靜又自然，餐點都是隨著季節的變遷做調整，且必須預約才吃的到，而無菜單料理的真諦就是吃到最適合當季食用得食物。美食當前食指大動，但更厲害的是美景讓人目不轉睛，如詩如畫的場景空間美學的設計到美食的感動，都是讓人留連忘返的原因。

圖 / IG @hebbe820

圖 / IG @prince2972

地址：台中市新社區中興嶺街一段107號

電話：04-2582-3568

營業時間：午餐 11:30-13:50、晚餐 17:30-19:30、下午茶 15:00-17:00 ( 部分皆為現場候位，無接受預約、無招待12歲以下小朋友 )

新社櫻花新秘境

今年爆紅的賞櫻新秘境，就在台中新社區興社街的馬路旁，園區主人無私分享，免門票就能近距離賞櫻，3月乍暖還寒滿滿的櫻花盛開，站在櫻花樹下看不見藍天，而是一大片夢幻的粉紅天空，不過因為是大馬路旁停車要注意行車安全，或是騎車來會比較方便喔~

圖/ IG @grace_tainan

圖 / IG @betty50153

地址：台中市新社區興社街一段16號

沐心泉休閒農場

剛結束美麗的櫻花季，沐心泉休閒農場現在迎來的是浪漫的繡球花以及清新的油桐花。想要一次賞到5月兩中花的中部朋友們，千萬別錯過這裡，這裡可謂是人間避暑勝地，除了賞花，夜晚還有可能看到螢火蟲喔。

圖 / IG @wow_4_hanhan

圖 / IG @yupei1124

地址：台中市新社區中興街60號

營業時間：09：30-18：00(假日營業到18：30)

電話：04-25931201

門票：150元(可抵100消費)

桃李河畔

遠在台中深山內的世外桃源，每個來過的都說路途遙遠但很值得，因為這裡的森林景致格外迷人，像是森林裡的咖啡廳被樹木環繞，沐浴在大自然下享受片刻的靜謐，餐廳的位置不多，建議可以先去報到預約，再到周圍的小徑探險，園區種了大片白雪木，雪白場景仿佛童話故事場景，美麗又和諧，是台中人假日隱居的好地方。

圖 / IG @ting.ying1123

圖 / IG @153_mom

地址：台中市新社區中興街98-1號

時間：平日10:30-18:30／假日早上10:00-21:00

薰衣草森林新社店

在紫色國度之稱的薰衣草森林，沒有都市的喧囂，只有微風緩緩吹過肖木楠樹， 暖和的陽光灑落薰衣草田，感受喜悅的鳥兒在歌唱， 花朵在四季中輪流綻放。當初罕無人煙的新社，兩個女生來到這邊，展開夢想與勇氣的序曲。一個想開咖啡館、一個想種薰衣草，如此簡單純淨的信念，卻以開拓者的拓荒精神，譜出屬於他們的樂章。

圖 / IG @molly888666

圖 / IG @resume5588

圖/ IG @llliiioaix

地址：台中市新社區中和里中興街20號

營業時間：週一至週五 10:30-18:30、週六日 10:00-18:30

馬力埔彩色小徑

位在台中新社的可愛彩繪小徑-馬力埔彩繪小徑充滿濃濃鄉村風味，以台灣在地特色為主題，有別於其他動漫或是可愛風格的彩繪村，將特色花卉、農特產品、在地意象與農村特色繪入其中，短短15分鐘的路程，讓人可以邊走邊拍照，欣賞藝術作品透露出的活力，了解到當地人的生活、最自然豐富的生態以及令人欽佩的生產力，沿途作品風格統一，沒有突兀的感覺更是讓人感到放鬆。

圖 / IG @rna8645

地址：台中市新社區中和街一段114巷

新社莊園古堡

新社古堡花園座落在台中大坑風景區圈內，自踏入莊園的那一刻起，周邊的景致讓你驚艷連連，歐式古堡、酒莊、特色餐廳等等，莊園內處處是談天放鬆的好地方。其中六角亭的柱子型態更像是外國建築大師高第的建築風格。愜意的漫步在莊園內，宛若進入電影情節才有的古歐洲世界。

圖 / IG @nino__journey

圖/IG @pei_yu_lu

地址：台中市新社區協中街65號

電話：04-25825628

營業時間：09：00-18：00

門票：全票$250/半票$150(送折價券$100)

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