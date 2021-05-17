用料超澎湃！ 從菜市場紅到台中公益路 霸氣海陸組合的「鵝房宮日本料理」

台中公益路上人氣很旺的「鵝房宮」日本料理，從傳統菜市場起家，第二家店就落腳公益路商圈美食戰場，到底是有多厲害！！讓饕客死忠跟隨。

每個外地朋友來台中玩都會開玩笑的說：台中餐廳一家比一家大！還要花大錢裝潢出超浮誇風格，根本是來看建築物和環境吃東西是附加的吧(大笑)。不得不說尤其在公益路上的餐廳，都不能太小氣，必須要外觀一看就大器、誇張，這些是標配了。當然餐點美味也是必須的，不然在這個日新月異的公益路餐飲戰場，很容易就被淘汰。這家「鵝房宮」位在高檔餐廳与玥樓與紅花鐵板燒之間，獨特的木製日式建築，遠遠的就讓人看見它。以為「鵝房宮」是單純的日本料理，賣著新鮮澎湃的海鮮丼飯和創作料理，皮薄Ｑ彈肉質鮮嫩的台式鵝肉切盤更是精髓所在，來這裡用餐請細細感受主廚台式日式混搭的料理魂吧！

濃濃日本味 打造寬敞日式庭院

鵝房宮所在位置是寸土寸金的公益路上，不少餐飲品牌旗艦店都進駐這裡！能開在這裡的都必須有好幾把刷子才行。在台中營業25年左右的鵝房宮，原本只是傳統菜市場裡的小攤子，因為深受客人喜愛，選擇了公益路上開立旗艦店，打造出如同到日本的日式建築。入口處保留可以等候的庭院區，看起來沒什麼人，殊不知裡面用餐區無時無刻都是滿的 (一點都不誇張！沒訂位的話還進不去)。夜晚在日式燈籠跟溫暖黃光的映襯下，這座鬧區裡的日式屋子顯得格外引人注目。

原木板前 手繪壁畫 環境好霸氣

走進餐廳裡你一定會被眼前的裝潢給震攝到，『好浮誇！好霸氣！』第一次看到一字型以外的板前設計，這裡打造超大座檜木正方形板前，是炙手可熱的座位區，能一邊吃飯一邊看著師傅製作料理是種享受。牆面上的壁畫更是忍不住想要多看幾眼，活潑繽紛配色正好呈現出節氣氣氛，還有日本代表性文化的相撲彩繪。這也算得上是一處網美景點了，想要拍到空景，只能等打烊囉。

日本武士戰袍就放在店內供客人拍照，據說價值不斐菲呀。

鵝房宮菜單

一點利市場店跟公益店菜單不同，市場店提供個人套餐為主，公益店除了套餐也能單點。菜單豐富，選擇多樣，1080-2380元價位區分的無菜單料理是不少老饕推薦，還有海味丼飯、熟食丼飯、壽司卷、海鮮刺身、肉料理、握壽司、手捲、炸物，想要吃飽或吃巧任君選。詳細菜單請點選：線上餐單

相撲丼 $580

點丼飯會包含主餐、味增魚湯、蒸蛋、小菜，吃完一整套的份量連男生都覺得很飽足。相撲丼是特色餐點，如果第一次來豬飛很推薦點它，想得到的刺身都有，像是甜蝦、扇貝、鮭魚、鮪魚、旗魚、鮑魚、甜蝦、玉子燒、鮭魚卵，點綴了海葡萄、紫蘇葉，愛吃生魚片的朋友必點！新鮮度、口感都很到位。

嚴選各種新鮮生魚片，滿足饕客的胃

口感鮮脆的海葡萄

附餐涼拌牛番茄

附餐水嫩蒸蛋

附餐鮭魚味增湯

美國牛小排陶板燒 $380

友人點的牛肉燒，上面鋪了厚度剛好的牛肉片，上頭黑黑的是松露醬，底下是蔬菜，偷吃了一片，加熱過程中肉的鮮甜已經滲透到蔬菜裡，而牛肉片卻又不會過老，口感實在軟嫩好吃。

鮪魚腹肉握壽司 $60/顆

炙燒過的鮪魚腹肉，油脂飽滿，咬下去入口即化，這是我心目中的必吃，每次來一定要點，想要感受滿嘴幸福滋味嗎？就是它了。

炙無骨牛肉握 $80/顆

想要來點肉，不妨試試吃巧的牛肉握壽司，香氣撲鼻的牛肉焦香跟米飯混合一起，簡直銷魂啊！

無骨鵝肉切盤 $260

店名為「鵝房宮」肯定是跟鵝脫離不了關係！這盤搭配薑絲、小黃瓜、沾著醬油膏的鵝肉切盤是店內招牌，鵝肉軟嫩鮮甜很啾西，就是價格偏高吃得不過癮啦。

鵝房宮在台中饕客心中佔有一席之地，從食材選用到餐點呈現都看得見用心與精湛手藝，如果想要品嚐台中日本料理，不妨試試這家鵝房宮公益店，環境舒適，空間大器，充滿台中精神呀。

鵝房宮 公益旗艦店

鵝房宮 概念日本料理（公益店）

營業時間：11:30-14:30\ 17:30-21:30

地址：台中市南屯區公益路二段771號

電話：04 2380 0123

官網：https://goose-palace.com/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/goosepalace/

停車資訊：有配合停車場

其他：可刷卡、可訂位

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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