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竹縣「花燈踩街」2/24登場 喜慶龍年迎天穿

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▲天穿日是客家人重要傳統節慶。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
▲天穿日是客家人重要傳統節慶。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

新竹縣知名活動「花燈迎天穿」將於2/24登場。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
新竹縣知名活動「花燈迎天穿」將於2/24登場。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「南蜂炮、北天燈，會移動的花燈在新埔！」新竹縣知名活動「花燈迎天穿」2/24將在新埔鎮中正路盛大登場，大型移動花燈與近50組表演隊伍、超過千人屆時齊聚新埔鎮慶天穿，遊客可前來體驗客庄文化天穿日，當天民眾現場按讚打卡可領限量舞龍DIY體驗包，贈完為止。

新竹縣縣長楊文科表示，台灣北有天燈，南有蜂炮，新埔則是有會移動的花燈，是非常特別的活動，這幾年新埔鎮在鎮長和民代的努力下，人口不斷增加，越來越旺，民眾安居樂業。天穿日是客家人重要傳統節慶，縣府致力推廣客庄文化活動，今年一樣在新埔鎮中正路舉辦踩街，特地擴大活動範圍，為讓更多遊客參與體驗，準備要熱鬧一整夜、共慶天穿與元宵。

▲日前「2024新竹縣花燈踩街 喜慶龍年迎天穿」發表記者會。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
▲日前「2024新竹縣花燈踩街 喜慶龍年迎天穿」發表記者會。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

在日前的「2024新竹縣花燈踩街 喜慶龍年迎天穿」發表記者會中，由在地傑出演藝團隊「築夢舞集」帶來精彩的《燈迎遊龍舞天穿》表演為活動揭開序幕，宣布活動正式起跑！縣府交通旅遊處表示，今年以龍為主題，自2/1起在新埔街上打造街景燈飾，串聯千顆紅燈籠吊掛於街上，化身為燈「龍」，有著喜氣接連而來、新埔迎福的好意頭，成為新埔春節必拍的打卡內容。今年縣府主題花燈為「飛龍在天」，以龍飛翔的英姿作為發想，寓意節節高升、大吉大貴。17日起鎮公所和鎮民代表會周邊也有大型花燈靜態展，可以看見社區團隊共創的心血結晶。

▲「花燈迎天穿」交通相關資訊。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
▲「花燈迎天穿」交通相關資訊。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

交旅處說明，2/24當天除了盛大的踩街活動外，還有打卡按讚換可愛又應景的限量舞龍DIY體驗包等活動，街頭有龍街景燈飾也將一路展至2/29，遊客可前來新埔一睹花燈藝術絕美風情，一起體驗熱鬧天穿日。此外，2/24 15:00起踩街重點管制區域、17:00起外圍管制區將全面管制車輛進入，僅開放通行證車輛。

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DIY 天燈 踩街

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