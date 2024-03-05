大溪山中柴火桶仔雞！4斤重「桶仔雞」鮮嫩爆汁，土雞、番鴨、鱸魚都自己養

藏在大溪山裡土雞城開業時間不長！卻讓很多人願意上山、假日塞車也要吃！土雞、番鴨、鱸魚與鯛魚都是自己養，旁邊還有自家小菜園，現烤桶仔雞有四斤重必點，在地大溪黑豆干也入菜，炸的比滷的更夠味，內用白飯無限吃、附設停車場～

柚仔園土雞城 在哪？

土雞城藏在桃園大溪復興路一段，一路開進去挺偏僻都是田地，不要遲疑跟著指標走就對了，或直接導航柚仔園土雞城，離北橫之驛僅2分鐘車程，距離大溪老街約11分鐘車程，大溪吃喝玩樂玩上一整天不是問題～

地址：桃園市大溪區復興路一段218巷456弄27號

聯絡電話：03-3872068

營業時間：11:00~20:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

附設停車場：有

桶仔雞是台灣傳統烤雞！光是大溪山區烤雞就有10間以上，大都是自家養的土雞，假日來幾乎都要預約，這天不到12點停車場已停滿，只能找白線臨停，建議假日早點出發～

沿小徑步行不到100公尺就抵達！旁邊是田園菜園與花牆邊，每年一、二月是炮仗花季節，還能拍一下～

玻璃門貼著柚仔園這間鐵皮屋就是！旁邊棟應該是老闆的家，一旁空地皆可停車，整個空地能停約10台車，很容易就停滿～

還好我已經電話訂位！我們被安排到旁邊小鐵皮屋，現場都是圓桌適合四人以上，提供冷氣不用怕吃到滿頭大汗～

內用提供白飯自助吃到飽！

柚仔園土雞城 菜單

餐點都是現點現做！遇到人多要等一下，桶仔雞與白斬雞建議先預訂，菜單價格與一般熱炒土雞城差不多，除了自家養的土雞，活養鱸魚也是必點，聽說田龍筍雞湯也好喝，還有薑母鴨、酸菜鴨、雞肚鱉湯…等，有點難抉擇～

人多聚餐有合菜可選！最便宜合菜3000元有9道，菜色看起來都不錯～

自家土雞、菜園、魚池

餐廳對面是烤雞區與畜牧養殖！大池塘空間挺大，有老闆養土雞與紅面番鴨，旁邊還有魚池與菜園，自家養的新鮮度肯定沒話說，大家都是衝著新鮮跑來～

中間藏著一間鐵皮小屋！裡面是活魚池！有活養鱸魚與台灣鯛魚，鯛魚真的挺大隻～

現場有兩個大鐵桶！每桶最多一次可烤上10隻！旁邊還有一些待烤木頭，有相思木、龍眼木與樟木。

自家飼養黃金土雞

客人一上桌烤雞就要取出爐！選用飼養四斤半的黃金土雞，用鹽水、醬油與米酒浸泡約8小時，再用柴木200度～250度高溫悶烤，原本四斤半母雞烤完還有四斤重，底下雞油湯汁都快滿出來了～

烤雞看起來油油亮亮好誘人～

招牌大溪豆干

好奇點了招牌大溪豆干吃看看！沒想到大家都挺喜歡！招牌豆干小份150元，這盤份量一點都不小，平時吃大溪豆干都是滷製較多，這的大溪黑豆干不沾粉直接油炸，底部是特調醬油香油汁，上面撒上蔥蒜香菜與辣椒，很適合當成開胃菜～

豆干炸的剛好不過乾，沾點醬汁夾配蔥蒜一起吃很夠味！沒想到炸豆干比滷的還香～

當季時蔬

當季時蔬是用雞油炒爆香！地瓜葉很家常風味，高麗菜看起來油亮，蒜頭爆香鹹度適中～

沙茶山豬肉

這盤有蒜苗、辣椒、九層塔與山豬肉！山豬肉偏肥本身有點鹹度，加上沙茶醬吃起來鹹了點，覺得可點別道試試～

桶仔雞

招牌必點桶仔雞已漲到一隻800元！人多可點一隻來吃！烤雞外皮是油亮焦糖色，貼心幫忙撥解好才送上桌，附上這碗精華雞油也是重點，就算沒沾完也要打包帶走～

專業撥雞就是不一樣！中間骨頭肉撥很乾淨，筷子一夾就能感受外皮脆度，加上烤雞油脂很豐富，即使熱量高，也無法克制自己的嘴，這雞皮一點都也不想浪費～

桶仔雞外皮微脆！雞翅與雞脖子外皮比較脆，挑了一塊最脆雞皮，喀滋喀滋雞油滿溢嘴中，這塊雞皮吃的挺滿足～

看著大雞腿都快流口水了！雞翅皮烤的很脆，雞翅肉肯定是細緻鮮嫩，吃原味就夠香～

身為貪吃鬼看到雞腿就要搶！雞腿彈嫩好吃，不用多介紹就是正常發揮～

吃完鮮嫩雞腿忍不住吃起雞皮！桶仔雞吃起來沒雞味只有烤雞香～

桶仔雞肉質介於土雞與仿仔雞之間！雞胸肉吃起來挺乾柴，也沒烤雞香，建議沾點雞油比較好入口～

活養鱸魚

這的活鱸魚約一斤六！清蒸驢魚製作時間較長，想吃要有點耐心！活鱸魚都是現點現撈，去鱗、內臟洗淨，沒多餘調味，簡單用薑絲、蔥、辣椒、鹽醬油與胡椒清蒸，夠新鮮才敢用清蒸，也最能吃出鱸魚的鮮美味道～

加州鱸魚肉肥美細緻又滑口！魚肉加上底部蘸醬一起吃，就是鮮啊～

柚仔園土雞城開業時間不長，僅13年已經打開知名度，土雞、番鴨、鱸魚、鯛魚與部分蔬菜都是自家養種，桶仔雞、鱸魚滿不錯，內用白飯無限吃到飽，這餐我們五人2000元就吃飽飽～

桃園大溪柚子園土雞城餐廳

地址：桃園市大溪區復興路一段218巷456弄27號

聯絡電話：03-3872068

營業時間：11:00~20:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

附設停車場：有

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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