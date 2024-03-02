下雨也不掃興！精選8個「苗栗室內景點」 漫遊獨特韻味的紅磚古厝，體驗刺激有趣的遊樂園

圖片來源/IG@dalin209、IG@lilian.jian

苗栗景點超豐富，提起來可是洋洋灑灑一大篇，像是客家油桐花、銅鑼賞杭菊、大湖採草莓等，其實還有很多比較少人拜訪的景點，等待旅人走訪。像是充滿歷史的紅磚古厝、坐落山林間的療癒秘境，或是匯集知識和美景的文化園區、刺激好玩的室內遊樂場、體驗手做的特色莊園，推薦苗栗8個室內景點好去處，就算遇到天氣不佳，也不用擔心掃了遊玩的興致！漫步遊覽舒心地享受休閒時光吧~

苗栗景點推薦！下雨也不掃興

Hello kitty蘋果村親子餐廳

全台灣最大的三麗鷗親子餐廳，超級卡哇伊的Hello kitty蘋果村親子餐廳，六大明星齊聚打造200坪的親子遊憩空間、七大遊戲區有溜滑梯、巨型拼圖區、迷你攀岩、大球池、扮家家酒，還有夢幻的三麗鷗角色特色餐點超級療癒，不定時舉辦三麗鷗大明星的見面會，真的是好吃好玩又好拍，三麗鷗的紛絲們一定要來朝聖一番。

圖片來源/IG@Hello kitty 蘋果村親子餐廳

店家地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

連絡電話：037-590-650

營業時間：平日11：00~20：30/假日11：00~19：30(週一公休)

台灣油礦陳列館

台灣油礦陳列館，是一個讓大家了解台灣石油發展史的親子互動場館，遊客可以坐上時光地纜車、戴上VR虛擬實境3D眼鏡，重回過去一遊60年代的出磺坑，了解過去油礦開發的盛況，並以互動投影介紹苗栗各大觀光文化景點，推動觀光發展。園區保留了舊纜車軌道、日式宿舍與倉庫群，讓遊客細細品味出磺坑百年的發展歷史。

圖片來源/IG@aday0530

圖片來源/IG@aday0530

景點地址：苗栗縣公館鄉36號

連絡電話：037-221-300

營業時間：09：00~16：00 （週一休館）

臺灣客家文化館

超美的臺灣客家文化館，隨處都可發現客家文化精神及代表圖案，連接場館的玻璃空橋及階梯廣場，也超有特色。館內除了常設展外，會不定期舉辦創新的客家文化展。兒童館以客家節慶文化為主軸，利用VR體驗、互動影音遊戲區，讓孩子體驗豐富精彩的客家文化。一旁還有很美的半月池及好客公園，可以安排一起順遊。

圖片來源/IG@diya_yayayaya

圖片來源/IG@minshuan_huang

景點地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號

連絡電話：037-985-558

營業時間：09：00~17：00（週二休館）

尚順育樂世界

主打一站式休憩主題樂園的尚順育樂世界，包括尚順購物中心、尚順君樂飯店及全台最大全室內主題樂園尚順育樂天地，真的是吃住玩樂，一次全部滿足！萬坪的室內樂園提供了18項不同風格的主題遊樂設施，從一樓玩到六樓，就算天候不佳也可盡情玩樂，還結合5D虛擬實境、互動體感，用奇幻科技與經典童趣碰撞出全新遊玩體驗，絕對是小朋友的放電天堂、全家出遊度假首選！

圖片來源/IG@lilian.jian

店家地址：苗栗縣頭份市育樂街6號

連絡電話：037-539-999

營業時間：10：00~21：30

山行玫瑰咖啡

位於南庄山中的山行玫瑰，被綠意盎然的山林包圍，色彩繽紛的花卉點綴其中，是一處幽靜美麗的療癒秘境。夏天賞彷若白雪的油桐花，冬天看粉嫩櫻花爭奇鬥艷，懷舊的紅磚木造建築，充滿歲月的痕跡，觀景台可以眺望遼闊壯麗的山巒，感受靜謐氛圍，若是太貪戀這份景致，還可以選擇留宿在一旁的山行寄野，晚上在星空擁抱下入眠。

圖片來源/IG@treelee615

店家地址：苗栗縣南庄鄉東河村12鄰橫屏背25-1號

連絡電話：037-824-938

營業時間：10:00~18:00 (週二公休)

蘆竹湳古厝

蘆竹湳是一個擁有三百年歷史的老社區，隨著時代改變，留下了荒廢的閩式三合院。為延續傳統古厝文化，規劃了導覽解說、辦桌與藝文活動，並打造書店、咖啡館，加上美麗的彩繪牆，讓這個閩南聚落呈現出新氣象，希望早期文化與民間習俗能被傳承。在這裡你可以試試紅龜粿、控窯、手造紙等DIY體驗，安排時間來場懷舊之旅吧！

圖片來源/IG@dalin209

圖片來源/IG@dalin209

景點地址：苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號

連絡電話：037-628-187

營業時間：08:00~17:00 (週二公休)

巧克力雲莊

隱身在苗栗大湖的巧克力雲莊，是台灣第一座以巧克力為主題的歐風城堡莊園，有故事館、夢想館、咖啡館和創意料理餐廳，莊園內還有景色優美的生態池。來巧克力雲莊除了可以認識巧克力的起源和知識、體驗巧克力DIY、品嚐豐富的巧克力特色餐，當草莓季來臨還有期間限定的創意料理，巧克力加草莓簡直是太絕配。

圖片來源/IG@巧克力雲莊

店家地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-2號

連絡電話：037-996-916

營業時間：平日11：00~17：30/假日09：30~19：30

湖畔花時間溫泉民宿餐廳

座落在大湖翠綠山林間，依山傍水的湖畔花時間，提供當地的美味料理與自釀美酒，季節限定的烤草莓啤酒雞、草莓啤酒和德國豬腳，是網友推薦必點菜色。湖畔旁的戶外座位區景色宜人，與美景相伴料理更添美味。民宿的碳酸氫鈉美人原湯，以天然的方式將溫泉降至人體可接受的溫度，有多種湯池或獨立湯屋任你選擇。

圖片來源/IG@traveltravelgo2021

圖片來源/IG@traveltravelgo2021

店家地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪126號

連絡電話：037-996-796

營業時間：08:00~21:30

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