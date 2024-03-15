快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

隨便點都好吃！ 桃園「三街海鮮屋」CP值平價熱炒 還有鵝油拌飯任你吃到飽

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

這家算是在地人口袋裡的私房料理店，因為平價好吃而且選擇多，加上鵝油拌飯任你吃到飽，所以我們也慕名而來，沒想到真的隨便點都好吃欸，至少我們那天隨意點的每一道都很滿意。

三街海鮮屋｜交通位置

位於龍鳳三街，路邊停車難，但有三個特約停車場，只要拍照給店家就會補助停車費。

三個特約停車場走路過來只要2分鐘左右。記得停好車後拍個照，店家就會補助停車費喔。

店面看起來不大，但因為是狹長型空間，所以可容納的客人不少。

目測至少有七八桌的位置，蠻多人是直接訂桌菜，我們則是選擇單點，平日中午來不用預約，假日應該會需要。

不知道點什麼時，也可以參考店家推薦。

三街海鮮屋｜MENU

熱炒海鮮，選擇超多，但假日限量的鵝肉聽說才是必點的，是要逼我假日來是不是。

然後加入會員還可以集點數，紅利可以換料理

這裡提供內用全國冠軍米吃到飽，旁邊還有免費的鵝油醬油可以加，也就是自製鵝油拌飯吃到飽的意思啦！

皮蛋地瓜葉

超大一盤160元，四個人吃剛剛好的份量。重點是這地瓜葉有挑過，都是軟嫩口感為主，然後加上皮蛋後，風味更加層，好喜歡。

脆皮肥腸

炸過後脆口的肥腸包入香蔥，沾點胡椒就很好吃了。

感覺需要來一罐啤酒搭配。

文昌雞

平日沒有招牌鵝肉，那就只好點文昌雞，特殊的川燙做法讓雞肉保持鮮嫩的口感，還貼心去骨，滑嫩鮮甜的口感，確實很好吃。

搭配金桔醬，酸甜開胃。

椒麻粿條牛肉

這一道真的厲害！辣度也是一絕。在場的都被辣到說不出話來，但又好吃到會上癮。牛肉很軟嫩，粿條也很Q，讓人又愛又辣的一道。

芋香米粉鍋

這麼一大鍋真的好划算啊！裡面料給的很多，芋頭也很大塊。湯頭更是濃郁夠味，然後這一鍋才賣360元，四個人吃不完的程度。

芋頭給的也不小氣呢。吃不完打包還好心幫我們加湯。

酥炸紅糟鰻魚

我是炸物控，喜歡酥脆口感，這個很合我的胃口。紅糟醃製過的鰻魚肉質紮實還有紅糟香氣，鹹度也適中。鰻魚給的也很大一塊，總之我們都很滿意。

第一次來真的是隨便點，但都很好吃，加上吃到飽的鵝油拌飯，真心覺得很超值欸。四個人點這一桌才1600元，還打包了不少回去，必須給推。

三街海鮮屋

地址：桃園市桃園區龍鳳三街50號

電話：03 3693537

時間：11:30–14:00、17:00–21:00

粉絲團：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吃到飽 桃園美食 海鮮 鵝肉

相關新聞

隨便點都好吃！ 桃園「三街海鮮屋」CP值平價熱炒 還有鵝油拌飯任你吃到飽

udn走跳美食／Mika 這家算是在地人口袋裡的私房料理店，因為平價好吃而且選擇多，加上鵝油拌飯任你吃到飽，所以我們也慕名而來，沒想到真的隨便點都好吃欸，至少我們那天隨意點的每一道都很滿意。

在地廟口限定小點心！ 傳承三代「白色麥芽餅茯苓糕」 一個只要15元

udn走跳美食／艾瑪 在地古早味特別吸引人嚐鮮！這間廟口限定古早味點心攤，聽說Hebe田馥甄也很愛吃？之前有來廟口就會來買，傳承第三代有新包裝新氣象，4入一串袋裝好可愛，一個只要15元，現點現包

桃園牛排控尖叫了！ 台北最強「老字號牛排館」4月插旗桃園　預定兒童節穿親子裝「免費請吃牛排」

桃園牛排控尖叫了！ 台北最強「老字號牛排館」4月插旗桃園 預定兒童節穿親子裝免費請吃牛排

新竹必訪餐酒館！暖心氛圍精緻呈現 創意調酒風味菜超滿足

在新竹想找一處愜意放鬆的好所在一點都不難！來高鐵站旁的【82年餐酒館】品嘗精緻的特色菜與微醺的風味調酒，定能讓你體驗到遠離塵囂，徹底釋放的絕佳感受！

超美櫻花季豪華露營！新竹「蟬說：霧繞」全新露營車1泊2食 俯瞰高山美景、徜徉療癒舒適大自然

udn走跳旅遊／豬飛小姐 新竹超人氣的豪華露營【蟬說：霧繞】園區櫻花正盛開！「豪華露營Glamping」風潮來襲，這裡一直是口袋名單，最新推出的露營車也深受豬飛喜愛，提供一泊二食在地美食料理、夜

賞螢開盲盒！2024「大地螢火蟲季」4月開跑 沉浸式「螢光露營」只有一場

4月的大自然盛典！熱愛探索自然的朋友注意了，新竹有機生態秘境「大地農場」釋出最新消息，「2024大地螢火蟲季」將於4月4日兒童節登場，更打造今年唯一一場「螢光露營」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。