快訊

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

大陸宣布20日起對台「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 經濟部回應了

黃曙光才剛請辭召集人 網媒爆潛艦國造「機密信函外洩」文件內容曝光

網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以來深受歡迎。快跟著小米一起去看看吧。

皇膳湯包-竹北店位置及停車方式

皇膳湯包在新竹、竹北和竹東都有分店。竹北店位於成功十一街，對面就有停車場，對開車的朋友來說很方便，人潮眾多，建議大家來電預訂才不會等太久喔！

皇膳湯包-竹北店環境介紹

*******************

湯包都是店家自己麵糰擀成薄皮後再包內餡，不是使用現成機器麵皮，小米覺得全手工的湯包才有口感啊。

豬肉內餡色澤看起來很新鮮，蔥花也是尚青～

皇膳湯包-竹北店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！湯包分大、小份，大份10顆、小份是7顆，沒有單顆賣喔！另有豆漿、紅茶等飲料可以選擇。

皇膳湯包-竹北店用餐心得分享

湯包 (100元/10顆)每次來總要吃上一大盒才爽，而且要加薑絲最好吃。

最後一定要加上辣椒醬油最完美。

他們的湯包不只多汁，而且很大包～食用時要小心會爆汁喔！

湯汁多到快滿出來了。

外皮屬於薄皮，帶有麵筋的Q勁，蔥香、豬肉甜味和辣香結合，讓人忍不住一口接一口吃呢！

最後記得加薑絲來吃唷！

無糖豆漿 (15元)和黑豆漿 (15元)豆香挺濃郁的，推薦給大家。

以上是我們的心得分享，皇膳湯包真的是新竹最強湯包，還沒嚐過的朋友快去嚐看看吧。

皇膳湯包-竹北店

地址：新竹縣竹北市成功十一街41號

電話：0905 230 416

營業時間：06:00–11:30 (週日公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

新竹美食 湯包

相關新聞

網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

udn走跳美食／踢小米 新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以

韓國「10元燒」在新竹也吃得到囉！超長牽絲太誘人 韓國手工海苔也大推

udn走跳美食／踢小米 韓國超夯的10元燒在新竹也吃得到囉！「安紐韓味料理」是隱藏版的韓國料理美食，店家位置在香山區樹下街，挺隱密的～ 老闆是韓國人，除了提供道地的韓國料理、超夯的10

美到不真實！青林農場「神聖花田」登場了 比人還高的夢幻紫花海仙氣滿滿

花朵界正義使者來了！桃園熱門追花景點「青林農場」迎來馬鞭草開花季，高達一個人身高的夢幻紫花海，與青翠綠葉交織成一整片天然景緻，映入眼簾美到令人發出讚嘆聲「好像夢境」、「少女心噴發了」。

新竹第一家「油條麵包」只要銅板價！塞滿各種配料有如「麵包版蛋餅」

udn走跳美食／踢小米 到底油條麵包是什麼樣的美食呢？由兩位小米粉絲創立的店「小食光餐吧-油條麵包專賣」，就在民族路上。老闆先前在南投吃到很特別的油條麵包後，覺得非常美味，於是開始學習製作，

來釣蝦場不釣蝦！「長興釣蝦場」隱藏版臭豆腐吃過都說讚、鹹酥泰國蝦好大一盤超划算

udn走跳美食／艾瑪 這間釣蝦場老闆不務正業！釣蝦場不提供釣蝦？原來是餐飲部生意太好，乾脆改成餐廳，原本的釣蝦池變成錦鯉池，成了全台最有趣的釣蝦場，大家都跑來這吃飯，像臭豆腐是必點吃過都說讚

泰料控口袋名單+1！桃園新開南洋風文青質感泰式餐廳 高CP值「泰式打拋豬、烤松阪豬」超下飯

udn走跳美食／大海愛上藍天 喜歡泰式料理的朋友有福了，平價又好吃的泰美好又有最新力作蒔泰，地點就位在桃園大興路上，用餐環境更為寬廣舒適，還有家庭聚會的圓桌，具南洋風情，使用的餐具很有質感，平價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。