來釣蝦場不釣蝦！「長興釣蝦場」隱藏版臭豆腐吃過都說讚、鹹酥泰國蝦好大一盤超划算
udn走跳美食／艾瑪
這間釣蝦場老闆不務正業！釣蝦場不提供釣蝦？原來是餐飲部生意太好，乾脆改成餐廳，原本的釣蝦池變成錦鯉池，成了全台最有趣的釣蝦場，大家都跑來這吃飯，像臭豆腐是必點吃過都說讚，泰國蝦吃起來好划算～
長興釣蝦場
長興釣蝦場位在新竹香山區長興街上，直接導航長興釣蝦場比較快，旁邊附設超大停車場，但假日來還是一位難求，有客人都停到宮廟前，離祥賀芒果牛奶冰約2分鐘車程，沒有名字的甜點專賣約4分鐘，吃完蝦接著吃冰、下午茶～
- 地址：新竹市香山區長興街498號
- 聯絡電話：03-5375181
- 營業時間：11:00~21:50
- 公休：每週一、每月第一個週二
- 寵物友善：是
- 服務費：無
- 附設停車場：有
週末才11:15營業不過15分鐘！停車場已停滿了，還好附近很好停車，我們是找空地停車～
來釣蝦場不釣蝦！
外觀看起來不起眼！就像一般傳統釣蝦場，一靠近就聽到喧嘩聲，鐵皮屋上空好療癒，畫成藍天白雲，吃飯不會有壓迫感，中間釣蝦池改成錦鯉池供客人觀賞用，鐵皮屋沒有冷氣只有風扇，夏天吃飯可能有點熱～
一進去先到櫃台登記候位！提供手機號碼會收到手機Line官方服務通知，真的很方便，不用擔心忘記序號，有清楚序號與前面組數，不想等也能隨時按取消候位～
長興釣蝦場 菜單
菜單有80種選擇！有常見熱炒120元～350元之間，泰國蝦有14、15種都是一斤計算一斤650元、900元，麻辣臭豆腐必點，還能選單點加料10元起～
櫃檯旁有自助餐具櫃，提供餐具、打包袋、醬油與哇沙米，餐具齊全也很乾淨～
用餐環挺寬敞！錦鯉池沒有釣蝦池難聞氣味，錦鯉池成了造景魚池～
炒飯一盤才70元！沒有分口味是火腿蛋炒飯，簡單醬油、鹽調味，油飯粒粒分明、不會太油膩，很耐吃的家常味炒飯～
炒空心菜
點了一份炒空心菜！口味中規清脆爽口，再加點一碗白飯，小孩就能扒光光～
麻辣臭豆腐
麻辣臭豆腐180元加鴨血30元！以這樣份量來講挺便宜，隔壁桌客人是專門來吃臭豆腐鍋，它的小鍋都快滿了，點了一堆配料有鴨血、貢丸、金針菇、豆皮….等，根本就是小火鍋～
湯底有明顯微辣感！約兩顆星辣度，還有一絲甜味，連不吃辣家人都會願意一直吃，手工豆腐口感軟綿，臭香味十足，小麻小辣很耐吃，湯底有辣椒、小魚乾、香菇、絞肉與其它調味料，鴨血很嫩口沒腥味，真的是一道白飯殺手～
鹹酥蝦
鹹酥蝦一斤650元！滿滿一盤覺得很划算！平常泰國蝦餐廳650元也沒那麼多蝦，泰國蝦已經先炸到金黃撈起，貼心把蝦身殼去掉～
泰國蝦拌上好多蔥蒜辛香料！還灑上胡椒鹽調味，辛香料下手不手軟，蒜蔥辣椒好香喔～
泰國蝦炸香起鍋時間剛好！蝦肉不會過乾，咀嚼起來不會乾口，挾配辛香料一起吃好夠味～
蝦頭啃允起來超過癮！一口把蝦頭咬碎咀嚼，蝦肉有彈性、蝦膏香甜可口，鹹酥蝦好吃～
胡椒蝦
三個人點兩種蝦料理挺剛好！泰國蝦個頭不大、隻數挺多，每隻泰國蝦都沾附到胡椒粉，吃起來鹹香辣，總覺得胡椒粉少了一個香氣，鹹味比較明顯，覺得剛才的鹹酥蝦比較好吃～
釣蝦場看起來很不起眼！生意卻是好到不行，週末等了1.5小時才輪到我們，就知道生意有多好，餐點價格實惠、份量滿意，長興釣蝦場不接受電話預訂，只能排隊候位，建議平日來不用久等，下次要挑平日來吃啦～
長興釣蝦場
地址：新竹市香山區長興街498號
聯絡電話：03-5375181
營業時間：11:00~21:50
公休：每週一、每月第一個週二
寵物友善：是
服務費：無
附設停車場：有
官網：長興麻辣臭豆腐
FB粉專：長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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