新竹尖石全新「星空漫漫」輕奢露營超大帳篷、精緻露營車 還有浪漫星空下的BBQ

新竹縣尖石鄉全新開幕輕奢華懶人露營【星空漫漫】開箱啦，幸運的話可以櫻花、夕陽、星空、雲海，同時滿足！

最近又多了一處新開幕的豪華露營【星空漫漫】，最大特色是帳篷超大，足足有13坪空間，還有奢華露營車。園區共有ＡＢＣＤ四區，Ａ區是豪華露營車，ＢＣＤ區是最多可入住四人的輕奢超大帳篷，兩種都有獨立衛浴，對於不習慣共用衛浴的旅人們，這裡會是很不錯的豪華露營選擇。

整個園區佔地寬敞，提供三種房型：兩人精緻露營車、四人溫馨舒適露營車、四人大型輕奢狩獵帳，包含住宿與入住當天下午的鹹食甜湯、隔日早餐。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 所在位置

從台中出發到新竹縣尖石鄉足足需要2個小時的車程，漢斯先生一邊開一邊唸著好遠呀！以前跑到花蓮都不喊累的，現在只是到尖石鄉就喊累，老了老了(笑)。

從新竹內灣老街到星空漫漫露營區大約30分鐘左右，接近目的地的最後10分鐘山路比較彎曲，其他都算平順好走的。看到路邊藍色小招牌寫著【星空漫漫】，就可以順著小路右轉抵達接待處。這邊需要注意看，好友企鵝媽來的時候沒注意到開過頭了。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 注意事項

園區入園時間14:00，入住時間16:00後，退房時間為隔日11:00前。

櫃檯提供服務時間為09：00-21：00。

住宿配有冷暖空調或電毯、除濕機、吹風機，不可自行帶電氣使用避免園區跳電。

入住當天下午提供有鹹食甜湯、隔天有早餐，也可以在園區烹飪區烤肉煮火鍋，有鍋具、餐具可以借。入住之前在接待區會有工作人員仔細講解關於整個園區的入住細節，車子需要停在旁邊的停車場。

接待區也是餐廳，有室內跟戶外座位，下午的點心、早餐都在這裡用餐。

等待入住前可以在這裡稍作休息，有幾款桌遊可以玩，也提供茶包、耳塞、飲水機。由於園區內的道路比較陡，行李跟重物可以集中放在餐廳，讓工作人員用接駁車把行李運送到帳篷的烹煮區，再各自領取。

入住當天的下午五點左右提供滷肉飯、紅豆湯，滿足旅客的小小口腹之慾。這裡是比較偏僻的山區，要覓食的話需要到內灣老街，建議自己準備晚餐上來才不會餓肚子了。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 超大四人狩獵帳

園區內的ＢＣＤ區是擁有13坪大空間的豪華帳篷，空間超大！在裡面真的可以奔跑那種。每個帳篷最讓人喜愛的就是擁有獨立衛浴設備，很多人不喜歡露營的原因是很多時候衛浴是共用的，隱私度不夠。來到這裡真的只要人到就好，其他都會安排好，每個帳篷有自己的獨立空間不受打擾。

每個帳篷門口擺設四人桌，太適合在這裡喝著咖啡耍廢放空。

帳篷區的走道是木板，額外再鋪上綠色人工草皮，讓視覺跟山景連成一線。帳篷之間有幾處的公用平台，放置木馬、木椅，還有綠蔭穿梭其間，保有大自然的風景，讓人有真正度假放鬆的感覺。

被山景前後包圍的露營區，從早上到傍晚、晚上都有不同面貌，天氣好的話還有夕陽跟滿天星海。

在台灣住過不少的豪華露營，倒是第一次看到這種「四人大型輕奢狩獵帳」，連本來不愛露營的漢斯先生都期待這天入住，因為光是這個大空間就讓我們開心極了！帳篷內沒有設計電視機，少了看電視追劇的機會，多了休息放空的時光。

每個帳篷內設有四張單人床、一張沙發、一張圓桌、一張長椅，最多可以四人入住，孩童身高超過110公分，即佔一張床，也必須計入收費。園區內未規劃寵物友善區不可攜帶寵物入住喔。

帳篷內的獨立衛浴空間也不小耶！提供基本的牙刷組、刮鬍刀、沐浴乳、毛巾，還有貼心的嬰幼兒澡盆。

吹風機、紙拖鞋、冷款空調。我們入住這天寒流來襲夜晚只有10度左右，還好有暖氣讓我們一夜好眠啊。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 彩繪露營車

如果很怕吵需要安靜又想要露營，那就選露營車吧，Ａ區擺放了幾輛彩繪露營車，可以入住2-4人。這區在整個園區的最底下，從接待區走下來區要練練腿力，因為山路挺抖的（笑）。

不同於帳篷區的無敵山景視野，這裡則是在大樹群底下，充滿森林感。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 烹煮區

園區內設有烹煮區，讓自備晚餐上山的旅客們有個地方可以煮火鍋或是烤肉，這點實在是無比貼心啊。出門露營就是要跟三五好友一起，吃自己煮的美食、聊天聊到嗨。

烹煮區的帆船帳內擺設了桌椅、烤爐，真的是很舒適，非常適合多人的家庭旅遊、公司旅遊，不僅住宿空間大，連用餐區都很完善。

漢斯先生最愛的烤肉，不管走到哪都能完成他的願望，哈哈哈，我們認真吃他認真烤。

想要輕鬆一點的話也可以請園區幫忙準備四人火鍋套餐(1980元)，這些食材煮起來份量有夠多的，配上自己準備的烤肉食材，我們8大2小吃不完，直接約了隔壁帳篷新朋友一起吃(笑)。

星空漫漫輕奢帳篷渡假區 早餐

早餐提供時間為8:00-9:30，有簡單的清粥小菜、青菜、雞腿、炸物、烤土司、果汁、牛奶。大概是前一晚實在是吃太飽還沒有消化完，早餐只夾了簡單幾樣完全沒有餓的感覺。

每年的2月是櫻花季盛開的季節，我們這次來晚了沒看到櫻花，好可惜呀。擺上一張官方拍攝的超美櫻花照，是不是很心動！

星空漫漫輕奢帳篷渡假區

露營區名稱：星空漫漫Starry sky

地址：新竹縣尖石鄉28-1號

電話：03-6221387

快速訂房：網站

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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