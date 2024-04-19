網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以來深受歡迎。快跟著小米一起去看看吧。

皇膳湯包-竹北店位置及停車方式

皇膳湯包在新竹、竹北和竹東都有分店。竹北店位於成功十一街，對面就有停車場，對開車的朋友來說很方便，人潮眾多，建議大家來電預訂才不會等太久喔！

皇膳湯包-竹北店環境介紹

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湯包都是店家自己麵糰擀成薄皮後再包內餡，不是使用現成機器麵皮，小米覺得全手工的湯包才有口感啊。

豬肉內餡色澤看起來很新鮮，蔥花也是尚青～

皇膳湯包-竹北店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！湯包分大、小份，大份10顆、小份是7顆，沒有單顆賣喔！另有豆漿、紅茶等飲料可以選擇。

皇膳湯包-竹北店用餐心得分享

湯包 (100元/10顆)每次來總要吃上一大盒才爽，而且要加薑絲最好吃。

最後一定要加上辣椒醬油最完美。

他們的湯包不只多汁，而且很大包～食用時要小心會爆汁喔！

湯汁多到快滿出來了。

外皮屬於薄皮，帶有麵筋的Q勁，蔥香、豬肉甜味和辣香結合，讓人忍不住一口接一口吃呢！

最後記得加薑絲來吃唷！

無糖豆漿 (15元)和黑豆漿 (15元)豆香挺濃郁的，推薦給大家。

以上是我們的心得分享，皇膳湯包真的是新竹最強湯包，還沒嚐過的朋友快去嚐看看吧。

皇膳湯包-竹北店

地址：新竹縣竹北市成功十一街41號

電話：0905 230 416

營業時間：06:00–11:30 (週日公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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