隨便點都好吃！ 桃園「三街海鮮屋」CP值平價熱炒 還有鵝油拌飯任你吃到飽

這家算是在地人口袋裡的私房料理店，因為平價好吃而且選擇多，加上鵝油拌飯任你吃到飽，所以我們也慕名而來，沒想到真的隨便點都好吃欸，至少我們那天隨意點的每一道都很滿意。

三街海鮮屋｜交通位置

位於龍鳳三街，路邊停車難，但有三個特約停車場，只要拍照給店家就會補助停車費。

三個特約停車場走路過來只要2分鐘左右。記得停好車後拍個照，店家就會補助停車費喔。

店面看起來不大，但因為是狹長型空間，所以可容納的客人不少。

目測至少有七八桌的位置，蠻多人是直接訂桌菜，我們則是選擇單點，平日中午來不用預約，假日應該會需要。

不知道點什麼時，也可以參考店家推薦。

三街海鮮屋｜MENU

熱炒海鮮，選擇超多，但假日限量的鵝肉聽說才是必點的，是要逼我假日來是不是。

然後加入會員還可以集點數，紅利可以換料理

這裡提供內用全國冠軍米吃到飽，旁邊還有免費的鵝油醬油可以加，也就是自製鵝油拌飯吃到飽的意思啦！

皮蛋地瓜葉

超大一盤160元，四個人吃剛剛好的份量。重點是這地瓜葉有挑過，都是軟嫩口感為主，然後加上皮蛋後，風味更加層，好喜歡。

脆皮肥腸

炸過後脆口的肥腸包入香蔥，沾點胡椒就很好吃了。

感覺需要來一罐啤酒搭配。

文昌雞

平日沒有招牌鵝肉，那就只好點文昌雞，特殊的川燙做法讓雞肉保持鮮嫩的口感，還貼心去骨，滑嫩鮮甜的口感，確實很好吃。

搭配金桔醬，酸甜開胃。

椒麻粿條牛肉

這一道真的厲害！辣度也是一絕。在場的都被辣到說不出話來，但又好吃到會上癮。牛肉很軟嫩，粿條也很Q，讓人又愛又辣的一道。

芋香米粉鍋

這麼一大鍋真的好划算啊！裡面料給的很多，芋頭也很大塊。湯頭更是濃郁夠味，然後這一鍋才賣360元，四個人吃不完的程度。

芋頭給的也不小氣呢。吃不完打包還好心幫我們加湯。

酥炸紅糟鰻魚

我是炸物控，喜歡酥脆口感，這個很合我的胃口。紅糟醃製過的鰻魚肉質紮實還有紅糟香氣，鹹度也適中。鰻魚給的也很大一塊，總之我們都很滿意。

第一次來真的是隨便點，但都很好吃，加上吃到飽的鵝油拌飯，真心覺得很超值欸。四個人點這一桌才1600元，還打包了不少回去，必須給推。

三街海鮮屋

地址：桃園市桃園區龍鳳三街50號

電話：03 3693537

時間：11:30–14:00、17:00–21:00

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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