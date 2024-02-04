網美必來的歐風咖啡廳！「饅饅好食」新竹三民總店新開幕 開箱戶外「歐洲庭園、復古噴水池」

這家在三民路和中央路交叉口附近的「Mum,Mum 饅饅好食」終於開了！小米在一年多前經過就發現店面正在裝潢，真的讓大家期待已久～

宛如歐洲建築的店面，絕對是網美必須要來拍的早午餐和甜點店。饅饅好食以多種選擇的甜點為主打，現在還有早午餐、飯食、輕食等餐點，網美們中午就可以來拍網美照了。到底有多麼豪華呢？快跟著小米一起去看看吧。

饅饅好食-新竹三民總店位置

饅饅好食-新竹三民總店就在三民路和中央路交叉口附近。大家看到一棟歐式風格的建築就是他們了，晚上還特別的美～

饅饅好食-新竹三民總店環境介紹

用餐區分為室內和室外，室內裝潢典雅精緻，必定是網美們愛拍的地方，不管是白天還是晚上氛圍都很棒。

來這裡必須要拍個網美照的啦！

室外就像來到歐洲庭園一樣，中間還有復古噴水池，這是必定要拍網美照的地點。

美美的小彤來為大家示範怎麼拍網美照吧！

饅饅好食-新竹三民總店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點不只有蛋糕甜點，還有早午餐和飯食，還有非常多飲料可供選擇喔！

蛋糕櫃有各式他們熱門的甜點，每一款都好想吃耶！

饅饅好食-新竹三民總店用餐心得分享

來開動吧！鹹食為全天候供應，下午前來一樣可以吃到早午餐、飯食，當然蛋糕也是必點的啦。

這個是最佳VＩＥＷ區，噴水池當背景超美的啦～

老派法式(318元)有帶骨香腸、蒜香橄欖油歐包片、法式松露炒蛋、香烤五蔬佐豆腐及每日例湯。+128元升級歐包片組合配餐(蒜香橄欖油歐包片*4片、冰美式咖啡、每日例湯獨享杯)。

個人特別喜歡嫩嫩的松露炒蛋，搭配麵包還挺不錯的喔。

剝皮辣椒雞肉鹹派(168元)附有生菜沙拉和和風醬。

鹹派塔皮帶有奶油香，加上燻雞、爽脆剝皮辣椒有鹹香的口感，配著甜點也挺不錯的，另外加點經典鍋煮伯爵鮮奶茶(180元)有茶香的鮮奶茶挺不錯的。來到這邊當然要吃甜點啦，在美美的噴水池拍蛋糕照特別有氣氛～

和風醬酸V的滋味有解膩的作用～

草莓生起司蛋糕(250元)屬於濃郁起司香的蛋糕，加上滑順鮮奶油、大湖草莓的酸甜，女孩子們應該會很喜歡。

QQ大燕麥提莎巧克力(220元)上頭是脆脆的麥提莎巧克力球，蛋糕體的巧克力很濃郁搭配燕麥香提內餡，喜愛巧克力的朋友不妨嚐看看喔。

以上是我們的心得分享，如此華麗的歐風建築網美們能不來嗎？大家快衝一波吧！

饅饅好食-新竹三民總店

地址：新竹市北區三民路2巷6號

電話：03 528 0258

營業時間：10:00–18:00 (週二、三公休)

粉絲團：Mum,Mum 饅饅好食

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文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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