在地廟口限定小點心！ 傳承三代「白色麥芽餅茯苓糕」 一個只要15元

在地古早味特別吸引人嚐鮮！這間廟口限定古早味點心攤，聽說Hebe田馥甄也很愛吃？之前有來廟口就會來買，傳承第三代有新包裝新氣象，4入一串袋裝好可愛，一個只要15元，現點現包過程好療癒～

白色麥芽餅茯苓糕 在哪？

古早味白麥芽餅攤在新竹北區中山路，在新竹城隍廟外圈攤，第三代在水果攤旁邊，看到這攤掛滿白色招牌就是～

米滋食舖 菜單

白色麥芽酥餅一包4入60元，平均一個只要15元！現場還有麥芽花生捲、麥芽小餅乾，傳統手工糕點茯苓糕也是必點，老闆每天清晨就要起來做茯苓糕，先用蓬萊米與香米做成粉、過篩，最後才是蒸熟定型～

拉折白銀色麥芽糖

這一大包是自家做麥芽糖，現場拉折出銀白色光澤，就能放到餅殼裡對折，麥芽餅分成有香菜、不要香菜，個人覺得加香菜才特別啊～

是不是很像做黏土或勞作！餅殼放入花生粒、香菜與現拉白麥芽糖，整個製作過程很療癒～

第三代老闆娘速度很快，遇到人多也不用什麼等。

香菜麥芽酥餅當日要食用完！沒吃完要冷藏保存！沒包香菜的麥芽餅室溫可放五天，想放超過五天要冷藏喔～

香菜麥芽酥餅

是不是有點像日本皇室點心最中！第三代把麥芽餅換成新包裝，一整串很可愛送人也可以～

還有一點香菜露外面！傳統不修邊幅的小點心。

剛做好的香菜麥芽酥餅！脆花生與香菜都被白麥芽給填滿，看起來是不是很像珍珠貝殼～

餅乾看起來有最中影子，吃起來卻像傳統拔噗甜筒，脆度只有一點點，顆粒花生碎挺香，整體口感味覺很熟悉，花生與香菜味特別突出，麥芽糖不過甜、也不會太黏牙感～

隔日吃有點黏牙感！香氣也比較弱一點，建議買一包大家分著當天吃完，敢吃香菜就包菜，吃起來才更有特色，麥芽酥餅不是說多好吃，但這才吃得到，有經過我還是會買一下～

白色麥芽餅茯苓糕

地址：新竹市北區中山路77號

聯絡電話：0910-292185

營業時間：平日8:30～19:00、假日10:30～21:00

FB粉專：米滋食舖-古早味點心-白麥芽糖、茯苓糕

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」