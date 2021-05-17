用料超澎湃！ 從菜市場紅到台中公益路 霸氣海陸組合的「鵝房宮日本料理」
udn走跳美食／豬飛小姐
台中公益路上人氣很旺的「鵝房宮」日本料理，從傳統菜市場起家，第二家店就落腳公益路商圈美食戰場，到底是有多厲害！！讓饕客死忠跟隨。
每個外地朋友來台中玩都會開玩笑的說：台中餐廳一家比一家大！還要花大錢裝潢出超浮誇風格，根本是來看建築物和環境吃東西是附加的吧(大笑)。不得不說尤其在公益路上的餐廳，都不能太小氣，必須要外觀一看就大器、誇張，這些是標配了。當然餐點美味也是必須的，不然在這個日新月異的公益路餐飲戰場，很容易就被淘汰。這家「鵝房宮」位在高檔餐廳与玥樓與紅花鐵板燒之間，獨特的木製日式建築，遠遠的就讓人看見它。以為「鵝房宮」是單純的日本料理，賣著新鮮澎湃的海鮮丼飯和創作料理，皮薄Ｑ彈肉質鮮嫩的台式鵝肉切盤更是精髓所在，來這裡用餐請細細感受主廚台式日式混搭的料理魂吧！
濃濃日本味 打造寬敞日式庭院
鵝房宮所在位置是寸土寸金的公益路上，不少餐飲品牌旗艦店都進駐這裡！能開在這裡的都必須有好幾把刷子才行。在台中營業25年左右的鵝房宮，原本只是傳統菜市場裡的小攤子，因為深受客人喜愛，選擇了公益路上開立旗艦店，打造出如同到日本的日式建築。入口處保留可以等候的庭院區，看起來沒什麼人，殊不知裡面用餐區無時無刻都是滿的 (一點都不誇張！沒訂位的話還進不去)。夜晚在日式燈籠跟溫暖黃光的映襯下，這座鬧區裡的日式屋子顯得格外引人注目。
原木板前 手繪壁畫 環境好霸氣
走進餐廳裡你一定會被眼前的裝潢給震攝到，『好浮誇！好霸氣！』第一次看到一字型以外的板前設計，這裡打造超大座檜木正方形板前，是炙手可熱的座位區，能一邊吃飯一邊看著師傅製作料理是種享受。牆面上的壁畫更是忍不住想要多看幾眼，活潑繽紛配色正好呈現出節氣氣氛，還有日本代表性文化的相撲彩繪。這也算得上是一處網美景點了，想要拍到空景，只能等打烊囉。
日本武士戰袍就放在店內供客人拍照，據說價值不斐菲呀。
鵝房宮菜單
一點利市場店跟公益店菜單不同，市場店提供個人套餐為主，公益店除了套餐也能單點。菜單豐富，選擇多樣，1080-2380元價位區分的無菜單料理是不少老饕推薦，還有海味丼飯、熟食丼飯、壽司卷、海鮮刺身、肉料理、握壽司、手捲、炸物，想要吃飽或吃巧任君選。詳細菜單請點選：線上餐單
相撲丼 $580
點丼飯會包含主餐、味增魚湯、蒸蛋、小菜，吃完一整套的份量連男生都覺得很飽足。相撲丼是特色餐點，如果第一次來豬飛很推薦點它，想得到的刺身都有，像是甜蝦、扇貝、鮭魚、鮪魚、旗魚、鮑魚、甜蝦、玉子燒、鮭魚卵，點綴了海葡萄、紫蘇葉，愛吃生魚片的朋友必點！新鮮度、口感都很到位。
嚴選各種新鮮生魚片，滿足饕客的胃
口感鮮脆的海葡萄
附餐涼拌牛番茄
附餐水嫩蒸蛋
附餐鮭魚味增湯
美國牛小排陶板燒 $380
友人點的牛肉燒，上面鋪了厚度剛好的牛肉片，上頭黑黑的是松露醬，底下是蔬菜，偷吃了一片，加熱過程中肉的鮮甜已經滲透到蔬菜裡，而牛肉片卻又不會過老，口感實在軟嫩好吃。
鮪魚腹肉握壽司 $60/顆
炙燒過的鮪魚腹肉，油脂飽滿，咬下去入口即化，這是我心目中的必吃，每次來一定要點，想要感受滿嘴幸福滋味嗎？就是它了。
炙無骨牛肉握 $80/顆
想要來點肉，不妨試試吃巧的牛肉握壽司，香氣撲鼻的牛肉焦香跟米飯混合一起，簡直銷魂啊！
無骨鵝肉切盤 $260
店名為「鵝房宮」肯定是跟鵝脫離不了關係！這盤搭配薑絲、小黃瓜、沾著醬油膏的鵝肉切盤是店內招牌，鵝肉軟嫩鮮甜很啾西，就是價格偏高吃得不過癮啦。
鵝房宮在台中饕客心中佔有一席之地，從食材選用到餐點呈現都看得見用心與精湛手藝，如果想要品嚐台中日本料理，不妨試試這家鵝房宮公益店，環境舒適，空間大器，充滿台中精神呀。
鵝房宮 公益旗艦店
鵝房宮 概念日本料理（公益店）
營業時間：11:30-14:30\ 17:30-21:30
地址：台中市南屯區公益路二段771號
電話：04 2380 0123
粉絲專頁：https://www.facebook.com/goosepalace/
停車資訊：有配合停車場
其他：可刷卡、可訂位
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言