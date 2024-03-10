新竹必訪餐酒館！暖心氛圍精緻呈現 創意調酒風味菜超滿足

位於新竹高鐵站附近的【82年餐酒館】為去年八月新開幕的特色餐酒館，透過形形色色的風味料理與多樣化的調酒飲品，以及溫馨的裝潢設計帶出那令人放鬆的氛圍感，成功在當地日漸打響名氣，好口碑更是吸引到不少網美和饕客、調酒控們慕名而至。

▲品牌誕生於兩位充滿熱情的82年次的表兄弟心中，將夢想化為現實，打造了一個能令客人充分卸下壓力、盡興聊天的理想天地。

與外觀的極簡設計感不同，店內環境整體以溫馨的家常氛圍為出發點，從而規劃出暖心的舒適環境。壁爐、水波燈、暖色系等設計概念，呈現出有如夜晚中的炙熱太陽，代表著能為客人們點亮生活裡的一道光，希望透過真誠服務，為日常繁忙的客人們帶來難得的愜意、充電感和滿足感，成為面對生活的力量所在。

店內提供的酒水品項多元，紅酒類、白酒類、威士忌、琴酒、香檳等一應俱全，由店家打造的調酒飲品更是風味十足！若有心儀的酒體偏好，都可與專業的調酒師們溝通，皆能為你特調出專屬的風味。

▲調酒「秋風」，以鐵觀音琴酒為基底，搭配蜜桃、接骨木等食材調整創意風味，品嘗起來茶香、果香調較為濃郁，口感較厚。

除了各式各樣的調酒之外，精緻又美味的風味餐點更是大受好評！以獨特、飽含韻味的香氣層次為料理特點，透過經驗豐富的主廚在經典的餐酒館風味菜中結合新穎的元素，研發出獨樹一格的特色菜，精心呈現的可口模樣，令人每道都想來一嘗究竟！

橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋

橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋被客人們評選為來店必點的料理之一，特別舒肥過的厚實鴨胸肉，口感鮮嫩又飽滿，加上特調焦糖香料與紅酒醋醬交織出絕妙的香氣層次，每一口都令人相當滿足！

打拋豬義大利麵

吃膩了白醬、紅醬、青醬的義大利麵風味，來份泰式口味的打拋豬義大利麵再適合不過！將原先過於酸辣的打拋豬風味結合台灣人的口味，鹹中帶點微辣感的滋味，相當上癮！

青檸海鮮櫛瓜

在網美們之間享有高人氣的青檸海鮮櫛瓜，以可口的櫛瓜為底，鋪上川燙後的新鮮中卷、肥嫩蝦仁，淋上特調薄荷檸檬醬、香料調味，再擺放鮭魚卵增添菜色豐富度，整體口味十分清爽、順口。

蒜香牛肉球佐特製香料鹽

蒜香牛肉球佐特製香料鹽幾乎是親友們聚餐必點的分享系料理，手工製成的牛肉球內餡相當飽滿，融合大量蒜泥打造十足的蒜香氣息，再撒上主廚特製的香料粉，鮮明的層次口味，一吃就愛上！

無論是特色餐點、專業調酒，還是空間規劃、風格設計與氛圍營造，每個層面都飽含細膩的巧思，相當值得一再回訪。若近期有計畫造訪新竹的話，不妨將這令人驚豔的餐酒館列入口袋名單中！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





【82年餐酒館】

營業地址：新竹縣竹北市隘口二路145號

營業時間：11:30–16:30、17:00–02:00（周一公休）

店家電話：036672689

粉絲專頁：bit.ly/3TawhGC





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