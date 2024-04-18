韓國「10元燒」在新竹也吃得到囉！超長牽絲太誘人 韓國手工海苔也大推

韓國超夯的10元燒在新竹也吃得到囉！「安紐韓味料理」是隱藏版的韓國料理美食，店家位置在香山區樹下街，挺隱密的～

老闆是韓國人，除了提供道地的韓國料理、超夯的10元燒以外，老闆還特別從韓國進口壓製海苔的機器，製作手工海苔。小米意外發現手工海苔也很好吃，而且製作海苔才是他們的本業。到底還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

安紐韓味料理位置及停車方式

安紐韓味料理位於香山區樹下街，大家靠Google導航走就對了，因為店家就在郊區鄉野，所以停車很方便，店面前的庭院也可以停車。店面由自家老宅所改建而成，基本上餐點都是以外帶為主。

安紐韓味料理環境介紹

店內裝潢以復古風格為主，老闆娘是台灣人，但跟老闆都是以韓語交談～

店家特別從韓國進口壓製海苔的機器，使用新鮮紫菜手工製作海苔，喜歡吃海苔的朋友絕對不能錯過。隔著紗窗可以看到老闆忙著製作10元燒。

安紐韓味料理菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點選擇性挺多的，有石鍋拌飯、韓式炸醬麵、炸雞等等。

安紐韓味料理用餐心得分享

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來開動吧！這是韓國超夯的10元燒，口味有巧克力(奧利歐) 50元和起司口味 60元，像小彤手掌大的10元燒真的很好拍喔～

起司口味的10元燒，熱騰騰的可以拍犯規的牽絲照。

老闆給的起司一點都不小氣，鬆綿的口感與濃郁雞蛋香和鹹香起司結合，鹹鹹甜甜的風味，不知不覺就嗑完一個了～

韓式料理也不能錯過，牛肉拌飯(160元)有豆芽菜、花椰菜、泡菜、牛蒡絲等豐富配菜。

韓式辣醬微辣帶甜的滋味，屬於重口味但不會過重，搭配白飯讓人一口接一口吃不停～

最後小米買了一包韓國手工海苔(50元)，一包有4片還挺大片的，單吃的話有鹽味和海苔的香氣，單吃也很好吃。

小米還將海苔包飯一起吃，讓我們好驚艷喔，薄脆的口感跟拌飯真是絕配～最後我們還外帶一包回家吃呢，喜歡海苔包飯的朋友可不能錯過。

以上是我們的心得分享，香山區的朋友想要吃韓式料理的話不妨來安紐韓味料理嚐看看～加上超夯的10元燒，喜歡雞蛋糕的朋友也不能錯過喔。

安紐韓味料理

地址：新竹市香山區樹下街133號

☎電話：03 538 8259

營業時間：10:30–13:30, 16:30–19:30 (週三、日公休)

粉絲團：安紐韓味料理

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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