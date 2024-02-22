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龍年最應景！精選新竹「龍」名步道 春遊踏青好去處

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新竹騎龍步道擁有豐富的生態及水源。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
新竹騎龍步道擁有豐富的生態及水源。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年迎來農曆龍年，新竹縣擁有許多名稱中蘊含「龍」字的自然景點和健行步道，如橫山「騎龍古道」、新埔「飛龍步道」及寶山「迴龍步道」等，這些步道不僅環境幽美，更是迎接新春踏青的絕佳去處，新竹縣長楊文科推薦各地民眾趁著龍年的吉祥氛圍，「龍」來竹縣健行踏青，感受竹縣山林步道的魅力風光。

▲騎龍步道途可見筆直翠綠的樹林。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
▲騎龍步道途可見筆直翠綠的樹林。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

楊文科縣長表示，新竹縣山林步道美景十分受到山友青睞，縣府連續兩年推出「森遊竹縣」登山健行集章活動，掀起一股登山健行風潮，每年參與人次更是穩定破萬。在新的一年即將到來之際，歡迎各地的鄉親朋友攜家帶眷，一同走訪竹縣富有龍年祝福的步道。

首推的是橫山鄉大山背「騎龍古道」，古道沿途可見筆直翠綠的孟宗竹林，及三座以糯米為材料砌製而成的古橋，工藝精湛，絕對是個值得細細品味的地方。這裡擁有豐富的生態及水源，每年四至五月更是成為欣賞螢火蟲的絕佳場所。

▲飛龍步道的飛龍池。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供
▲飛龍步道的飛龍池。　圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

接著，位在新埔鎮的「飛龍步道」，其步道蜿蜒圍繞著山勢，狀似飛龍盤據，有飛龍、採茶、進香、載熙4條古道，全長9公里，步道沿途林木蒼翠、宜人靜謐，非常適合親子同遊。 寶山鄉的「迴龍步道」則是位於新城風糖休閒園區内，推薦與寶山環湖步道環一同探訪，沿途樹林茂密，平緩石板路、木棧道輕鬆好走，是放鬆身心、呼吸新鮮空氣的好去處。

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