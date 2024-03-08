超美櫻花季豪華露營！新竹「蟬說：霧繞」全新露營車1泊2食 俯瞰高山美景、徜徉療癒舒適大自然

新竹超人氣的豪華露營【蟬說：霧繞】園區櫻花正盛開！「豪華露營Glamping」風潮來襲，這裡一直是口袋名單，最新推出的露營車也深受豬飛喜愛，提供一泊二食在地美食料理、夜間DIY烤棉花糖、山谷裡仰望滿天星空、一年四季都有美景的森林渡假營地，真心推薦約閨蜜、情人、家人一起來。趁著天氣正好，豬飛趕緊拉著漢斯先生拖著一咖皮箱入住【蟬說：霧繞】，從台中直奔新竹縣五峰鄉，大約3個小時抵達，這裡2 – 3月櫻花季、5月螢火蟲季、5 – 7 月繡球花、7 – 8 月甲蟲季，隨時來都好熱鬧。

入住 蟬說：霧繞

【蟬說：霧繞】跟【蟬說：霧語】都是在五峰鄉山上，兩個營區距離很近，大約15分鐘車程。【蟬說：霧繞】就在海拔1000公尺的泰雅族白蘭部落，所以沿路都可以看到原住民相關圖騰裝飾，園區裡也有不少泰雅圖騰的意象。四周美麗的杉木林，幸運的話還能看見壯麗雲海喔。

一進入園區大門就是停車場，接待中心跟餐廳就在停車場旁木屋。下午14:00就可以入園了，提供迎賓下午茶、DIY手作，趁著天還亮著在園區裡走走逛逛，拍下櫻花盛開的美景。山區天黑得快，建議不要太晚上山喔。

平常出來渡假漢斯先生都習慣傍晚或是晚餐時間才到，錯失很多拍美照的機會。這次特別提醒他要提早出門，就是為了要拍下美麗的櫻花。準時14:00就入園，來的人還不多，整個園區挺大的，分成四區：豐收地、山眠小車、冬眠小屋、山谷小鹿。

櫻花季、螢火蟲季的假日都是一帳難求。一月看到開始試賣的露營車，立馬預約這次2月中旬入住。

蟬說：霧繞 區域環境

豐收地（帆船帳）：豬飛最推薦這裡！提供戶外桌椅，可住 2 ~ 5 人，櫻花林最佳位置，有公用衛浴，鄰近餐廳

山眠小車（露營車）：面對山谷美景，可住 2 ~ 5 人，在餐廳、停車場旁

好冬小屋（小木屋）：在杉木林裡，可住 2~4 人，位於園區半山腰，有私人衛浴

山谷小鹿（帆船帳）：離餐廳、停車場較遠，需步行一小段路，提供戶外桌椅，可住 2 ~ 5 人，杉木林環景，有公用衛浴、發呆亭

豐收地

好友企鵝媽住遍了蟬說系列，她說這裡帳篷是最大的，果然看起來就很寬敞而且維持的乾淨整潔，沒有太令人詬病的發霉問題。每個帳篷裡都是2張雙人床，1張沙發床，帳篷內空間頗大。

豐收地是停車場旁最大的一塊區域，也是最熱門區域。櫻花季的時候這裡開滿櫻花，走在櫻花樹底下時不時有櫻花雨飄下，入住在櫻花林裡實在是很浪漫。帳篷前的焚火台是晚餐後烤棉花糖的地方，夜晚還有白蘭部落的泰雅族舞蹈活動，很是熱鬧。

帶小朋友的爸媽比較推薦住這裡，草皮大、距離接待中心/餐廳/停車場都很近。

眼前的畫面像是電影裡走出來一樣，一抬頭就是密密麻麻的粉嫩色櫻花，漢斯先生終於願意好好幫我拍下幾張美照了。

公共衛浴區

如果有入住過蟬說系列的露營區，你一定會發現公共浴廁打掃得非常乾淨整潔，沐浴乳、洗髮精還是使用台灣品牌愛護土地的茶籽堂。浴廁很通風，即使多人同時使用，很快就水氣散去不悶濕。

梳妝間提供有寶寶澡盆、小椅凳、棉花棒、救急衛生綿、 小冰箱、冷熱飲水機、尿布台、奶瓶消毒鍋、Tescom吹風機、保溫壺。備品都挺齊全的喔！

山眠小車

露營車是今年1月底正式推出的住宿，共有3台。漢斯先生一知道有露營車，立馬跟我說他想住，平常找他出門露營都要想很久，倒是這次很主動提出（笑）。雖然沒有櫻花林環繞的風景，卻多了正對山谷的浩瀚感。

我覺得帳篷跟露營車最大差別在於安靜度、舒適度、安全感，露營車都略勝一籌，不過以空間寬敞來說，帳篷就大大贏了。

露營車可愛的鑰匙圈。

一走進露營車就聞到新車的味道，而且是超級新的那種！車內地板維持的很乾淨，一丁點泥沙灰塵都沒有。都還來不及把行李放進來，就忍不住跳上床，實在太舒服了，而且為了讓空間極大化，設置了上下鋪、雙人床，最多四人入住。

車內提供有空氣清淨機、熱水壺、馬克杯、可愛飾品、USB插座。

毛巾是放在野餐籃裡面，有夠可愛的！

夜晚的露營車在串燈的映襯之下更顯浪漫。

好冬小屋

不習慣睡帳篷、露營車的話也可選擇小木屋，６坪大的小木屋位在半山腰周圍是杉木林跟櫻花美景。

山谷小鹿

距離停車場跟接待中心/餐廳最遙遠的一區就是這裡啦「山谷小鹿」，需要步行一段路才能到，也是園區裡比較安靜的一區。杉木林環繞，偶爾會看見獼猴出沒喔。設置了寬敞發呆亭，坐在搖椅上搖啊搖好愜意啊。

這區有獨立的公用衛浴，備品也齊全。

餐點美食與活動

迎賓下午茶 14:30-16:30

在等待入住前大家都在餐廳區享受迎賓下午茶，會依照季節提供不同的簡單點心，以櫻花入菜的「櫻花馬告凍」、加入泰雅族飲食文化的「泰雅野菜手捲」、荷蘭小鬆餅、飲品，還有免費的鑰匙圈DIY。

晚餐時間：18:00-20:00

晚餐的料理是以原住民特色食材入菜，像是刺蔥、馬告、樹豆等等，以泰雅族碳火烹調結合法式燉煮方式，做出一道道美味餐點，用創意方式讓旅人們感受最親切的款待。

晚間營火：19:30-21:30

晚餐後夜間活動緊鑼密鼓上場，人潮陸續聚集到豐收地，夜裡的櫻花又是別有一番美景。

由泰雅族人帶領的部落舞蹈體驗，把來自各地的旅客聚在一起，用歌曲、舞蹈拉近了距離。隨著活力充沛的歌聲響起，大家氣氛越是高漲，太開心啦！

ＤＩＹ烤棉花糖

烤棉花糖真是一件很療癒的事情，在營火上不停的翻轉棉花糖，看著它白皙的外表逐漸焦黃，就是帶點酥脆又軟綿的最佳口感。

早餐時間：08:00-09:30

平常出門渡假都是直接睡到退房時間才趕緊起床收拾，早餐幾乎不在我的計畫內。在這裡反而很期待吃早餐！選擇多樣的熱食，清粥小菜、現炒熱食、麵包、沙拉，讓睡飽飽的胃食慾大開，果然是一日之計在於晨，吃到讓人感動的早餐是幸福的。

2-3月櫻花盛開

為了櫻花季美景特地衝到新竹縣五峰鄉，漢斯先生唸著這路途也太遙遠，但一睹櫻花林美景實在太值得啦！豬飛來著這天還沒到最盛開時期，預計是2月底可以看到盛開美景。

喜歡懶人露營、豪華露營的話，很推薦訂起來，在這裡兩天一夜其實行程滿滿，完全把手機丟在一旁好好感受在大自然裡最療癒舒適的時刻。

蟬說：霧繞 Chanshou Woorao

地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298-3號

訂房專線：03 6210120

官網訂房：https://www.chanshuo.tw/woorao/

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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