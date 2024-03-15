隨便點都好吃！ 桃園「三街海鮮屋」CP值平價熱炒 還有鵝油拌飯任你吃到飽
udn走跳美食／Mika
這家算是在地人口袋裡的私房料理店，因為平價好吃而且選擇多，加上鵝油拌飯任你吃到飽，所以我們也慕名而來，沒想到真的隨便點都好吃欸，至少我們那天隨意點的每一道都很滿意。
三街海鮮屋｜交通位置
位於龍鳳三街，路邊停車難，但有三個特約停車場，只要拍照給店家就會補助停車費。
三個特約停車場走路過來只要2分鐘左右。記得停好車後拍個照，店家就會補助停車費喔。
店面看起來不大，但因為是狹長型空間，所以可容納的客人不少。
目測至少有七八桌的位置，蠻多人是直接訂桌菜，我們則是選擇單點，平日中午來不用預約，假日應該會需要。
不知道點什麼時，也可以參考店家推薦。
三街海鮮屋｜MENU
熱炒海鮮，選擇超多，但假日限量的鵝肉聽說才是必點的，是要逼我假日來是不是。
然後加入會員還可以集點數，紅利可以換料理
這裡提供內用全國冠軍米吃到飽，旁邊還有免費的鵝油醬油可以加，也就是自製鵝油拌飯吃到飽的意思啦！
皮蛋地瓜葉
超大一盤160元，四個人吃剛剛好的份量。重點是這地瓜葉有挑過，都是軟嫩口感為主，然後加上皮蛋後，風味更加層，好喜歡。
脆皮肥腸
炸過後脆口的肥腸包入香蔥，沾點胡椒就很好吃了。
感覺需要來一罐啤酒搭配。
文昌雞
平日沒有招牌鵝肉，那就只好點文昌雞，特殊的川燙做法讓雞肉保持鮮嫩的口感，還貼心去骨，滑嫩鮮甜的口感，確實很好吃。
搭配金桔醬，酸甜開胃。
椒麻粿條牛肉
這一道真的厲害！辣度也是一絕。在場的都被辣到說不出話來，但又好吃到會上癮。牛肉很軟嫩，粿條也很Q，讓人又愛又辣的一道。
芋香米粉鍋
這麼一大鍋真的好划算啊！裡面料給的很多，芋頭也很大塊。湯頭更是濃郁夠味，然後這一鍋才賣360元，四個人吃不完的程度。
芋頭給的也不小氣呢。吃不完打包還好心幫我們加湯。
酥炸紅糟鰻魚
我是炸物控，喜歡酥脆口感，這個很合我的胃口。紅糟醃製過的鰻魚肉質紮實還有紅糟香氣，鹹度也適中。鰻魚給的也很大一塊，總之我們都很滿意。
第一次來真的是隨便點，但都很好吃，加上吃到飽的鵝油拌飯，真心覺得很超值欸。四個人點這一桌才1600元，還打包了不少回去，必須給推。
三街海鮮屋
地址：桃園市桃園區龍鳳三街50號
電話：03 3693537
時間：11:30–14:00、17:00–21:00
粉絲團：Facebook
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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