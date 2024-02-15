超夯！澳洲藝術團隊「桃園燈會」首次公演 國際藝術與漢服市集雙燈區展出

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2024桃園燈會」將於2/21(三)起至3/3(日)在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦，以「閃閃桃園 閃閃桃林」為主題點亮桃園。今年桃園燈會包含三大亮點，超夯澳洲藝術家團隊 ENESS 來台首次免費公開展演、漢服市集重現古代元宵氛圍及雙展區主題表演不間斷，邀請各地遊客感受桃園多元文化魅力；今年更加碼以100%回收永續材料及循環利用理念推出「桃氣龍」、「寶桃龍」及搭乘大眾運輸限量版「春桃共榮」共3款小提燈，來桃園賞燈也可帶走珍貴回憶！

▲燈會作品－遊龍。 圖：桃園市政府／提供

桃園雙燈區，從南昌燈區到虎頭山燈區，多元融合玩出不一樣的桃園風貌。今年桃園燈會以在地特色進行發想，共有南昌森林運動公園及虎頭山創新園區兩大主展區，將傳統技藝與漢服表演結合科技互動及國際藝術作品，讓桃園燈會呈現多元交融，賞燈可搭乘區內接駁車至「南昌燈區」欣賞國際級的藝術燈組後至「虎頭山燈區」感受宋代漢服的上元節，來到桃園燈會如同穿梭時空，玩出不一樣的桃園風貌。

南昌燈區／體驗不一樣燈節的藝術氛圍

「南昌燈區」於南昌森林運動公園，以多元族群共榮為主題，展出多組國內外藝術家的大型燈光藝術作品，南昌燈區有來自澳洲藝術團隊 ENESS 打造的「AIRSHIP ORCHESTRA」燈組，由16個大型充氣氣球的互動裝置，隨著遊客經過改變顏色，首度在台免費公開展演，還有在地原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為南昌燈區量身打造的「星星閃爍 在說話」作品。南昌燈區還有不能錯過的大型燈光展演秀，每半小時展演一次，這次主燈秀利用多面大型LED屏幕錯落呈現，與大自然場域的樹木、草地作一個科技與自然間的互動，參觀此燈區宛如看了一場精采的戶外大型藝術展演！

▲燈會作品－合理互動。 圖：桃園市政府／提供

虎頭山燈區／結合科技互動穿越古今，讓宮廟祈福好運連連

「虎頭山燈區」搭乘接駁車至虎頭山創新園區，區內設置以穿越古今風格規劃，在現代互動燈區民眾可透過不同的裝置與光影同樂，走過時光燈廊來到古代漢服市集區，彷若穿越時空回到古代元宵賞燈。今年也是史上第一次邀請桃園在地神明到燈會現場庇佑眾生，民眾別忘了到宮廟燈區祈求諸神明的保佑，為龍年帶來好運連連。每日還有主題表演、年節體驗及在地美食等眾多豐富內容，來桃園燈會一起閃閃發光!

▲「虎頭山燈區」將以漢服市集呈現穿越古代元宵賞燈的氣氛。 圖：桃園市政府／提供

響應節能環保政策，共享可愛提燈鬧元宵

桃園小提燈因應龍年與永續環保議題，今年由榮獲多項設計大獎的韓世國設計師操刀，均以100%回收永續材料製作，「桃氣龍」造型結合桃園的水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋型狀，表達龍騰萬里、遇水則發的好意象，也可作為存錢筒與吉祥物。「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢，龍背的階梯狀設計象徵著年年高升，頭上的小配件則融合了桃園機場、白沙岬燈塔等特色，手把上的金幣則象徵著財寶在手。

今年2款小提燈將在2/24、2/25、2/28及3/2、3/3於燈會現場發放，虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍。此外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會，將發放限定版「春桃共榮」，桃園龍年小提燈有別以往的組裝式小提燈，打造成可收納的寶盒，龍的祥瑞與桃園水蜜桃的柔美相融合，化為春聯字體，更增加節慶的喜慶氛圍。

▲桃園龍年小提燈，打造成可收納的寶盒。 圖：桃園市政府／提供

搭乘接駁車賞燈最便利，黃金提燈獎不完

今年桃園燈會於桃園市區展出，燈會周邊停車空間有限，賞燈民眾可搭乘火車至桃園火車站，或開車至新永和市場停車 (付費)，燈會期間提供區內 (藍線) 及區外 (紅線) 接駁車，藍線循環兩燈區間並行經新永和市場停車場，紅線往返桃園火車站及會場，搭乘大眾運輸前往燈會現場還可抽黃金和拿限量小提燈，更多資訊請上「2024桃園燈會」活動官網及「樂遊桃園」FB查詢。

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