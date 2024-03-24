隱密私宅麵包店！「全村的希望麵包工廠」招待免費黑咖啡 老物古董車展示開眼界
udn走跳美食／艾瑪
這間私宅麵包店有夠隱密！就靠一片壓克力當招牌！如果不是跟著Google地圖來，真的會以為這是間私人住宅，一走進去就感受到老闆熱情，還沒坐下就招待免費熱咖啡，喝不夠還有第二杯，裡面有老闆珍藏老物與賓士古董車，同時還是間寵物友善麵包店喔～
全村的希望麵包工廠 在哪？
這間麵包工廠就在桃園觀音區！福新路進去兩邊都是稻田與透天宅，要找適合空位停車，或暫停老闆家庭院空位，離崙坪文化地景園區約4分鐘車程，買好麵包還能去地景公園散散步～
- 地址：桃園市觀音區福新路646號
- 聯絡電話：0932-211122
- 營業時間：平日14:30~19:00/假日12:00~19:00
- 公休：星期二、三
- 附設停車場：有（自家有限）
沿路沒有明顯指標！唯一辨識招牌就是這片壓克力招牌～
這間私宅麵包其實就是老闆的家！透天外觀有日式清水模影子，真的也很像來到民宿～
老闆家好寬敞後面還有一片自家後花園！
老闆真的好親切！一走進去就被老闆招待熱咖啡、麵包！還用傳統柴火爐燒水取暖，和老闆小聊一下才知道老闆原先在內地做生意，一直很喜歡這句「全村的希望麵包工廠」，店名就是這樣來的～
免費咖啡．試吃麵包
都還沒花錢買麵包！就喝了一杯咖啡、一片麵包！麵包摸起來還溫溫著，老闆完全不怕你吃，麵包與咖啡真的是經典組合，黑咖啡一喝完老闆還熱情幫忙倒，好像來到鄰居家作客喝下午茶～
古董車老傢俱
旁邊好多老闆珍藏老家俱與古董車！有阿公等級喀噠車、老賓士與GOCAR，麵包可外帶也能內用，可以一邊配咖啡一邊欣賞老闆珍藏～
歐包吐司披薩
每天麵包品項都不太一樣！依現場提供為主，基本歐包有原味、酒漬桂圓、果乾堅果、無花果、蔓越莓、抹茶、香蒜、芝麻與迷迭香橄攬8種，原味歐包80元、其它口味都是100元，不想吃歐式麵包，也有披薩、可麗露、生吐司與脆皮吐司～
手工麵包每顆外觀都不太一樣！圓滾滾的歐包很吸引人～
果乾堅果
拿在手上能感受到麵包外表紮實感！歐式麵包比我想像還小，用形容就是比漢堡麵包小一圈，比餐包大一圈，無油無糖麵團加上果乾堅果，一聽就知道很健康～
麵包外層挺有嚼勁裡面柔軟，裡面的乾果堅果香不是特別明顯，麵包口感有自己特色～
酒漬桂圓
歐式麵包含水量比較高！所以外皮都會帶有酥脆感，換酒漬桂圓吃看看，口味也不是特別突出，吃的是麵包口感與淡淡麵香味～
以目前吃過歐式麵包來講，歐包偏小顆、口味樸實自然，老闆人很熱情！麵包內用外帶皆可，現場還有免費熱咖啡可以喝！有來附近可以買顆麵包，坐下來和老闆聊天喔～
全村的希望麵包工廠
地址：桃園市觀音區福新路646號
聯絡電話：0932-211122
營業時間：平日14:30~19:00/假日12:00~19:00
公休：星期二、三
附設停車場：有（自家有限）
FB粉專：全村的希望麵包工廠
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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