泰料控口袋名單+1！桃園新開南洋風文青質感泰式餐廳 高CP值「泰式打拋豬、烤松阪豬」超下飯
udn走跳美食／大海愛上藍天
喜歡泰式料理的朋友有福了，平價又好吃的泰美好又有最新力作蒔泰，地點就位在桃園大興路上，用餐環境更為寬廣舒適，還有家庭聚會的圓桌，具南洋風情，使用的餐具很有質感，平價就能吃到泰式料理，另外也有推出個人套餐150元起，一個人也能享用。招牌必點泰式海鮮mama麵、泰式烤松阪豬、月亮蝦餅、泰式檸檬鱸魚、椰奶嫩雞湯等，為桃園CP高泰式餐廳。
桃園新開泰式餐廳：Thai wonderful 蒔泰，具文青風平價美味泰式料理。
用餐環境寬廣明亮，裝潢相當文青有質感，燈籠裝飾具南洋風。影片分享
餐點用QRcode掃碼點餐，菜單上價格要另外加10%服務費。
招牌必點：月亮蝦餅 200元，(厚切280元）。口感酥脆，沾上甜辣醬，酸甜微辣的好滋味。
招牌必點：泰式打拋豬 160元，鹹香開胃、酸辣帶勁，超下飯的～
招牌必點：泰式檸檬鱸魚 280元，使用器具超有質感，下面還有火爐繼續加熱。
招牌必點：蝦醬高麗菜 120元，充滿蝦醬香氣，鮮香美味好吃必點。
清炒空心菜 120元，不敢吃辣可以點清炒時蔬，平價美味。
招牌必點：泰式海鮮mama麵 150元，上面鋪滿海鮮，CP值超高。
招牌必點：泰式烤松阪豬 250元，附沾醬，肉質Q彈爽脆嚼勁搭配醬汁，超級涮嘴。
招牌必點：椰奶嫩雞湯 200元，湯頭味道極為美味，我們點了九菜一湯加二個甜點和一杯泰奶，平均每人約370元就可以吃得很飽，為桃園CP高泰式餐廳。
Thai Wonderful 蒔泰
地址：桃園市桃園區大德二街1巷1號
營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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