桃園中原文創園區「陶逸時光」特展開跑　看陶藝大師作品、體驗古老燒製工藝

「陶逸時光」特展是一場深度融合生活美學的探索之旅，邀集15個品牌，共22位創作者參與，由3大主題展館、4場主題活動及18場手作課程，以「生活陶」出發，帶領大家一同探索陶藝與茶、香、畫、花、飾及眾多生活美學的各種可能性，親身感受陶與生活的和諧共融。

中原文創園區。圖片來源｜欣傳媒

在寬敞舒適場地 探索倉庫裡的陶藝故事

中原文創園區是「年輕人的探索倉庫」，繼推出《2023 桃園文創博覽會》及《一起吶喊吧！我們的青春！》系列活動後，成為在地民眾假日遊玩的好去處，占地寬廣舒適，不怕炎夏或下雨，探索倉庫裡的故事。

主辦單位財團法人桃園市文化基金會表示，本次展覽將帶給大眾對陶藝的全新印象，透過日常的儀式感、浪漫感、幽默感、療癒感、質樸感的五感體驗，了解陶藝作為生活美學的無窮魅力。

陶藝也是生活美學的一環。圖片來源｜欣傳媒

此次展覽力邀汪仲孚、伍坤山等多位陶藝大師，爬滿了爆裂紋路的茶壺與獨特的點陶、彩繪手法將再現大眾視野，展區內也將看見桃園新峰陶藝暨生態遊學中心的柴燒窯，利用木作1比1原型重現，將幾千年未曾消失的傳統工藝，增加多媒體互動的方式，讓民眾能親身體驗古老的燒製方法。

桃園市文化局局長邱正生（左）、桃園市副市長蘇俊賓（右）特來參加「陶逸時光」特展開幕。圖片來源｜欣傳媒

中原文創園區展現年輕活力，在展內增添了許多趣味及文創新星，例如林主勵利用陶藝的可塑性大玩視覺遊戲，並闡述「無」與「有」的哲學，以及祥軒藝術工作室的「青花月影」呼應了月亮週期的弧形，展現時間在空間中的定格狀態等。

在開幕儀式中，也由多位參展藝術家親自與展品互動走秀， 讓民眾能在此感受「陶」的更多內涵與想像空間，深化陶藝與生活的連結。

兒童節連假別錯過「野餐日」、5/11～5/12換裝派對

「陶逸時光」特展開幕表演。圖片來源｜欣傳媒

特展期間不僅能觀賞陶藝的多種樣貌，週末假期也提供了豐富的市集活動、手作課程、職人講堂與文化走讀旅行，揭祕桃園獨特多元的陶藝文化，讓觀眾有豐富多樣的活動選擇。

例如4/4～4/7兒童節連續假期中，將舉辦市集活動及「逸起 Fun 松野餐日」，邀請民眾一同沉浸在藝術與大自然中，閒情逸致的美好時光；另外也將規劃在5/11～5/12日舉行「主題換裝派對」，提供多樣性的服飾租借與妝髮造型， 帶領大家穿梭在不同文化之間，感受在地多元的魅力。

中原文創園區此次還從生活出發，攜手黑松旗下質感茶品牌「茶尋味」，感受陶與日常的各種連結，除了能體驗多項活動外，還有機會品嚐到使用100%臺灣春天限定採摘茶葉，口感清香甘甜的「茶尋味臺灣春茶」。

本展也搭配桃園市政府文化局的藝遊桃園，設計數位集章活動，讓民眾可以記錄藝文足跡並兌換精美週邊商品。詳情可關注中原文創園區活動公告。

「陶逸時光」特展開幕當日。圖片來源｜欣傳媒

陶逸時光特展

日期：2024/3/22（五）- 5/12（日）

時間：10:00-18:00（週一休園）

地點：中原文創園區（桃園市中壢區忠仁路 33 號）

費用：免費入場

活動官網：https://cycc.org.tw/pottery

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/300919