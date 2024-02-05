彷彿一秒來到日本的極致美人湯體驗！一覽新竹尖石鄉的特色溫泉旅館與湯屋

尖石溫泉源於雪山山脈的地下深層，屬於富含礦物質的碳酸氫鈉泉，且根據水質檢驗報告顯示，此處泉水中的碳酸氫鈉含量高過標準值5倍之多，同時還有硫磺與鈉，結合成品質更勝日本當地溫泉的美人湯！不僅如此，尖石鄉周遭的景點眾多，遊客可順道走訪景色優美的內灣、鴛鴦谷、錦屏大橋、李棟山古堡、司馬庫斯等地。想來一探究竟的人，不妨跟著以下推薦的新竹尖石溫泉住宿趕緊訂房吧！

新竹住宿：尖石溫泉住宿推薦

石上湯屋

圖 / @石上湯屋官方網站

論及心目中最完美的泡湯場景，許多人腦海裡都會浮現溫馨的木造日式湯屋、石砌的古樸典雅泉池。現在不用遠赴日本，新竹溫泉的石上湯屋就提供這樣的泡湯與住宿空間，且全館的房型齊全，從標準的兩人房、寬敞的家庭房到VIP房應有盡有。最特別的一點，就是所有房型都可由獨立的門戶出入，帶給住客們不被打擾的專屬私密感。

圖 / @石上湯屋官方網站

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村七鄰45號

電話：03-5842605

會來尖石渡假村

圖 / @會來尖石渡假村官方網站

內灣老街可說是來到新竹的必去景點之一，而在距離老街僅需5分鐘車程的位置，座落著美輪美奐的海島風格度假村，即為會來尖石渡假村。此處園區佔地遼闊，除了各式各樣的湯屋之外，小朋友還能到親子戲水區盡情放電玩樂，而家長們就能趁著這時候，在設備完善的SPA區以及溫泉區好好放鬆，徹底卸下平日所累積的一身壓力。

圖 / @會來尖石渡假村官方網站

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村3鄰177-1號

電話：03-5841000

錦屏美人湯館

圖 / @錦屏美人湯館官方網站

如果想尋找尖石鄉一帶最具規模的溫泉會館，錦屏美人湯館莫過於最佳首選。這裡幾乎備有所有想像得到的溫泉休閒設施，舉凡男女祼湯、能量石板、河畔沙灘、蒸氣室與烤箱都可利用，甚至還有付費的舒壓芳療服務。不僅如此，夏天還會開放設計獨特的碗型划水道、負離子水簾與冷泉區，全家大小可以一起來此同樂，創造難忘美好的夏日出遊回憶。

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村5鄰69號

電話：03-5841199

新竹峇里森林溫泉渡假村

圖 / @峇里森林溫泉度假村官方網站

隨著戶外運動的風氣興盛，露營也成了炙手可熱的當紅活動。雖說尖石鄉以溫泉勝地著稱，但其實此處群山環繞，景色優美又空氣清新，在此露營野餐更是一大樂事。有鑒於此，峇里森林溫泉渡假村就特地開闢了文創露營區，讓住客們在泡美人湯泉之餘，也能走入戶外親近大自然，可謂是一次旅程就能享有兩種不同的體驗。

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村14鄰160號

電話：03-5842268

新竹朝日溫泉民宿

圖 / @新竹朝日溫泉民宿官方網站

對於預算有限的小資族來說，出門旅遊時的住宿地點務必要精打細算。在這樣的狀況下，便可考慮新竹朝日溫泉民宿。其位於碳酸氫鈉泉源的尖石鄉錦屏村，並提供平易近人的實惠房價。與此同時，業者也沒有疏忽各項軟硬體設施，不但房內的備品齊全，甚至附有美味的早餐，且住宿旅客還能免費使用戶外大眾池，性價比實屬出色。

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號

電話：03-5841111

真之泉湯屋

圖 / @真之泉湯屋官方網站

想要感受與眾不同的泡湯氛圍嗎？選擇到真之泉湯屋就對了！館內分成溫泉會館與湯屋兩種，前者可供住宿過夜，後者則是以時間計的泡湯區域，且裝潢設計相當獨樹一幟。以可供4人使用的大湯屋為例，宛如獨棟小屋般的空間內，採用古色古香的紅磚壁面，搭配富有質感的細石地面與泉池，無論是三五好友或家庭都很適合來此享受溫泉。

地址：新竹縣尖石鄉義興村1鄰尖石21號

電話：03-5841616

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