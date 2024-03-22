新竹人學生時代的回憶！ 「河堤上的貓」搬家新開幕 多料飲料小方塊奶綠跟咪咕嚕嚕喜歡哪一個？

新竹人學生時代的回憶「河堤上的貓」搬家了耶！前幾日已經悄悄地從護城河親水公園沿岸搬到新竹公園附近，就在公園路與光復路交叉口，竹東邱記排骨酥麵旁。

店家成立於2006年，至今已有18的歷史，是新竹在地超人氣的排隊飲料店，主打以鮮奶為基底或水果風味的飲品，像是小方塊綠奶茶、咪咕嚕嚕等飲品都是必點的～快跟著小米一起去看看吧！

河堤上的貓位置及停車方式

河堤上的貓搬到公園路上，竹東邱記排骨酥麵旁，開車的朋友可以停在附近的停車格。純白的店門口很有文青風格～

河堤上的貓環境介紹

小米試營運第二天前來看到滿滿的人潮。新店面內縮，所以排隊人潮都集中在騎樓，不會排到馬路上，比舊店面來得安全。

點餐完後等待叫號再取餐，不用像之前要擠在一起等待，所以點餐速度也快很多。等待的同時還能去旁邊的曾家乾麵或竹東排骨酥麵，吃上一碗麵食等候。

店內還有販售自家出品的文創商品，有興趣的朋友不妨參考看看。

2024年的小月曆有印上可愛的Logo喔。

店家有販售季節限定的冷泡茶，這可是由國內外獲獎無數的茶農「邱俊魁」監製，而且買冷泡茶不用等。

老闆娘多年來用心經營，選用優質茶葉調配特色飲品，讓新竹在地品牌發揚光大。

河堤上的貓菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！飲品有多種選擇，而且名稱很特別。店家主打以鮮奶為基底或水果風味的飲品，像是小方塊綠奶茶、咪咕嚕嚕等飲品都是必點的～而且現在取餐改叫號的方式，真的快速許多。

第一次來的朋友不知道喝什麼的話，可以點牆上的招牌推薦。

河堤上的貓用餐心得分享

今天跟小結巴前來，我們將牆上推薦的4款飲品都點了，從右到左是咪咕嚕嚕和小方塊綠奶茶。

咪咕嚕嚕（M 50元，L 60元）是招牌飲品，基底是奶茶搭配大小珍珠和綠豆，喝完一杯這麼多料的奶茶真的超飽的，而且大杯只要60元真的不貴。

因為珍珠本身就有甜度，所以店員建議微糖或半糖就可以了，我們選的是半糖，甜度挺剛好的。大小珍珠兩種不同的口感，不會有粉心、帶有嚼勁，越嚼越甜呢！搭配綠豆香的香醇奶茶，大小朋友都很喜歡喔！

小方塊綠奶茶（M 50元，L 60元）清新的綠茶與奶味結合，搭配店家特製的方塊珍珠，很有咀嚼感，下午茶喝上一杯很有飽足感

喜歡清爽風味的朋友可以點玉荷冰茶（M 50元），甜度是固定的，以淡淡荔枝香的綠茶為基底，加上小方塊、花粉籽，是多層次口感的飲品~

喜歡喝奶茶的朋友可以點黑森林奶茶（M 55元，L 65元），我們點的是中杯／半糖，不喜歡太甜的朋友建議點微糖就可以了。喝起來有藍莓焦糖的甜香和香濃奶茶，順滑又好喝，杯子有可愛的貓咪喔。

最後是季節限定的冷泡茶，由國內外獲獎無數的茶農「邱俊魁」監製，蜜香紅茶回甘不苦澀很好喝，一邊吃旁邊的麵食邊配飲品挺不錯的喔！

以上是我們的心得分享，新竹知名的飲料店河堤上的貓搬家了，大家記得來新址買飲料，別跑到護城河去啦。

河堤上的貓

地址：新竹市公園路274號1樓

營業時間：11:00-20:00

粉絲團：河堤上的貓

現金交易／無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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