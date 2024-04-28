住進森山小鎮玩味自然！ 體驗手作藍染、嚐山嵐吐司美食、漫步祕密花園賞鳶尾

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

提到三義代表性民宿，長年來傳承藍染文化的卓也小屋度假園區一直是旅客首選。隱在深山中的卓也小屋佔地約2公頃，古色古香的木造建築沿山坡而建，錯落有致，可說是一步一景，經過多年經營，現在已成為結合餐廳、DIY、住宿、自然體驗等多元化服務的度假園區，甚至不斷發展新創意，讓旅客每次走訪都有新驚喜。

去年才全新完工的「秘密花園」，在山中種下七彩繽紛的花海與植栽，讓旅客遊走其中，同時設置藤編吊椅、桌椅等設施，讓旅客能盡情拍美照。

隨著4月到來，園方每年都會規劃鳶尾花海讓民眾賞花，當紫色、淺藍色的鳶尾花盛開時，成為綠色山林中最美風景。

▲圖片提供：卓也小屋
▲圖片提供：卓也小屋

來到此處，當然要體驗藍染DIY。卓也小屋25年來致力於推廣藍染文化，利用自己栽種的山藍作為藍染顏料來源，讓到訪的旅客可以透過手作體驗藍染技法，製作成圍巾、帆布袋、上衣、手帕等多元化產品，利用染色的次數調整顏色深淺，或透過橡皮筋和木棒在布料上創造一個個獨特印花，深受大人小孩喜愛。

染料植物除了可用來染色，還能用來食用。如：招牌的「山嵐吐司」，就是收集藍染過程中產生的泡沫、曬乾成末，變成「青黛」，再用來入菜，將吐司染成深藍、淺藍、湖水藍等漸層色彩，再抹上台灣鳳梨乳酪醬，樸實滋味讓人難忘；愛吃冰品的人推薦「青黛霜淇淋」，淺藍色冰淇淋吃起來奶香十足，搭配咖啡或飲品，坐在咖啡廳，悠哉享受度假時光。

為了隔絕一日遊的來往旅客嘈雜，園方將住宿區設置在園區另一側，多採獨棟設計。其中一間樓中樓帶有磨石子溜滑梯的樓中樓最受家庭旅客喜愛，小朋友可盡情從近2層樓高的滑梯快速滑下，盡情瘋玩；上下兩層樓均設有床鋪，還有一處擁有L型窗景的榻榻米空間，讓旅客在房內看遠山放空，清空疲憊繁雜身心，在自然中入眠。

　

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