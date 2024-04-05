泰國人掌廚！美味平價的泰國料理簡餐 單身友善餐廳一個人也可以吃

這間由泰國人掌廚的平價泰式料理你們吃過了嗎？「泰食屋 ThaiCuisine 」有多種平價又美味的泰式料理、個人套餐，不管是一個人或多人聚餐都很適合，而且價格大都只要100多元，喜愛泰式料理的朋友絕對不能錯過。特別推薦打拋豬、綠咖哩雞、鳳梨炒飯也是必點的，現點現做的月亮蝦餅，可不是用冷凍的半成品油炸而成喔！如此平價又美味的泰式料理怎麼能錯過呢，快跟著小米一起去看看吧！

泰食屋 ThaiCuisine位置及停車方式

泰食屋位於民族路與自由街交叉口附近，開車的朋友可以把車停在三民路停車格再走過來。

泰食屋 ThaiCuisine環境介紹

店門口的植栽和泰國風裝飾帶有小清新風格。

用餐空間是簡約帶上泰式風情的清新風格～

座位以2-4人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。

特別推薦店家手沖的泰式奶茶，甜而不膩，茶味和奶味都很濃郁，喜歡喝泰式奶茶的朋友不能錯過。

店家沒有收服務費，餐具和茶水就自行取用囉。

身為泰國人的主廚炒功很厲害，米飯金黃而且粒粒分明，光看就讓人口水直流。

月亮蝦餅是現點現做的，可不是用冷凍的半成品油炸而成喔！內餡的蝦漿也是主廚手打而成，很真材實料。

餅皮包裹內餡後，主廚用刀面拍打至少一分鐘以上，讓厚度均勻一致。而且一份只要240元很超值，小米推薦給大家。

泰食屋 ThaiCuisine菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！一個人前來可以點人氣套餐，有打拋豬、綠咖哩雞、泰式椒麻雞等經典菜色，套餐附有一碗白飯、小菜和湯品。多人聚餐的話，這裡有經典主食、涼拌菜、炸物和湯品等等，價格經濟實惠，點上一桌就可以跟親朋好友們享受正宗泰式美味。

餐點的辣度正常版為小辣，如果需要調整辣度記得先告知櫃台人員喔！另有隱藏版菜色在櫃台旁給大家參考。

泰食屋 ThaiCuisine用餐心得分享

來開動吧！今天跟小結巴、廣宇、萱茹和兩位可愛的女兒一起吃泰式料理，當然要點上一大桌啦～這些餐點光看就很下飯，讓小米又愛又恨，因為不知不覺就會吃很多白飯 (謎之聲：熱量爆表啊⋯⋯)

一個人前來可以點套餐，綠咖哩雞套餐（180元）除了主菜，還附有一碗白飯、小菜(炒時蔬、蝦餅)和湯品。份量十足而且價格超值。

首推綠咖哩雞，有濃郁咖哩香和椰奶香，辣中帶甜的風味，即使是不太吃辣的朋友也可以享受的一道料理。

雞肉燉煮軟嫩又入味，光是醬汁淋在白飯上，就可以解決掉半碗白飯了。

今天的湯品是台式風味的摃丸清湯～

小米很喜歡蝦餅，一口咬下有卡滋卡滋的酥脆聲音，伴隨蝦香味，是很棒的開胃菜。

今天的小菜是炒高麗菜、菇菇，加上綠咖哩雞有台泰風味的套餐。

來到這邊當然要吃打拋豬肉啦，可以點套餐或是單點。打拋豬預設是小辣，要調整辣度的朋友記得告知櫃台人員喔。打拋豬肉（150元）是單點的份量，光這一盤就可以讓小米吃下兩碗白飯呢！

打拋豬香氣濃郁，帶有番茄酸V的滋味，讓人一口接一口吃不停喔。

泰式椒麻雞（160元）一樣可以選擇套餐或單點。

現炸的脆皮無骨雞腿搭配椒麻醬，微微麻辣帶酸V的滋味，吃起來一點也不膩，也是下飯的狠角色喔。

偷偷告訴大家主廚的炒飯功力很厲害（謎之聲：小米你不要歪樓喔）

鳳梨炒飯（130元）因為加入薑黃所以米飯呈金黃色，加上鳳梨、肉鬆、香腸、堅果、蝦子等配料，每一口都有酸甜果香、甜甜的肉鬆等多層次的風味，層次如此豐富能不點嗎？

泰式炒河粉（120元）有雞肉跟牛肉可以選擇，光看外觀很像港式的乾炒牛河，不過口味不太一樣。如果喜歡吃辣的朋友，可以直接炒一點辣，味道會好。

牛肉嫩而不柴，因為加入了蠔油增添鮮香滋味，屬於偏甜帶鮮香的炒牛肉河粉～蠔油加入了主廚的秘方，是主廚特製的蠔油喔。

吃完原味後可以擠上檸檬汁解膩，並增添酸甜滋味。

這時候就要來喝店家手沖的泰式奶茶（160元）。

泰式奶茶色澤呈現紅棕色，有濃郁煉乳的奶香和茶香，而且甜而不膩。

廣宇的女兒超愛的，一個人就快喝完一瓶了～

涼拌青木瓜（1120元）預設是小辣，還挺辣的，不太敢吃辣的朋友記得告知櫃台人員。

青木瓜新鮮口感爽脆，加上蝦米、魚露增添鹹鮮，是很棒的開胃菜。

涼拌海鮮（180元）份量十足，有蝦子、花枝、透抽等海鮮，酸酸辣辣的，辣度還挺辣的。

泰式大薄片（150元）也是必點的，大片又薄的豬頭皮很有脆度，富有肉甜味，加上酸辣醬汁，讓人忍不住一口接一口吃不停，很快就被解決了～

手工做的月亮蝦餅（半張170元／整張240元）也是必點的，內餡有滿滿蝦肉和魚漿，外脆內軟，是大小朋友的最愛

這是老闆相當自豪正宗的酸辣蝦湯（220元）。

有蝦子、番茄、菇類等配料，搭配冬蔭功湯底，酸V酸V的滋味，還帶有蝦子鮮甜及泰國香茅的香氣，讓人嚐到正統的泰式美味的湯頭！而且辣度是大多數人可以接受的，喜歡類冬蔭功湯的朋友，必點酸辣蝦湯喔！

這是小結巴很愛的清蒸檸檬魚(310元)，使用鱸魚烹調，肉質鮮甜加上酸V檸檬汁，酸酸辣辣的，大概是中辣的辣度， 雖然挺辣的，大家還是整條都吃光光～

蝦醬空心菜（100元）一上桌就香氣四溢，也是一道下飯的狠角色。

以上是我們的心得分享，泰食屋的主廚為泰國人，烹調多道正宗泰式料理，而且美味又平價，餐點大都只要100多元就可以解決，是小資族好友聚餐的新選擇。小米推薦給愛吃泰式料理的朋友喔！

泰食屋 ThaiCuisine

地址：新竹市東區民族路270號

電話：0906 979 877

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30 (周一公休)

粉絲團：泰食屋 ThaiCuisine

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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