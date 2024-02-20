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桃園燈會2月21日璀璨登場 賞燈祈福好運來

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圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

南昌森林公園－ENESS「飛天交響樂 AIRSHIP ORCHESTRA」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
南昌森林公園－ENESS「飛天交響樂 AIRSHIP ORCHESTRA」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年為祥龍獻瑞吉祥年，結束歡喜的春節連假，接著是元宵佳節來到，在春節期間沒時間好好來桃園賞花、賞景、吃美食的民眾，趕快安排來桃園燈會走一趟，欣賞不一樣的城市燈會氛圍，延續新年的好運與幸福年味。

▲南昌森林公園－伊誕．巴瓦瓦隆「星星閃爍 在說話」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲南昌森林公園－伊誕．巴瓦瓦隆「星星閃爍 在說話」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園雙燈區 從南昌燈區到虎頭山燈區 多元融合 玩出不一樣的桃園風貌

今年桃園燈會將於2/21(三)~3/3(日)在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦，本次主題以「閃閃桃園，閃閃桃林」點亮桃園，燈會以桃林鐵路串連的雙展區方式展出，以三大亮點呈現，有超夯澳洲藝術家團隊 ENESS 來台首次免費公開展演、漢服市集重現古代元宵氛圍及雙展區不間斷的主題表演，讓各地遊客感受桃園多元文化魅力；今年更加碼以100%回收永續材料及循環利用理念推出「桃氣龍」、「寶桃龍」及搭乘大眾運輸限量版「春桃共榮」共3款小提燈，讓民眾來桃園賞燈也可帶走珍貴回憶!

▲虎頭山燈區－陳展淮「光球奇遇」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲虎頭山燈區－陳展淮「光球奇遇」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

虎頭山燈區 結合科技互動穿越古今 讓宮廟祈福好運連連

今年兩燈區各有亮點，虎頭山燈區結合傳統與科技，安排宮廟及漢服市集的展演，讓年味持續到元宵節，此燈區與同為桃園人的方文山老師合作，方文山老師亦是西塘漢服文化周的發起人，借重他們的考據專業，將完整還原的宋代服飾和宮燈帶到現場，今年也是史上第一次邀請神明到燈會現場祀福，共有5間知名宮廟參與，包含桃園明倫三聖宮、財團法人中壢仁海宮、桃園大廟景福宮、桃園慈護宮、財團法人桃園市壽山巖觀音寺等，宗教燈區與漢服市集相互呼應，亦規劃「元宵猜燈謎」、「新年新希望 祈福許願卡」、「桃園燈會限定明信片拓印」以及「閃閃新春賀卡手作」等現場活動。

以往的燈會多半是有燈無會，沒有節慶市集感，「2024桃園燈會」則結合藝術、宗教、傳統、科技等的元素，打造一個有燈有會，同時展現桃園多元文化特色不一樣的全新燈會。

▲南昌森林公園－何理「觀月計畫」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲南昌森林公園－何理「觀月計畫」。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

南昌燈區 體驗不一樣燈節的藝術氛圍

看完虎頭山燈區傳統與科技的交織與體驗後，民眾可前往南昌森林公園，感受與傳統燈區不一樣的藝術氛圍與視覺震撼，在南昌森林運動公園可以欣賞澳洲知名團隊 Eness、原住民藝術家伊誕等藝術展品，特別是 Eness「飛天交響樂」，從來沒有在台灣的戶外免費展示過，此外，南昌燈區每日定時有專辦大型演唱會的「必應創造」融合藝術與科技並玩轉光影與音樂，屆時將為民眾帶來一場無與倫比的元宵體驗，絕對是一場不容錯過的聲光與視覺盛宴。

響應節能環保政策 共享可愛提燈鬧元宵

今年桃園小提燈因應龍年與永續環保議題，由榮獲多項設計大獎的韓世國設計師操刀，均以100%回收永續材料製作，「桃氣龍」造型結合桃園的水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋型狀，表達龍騰萬里、遇水則發的好意象，也可作為存錢筒與吉祥物。

「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢，龍背的階梯狀設計象徵著年年高升，頭上的小配件則融合了桃園機場、白沙岬燈塔等特色，手把上的金幣則象徵著財寶在手。 

今年2款小提燈將在2/24、2/25、2/28及3/2、3/3日於燈會現場發放，虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍。此外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會，將發放限定版「春桃共榮」，桃園龍年小提燈有別以往的組裝式小提燈，打造成可收納的寶盒，龍的祥瑞與桃園水蜜桃的柔美相融合，化為春聯字體，更增加節慶的喜慶氛圍。

▲精彩熱鬧的桃園燈會，今年在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲精彩熱鬧的桃園燈會，今年在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

各景區櫻花盛開  春遊好選擇 

連假結束來到桃園欣賞不一樣的燈會外，桃園還有許多美景美食可以一飽眼福和口福，現在北橫沿線櫻花陸續盛開，台7線沿線、桃116線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場為每年櫻花季賞櫻熱門景點，搭乘大眾運輸工具「台灣好行」小烏來線與東眼山線上山賞櫻，還能順遊角板山商圈品嘗道地的泰雅佳餚，當然別忘了鄰近的大溪、龍潭及石門水庫，有大溪老街、大溪木藝生態博物館、月眉休閒農業區、山豬湖親水生態園區、打鐵寮古道、慈湖園區、三坑老街、三坑自然生態公園、龍潭大池、客家茶文化館、小人國、客家文化館、石門山步道、石門水庫、阿姆坪薑母島等受歡迎之景點。

桃園除了復興大溪龍潭知名景區賞櫻外，燈會附近的桃園神社以及桃園圖書總館都是桃園熱門的打卡點，來桃園賞燈之餘別忘了到桃園美麗的景點走走逛逛。

桃園100碗  美食大快朵頤

春節吃膩了大魚大肉，桃園有很多價格親民又美味的小吃等待我們去挖掘，桃園透過名人遴選的「桃園100碗」，分布桃園13個行政區，共90間店家入榜，依照美食名單品嘗桃園大街小巷內的美味，有大家平常喜愛的小吃雞排、蚵仔煎、臭豆腐、潤餅、肉包、蔥餅加蛋，以及讓人甜滋滋的甜點冰品豆漿豆花、芝麻花生霜淇淋、芋頭冰，還有桃園特殊的滇緬料理稀豆粉、米干等美食都在名單之中，喜歡品嘗不同風味佳餚的朋友，計畫年後桃園賞燈時，安排一趟桃園賞燈、賞花、賞及嚐美食的幸福桃花園之旅。

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公園 市集 燈會

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