桃園平民版鼎泰豐！ 藝文特區高CP值「老張麵食館」巷弄美食 招牌必點排骨蛋炒飯

隱身在桃園巷弄內新開一間麵食館，這裡的排骨蛋炒飯超好吃的，為桃園平民版鼎泰豐，地點就位桃園藝文特區附近，除此之外蝦仁蛋炒飯、蒽油餅、蝦仁蒸餃（包覆一整隻蝦子）、酸辣湯、牛肉餡餅（還會爆漿、噴汁）也都為招牌必點，用餐環境乾淨舒適，主要販售手工中式麵點，餐點均現點現做，為桃園必吃在地美食。

老張麵食館，隱身在桃園中埔一街上，每到用餐時間總是人潮滿滿。

每種蒸餃使用不同顏色的麵皮，鮮蝦蒸餃用紅麴麵皮。一顆顆紅色蒸餃，看起來超特別的～

老張麵食館顧名思議販售中式手工麵食，喜歡吃麵食千萬不要錯過。最新DM，實際DM以店家為主。

茶水、醬料、餐具自取，不收服務費。

還有各式小菜、飲品任君挑選

招牌必點：酸辣湯 40元，、蒽油餅 35元、牛肉餡餅 50元的銅板美食。

蝦仁蒸餃 100元，餡料中的有一整隻蝦子，和豬肉餡料搭配，享有多層次口感。

牛肉餡餅吃的時候要小心，咬下去會爆漿、噴汁，餅皮酥脆，內餡熱熱的很好吃。影片分享

招牌必點：排骨蛋炒飯 130元，蛋炒飯上鋪著炸排骨，光看就很美味，沒想到吃起來更是讓人驚艷，粒粒分明呈現金黃色系的蛋炒飯不油不膩相當好吃，感覺一點都不輸給鼎泰豐。

二人一不小心點了滿滿一桌，平均每人不用180元就可以品嚐平價美食，為桃園CP值高麵食館。

老張麵食館

地址：桃園市桃園區中埔一街330號

營業時間：11:00-14:00；16:30-20:30（周一公休）、星期日只有11:00-14:30。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」