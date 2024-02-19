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正宗重慶麻辣火鍋！打卡IG夯店「好想你重慶蓋碗火鍋」 網美風「九宮格蓋碗」好吃又好拍 必點菜色一次看

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

雖然今年冬天不太冷，但吃火鍋依舊要吃！這次前進中壢踩點食尚玩家、IG熱門打卡夯店「好想你重慶蓋碗火鍋」，以四川蓋碗泡茶為靈感，打造出網美感十足的六宮格、九宮格蓋碗，湯底部分也將原本的重慶辣度改良為台灣人可以接受的辣度，鴛鴦鍋搭配酸菜鍋（不是酸菜魚唷），一紅一白剛剛好的美味。

從中壢車站步行至好想你重慶蓋碗火鍋約莫10多分鐘路程，沿途商圈好逛好買，每走幾步就停下來逛店，10多分鐘的路程突然覺得很漫長啊（誤

這次預約晚餐時間，一進門發現店內用餐客有點少，但沒多久突然整間店幾乎坐個八分滿，真的不能小看重慶火鍋的威力！

台北重慶火鍋不少，但蓋碗火鍋就只有中壢吃得到！店內裝潢古色古香，連桌椅都是中式的雕花木桌，搭配高掛的紅燈籠，真的有種在中國餐廳用餐的即視感。

店內完整菜單一次看

鍋底共分為麻辣紅鍋、菌菇鍋、金湯酸菜鍋3種，可採鴛鴦鍋形式或是雙麻辣鍋。不同於一般麻辣鍋都是事先熬煮好的麻辣鍋底，好想你重慶蓋碗火鍋主打「白水煮火鍋」，更加考驗火鍋底料的使用。

重慶火鍋一定會有的毛肚、黃喉、豬腦花、千張等配料這裡通通有，因為友人不吃內臟，因此這次我們都避開這些食材。點了香菜牛肉、牛肚、油條、千張來吃吃看，如果人多可以點多樣一點，湊一個九宮格拼盤，好看又好拍。

每種食材的烹煮時間不同，桌邊也貼心列出各種食材應該涮煮的最佳時間表，毛肚、鴨腸、豬腰都是15秒、黃喉2~3分鐘、土豆瀑布6秒等，有點到相同食材的朋友可以參考一下。之前吃麻辣45也有一樣的貼心提醒，按照店家建議時間涮煮，就能吃到食材的最佳風味，不妨試試看吧。

店內牆壁上貼滿逗趣活潑的流行用語，看了讓人莞爾一笑。

火鍋醬料絕對是不可或缺的靈魂之一，如果不知道怎麼配，牆上也有4種建議搭配法。

這次我們點了麻辣鍋跟酸菜鍋鴛鴦鍋組合，麻辣鍋中放入鍋底料與自製麻辣牛油，第一次看到這種最原始的煮法，相當新奇！

鴨血、豆腐都擺在底層，再放上牛油塊與火鍋底料，接著注入清水後開始煮沸，不加任何高湯只加清水，看來老闆對自家的火鍋底料很有信心啊～

事實證明，麻辣火鍋到底是有點東西的，加入成都郫縣豆瓣、六種不同辣度與香味的辣椒，還放入酒糟提味，鍋底越煮越濃郁，而且還不會煮到過鹹，味道是相當醇厚的滋味，本來擔心鴨血、豆腐沒有事先熬煮不易入味，後來發現真是多慮，煮過之後湯汁全都煮進去了，又香又辣好好吃耶。但其實這個麻辣鍋底已經調整為台灣人可以適應的小辣，要是還原正宗的重慶辣度，想必本東肯定會原地辣斃，還是不要亂嘗試好了。

出餐速度很快，沒一會兒所有食材全都上齊，本來算好我們應該可以得到一份九宮格盤，後來發現現切肉是另外裝盤，我們的食材還是不夠，虧！霜降牛、牛五花的肉質還不錯，不是冷凍肉吃起來就是棒，肉片也是具有一定厚度，不是一煮就破碎的薄片肉，吃起來很有口感，還不錯。

涮入麻辣鍋吸飽湯汁，幾乎不用特別沾醬就很夠味。

牛肚建議煮久一點，每塊都切得很厚實，超有嚼勁，滷透吃更好吃。

本來以為香菜牛肉是丸子狀，後來發現居然是牛肉包著一小把香菜，外觀看起來有夠霸氣，香菜控本東整個愛慘，簡單涮兩下一口塞，滿口香菜與麻辣湯汁的豐富口感，整個大滿足。

冷凍退冰後的北海道干貝，需要小煮一下，否則中間有點煮不熟。

小花枝煮麻辣湯也很美味，花枝ＱＱ嚼勁中，每顆又裝滿麻辣湯汁，每咬破一顆，就有種在喝海味麻辣湯的感覺。

吃重慶火鍋一定要來點中國的涼茶，雖然沒有王老吉，但幸好還有加多寶，甜甜的很解辣、解膩，是麻辣鍋的最佳好良伴。

整體而言，麻辣鍋的辣度中等偏辣，即使已經是小辣，依舊讓能吃辣的阿東辣出一身汗，酸菜金湯鍋的辣度適中，酸度很剛好，涮各種食材都好吃，這趟最可惜的就是人太少，沒能大肆點一番，把各種必點食材都吃一次，下次有機會再揪朋友吃一次，再次回味正宗重慶麻辣鍋的辣爽魅力。

好想你重慶蓋碗火鍋 | FB

地址：桃園市中壢區新生路79號

電話：03 2804765

營業時間：11:30–15:00，17:00–00:00

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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中壢 桃園美食 火鍋 牛肉 香菜 麻辣鍋

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